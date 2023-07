El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se está evaluando adquirir doce hospitales que se construyeron bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) y de Proyecto de Prestación de Servicios en administraciones anteriores, y por los que el Gobierno de México paga anualmente 5 mil 561 millones de pesos, lo cual consideramos que esos contratos son perjudiciales para la Hacienda Pública, porque se paga muchísimo. Si uno hace las cuentas, resulta que lo se paga en un año de estos servicios, alcanzaría para hacer en tres años los nueve hospitales. López Obrador proyectó una tabla en la que se ven los costos que paga anualmente por nueve hospitales, la fecha en la que se hicieron los contratos con las empresas privadas, los plazos de operación, el plazo remanente, los montos del contrato y el pago anual que debe hacer el gobierno. Los hospitales que se plantea comprar son el Hospital General de Tapachula, en Chiapas, el Hospital General Bahía de Banderas, en Nayarit, la Clínica Hospital Mérida, el Hospital General de Tepic, Nayarit, el Hospital General de la Ciudad de México, Sustitución del Hospital General en Villahermosa, Tabasco, Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Hospital de Alta Especialidad Ixtapaluca. Todos estos hospitales se están planteando adquirir por parte del Estado Mexicano. El presidente López Obrador explicó que la intención de adquirir estos hospitales es parte de las razones por las que hay campañas en los medios de comunicación en contra de su gobierno, ya que hay miembros de la clase política involucrados en las APP de hospitales. En este sentido, recordó que en la administración anterior 10 empresas, algunas vinculadas a políticos, le vendían al gobierno 100 mil mdp en medicamentos al año, 3 de las cuales concentraban la venta de 60 mil mdp al año.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CONCLUIMOS CON ÉXITO LOS CONVERSATORIOS, AHORA DEBE AMPLIARSE ESTE DEBATE EN PARLAMENTO ABIERTO PARA CONFIGURAR UNA REFORMA INTEGRAL AL PODER JUDICIAL

El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, tras la productiva reunión entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), proyectó que se puede profundizar en el análisis y reflexión en por lo menos cinco temas que se advirtieron en los conversatorios para configurar una posible iniciativa que perfile una reforma integral, con diálogo y armonía con el Poder Judicial. Dijo que se pudiera continuar en la discusión al menos de cinco temas que ya se advirtieron, que son los que llamaron la atención tanto a los panelistas que asistieron, especialistas, como a los propios partidos ahora y que le compartimos a los ministros. El Legislador mencionó que ahora llevarán ese ejercicio para conocer la situación de los estados y convocar a un parlamento abierto antes de tener cualquier proyecto de iniciativa. Al hablar de la necesidad de una reforma no solo administrativa, sino de manera integral en el Poder Judicial, subrayó que en los conversatorios se cuestionaron otro tipo de temas, nos llevó a ampliar la expectativa y no porque nosotros lo hubiéramos impulsado, sino porque finalmente se abría un espacio para reflexionar de manera civilizada, respetuosa, de diversos temas y cuestiones que están afectando la justicia cotidiana. En este tenor, señaló que hay un clamor de justicia, más allá de que también se tenga que revisar la cuestión presupuestal y económica, lo cierto es que había un problema severo. Explicó que dentro de los temas que surgieron en los conversatorios está el revisar la manera indiscriminada del uso de los juicios de amparo; la presidencia compartida de la SCJN con el Consejo de la Judicatura; revisión de temas de la reforma de 2021 cómo la evaluación de desempeño, el Servicio Profesional de Carrera, la promoción judicial, la revisión de la estructura orgánica, el acabar con feudos que tenían en algunos circuitos, magistrados que colocaban a toda la familia, la celeridad en la elaboración de las sentencias. Remarcó que los ministros de la SCJN asistieron a un diálogo republicano donde se les entregaron las conclusiones que invitan a una reflexión colectiva, colegiada y de colaboración entre los dos Poderes. Añadió que la finalidad fue presentar una primera aproximación y socializarlo, porque en voz de varios especialistas, hay algo que está mal y para la solución debemos meterle todos de manera democrática y civilizada. Mier Velazco comentó que la punta de lanza para iniciar el camino hacia una eventual reforma al Poder Judicial fue discutir, analizar y revisar lo que establece la Constitución, en el artículo 96, sobre el procedimiento de designación de los ministros, pero surgieron otros temas. Sobre esta forma de designación, el representante federal comentó que hay coincidencia en que se debe revisar el procedimiento que está establecido desde 1928. Lo que queremos todos los mexicanos es justicia, pronta, expedita y gratuita.

PRESIDENTE DE LA JUCOPO EDUARDO RAMIREZ; SENADO HA CUMPLIDO CON SU RESPONSABILIDAD PARA DESAHOGAR NOMBRAMIENTOS PENDIENTES EN EL INAI

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que el Senado ha cumplido con su responsabilidad constitucional para desahogar los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pero hasta el momento ninguna de las propuestas ha alcanzado los consensos necesarios para su designación. El senador consideró que el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que determinó que existe una omisión de la Cámara de Senadores por no haber aprobado los nombramientos, está fuera de contexto. Recordó que, a finales del mes de abril, se sometió a consideración del Pleno una propuesta para cubrir la vacante de un integrante del INAI, pero no se alcanzó la mayoría calificada que se requiere para ello, lo que provocó que senadores de oposición tomaran la tribuna. Por eso, el resolutivo de la Suprema Corte está fuera de contexto, porque el Senado sí cumplió cabalmente con esa responsabilidad, pero si no se tienen los consensos necesarios, nadie está obligado a lo imposible. Espero que el próximo periodo nos pongamos de acuerdo, dejemos a un lado la parte política electoral, y que se asuma una parte de responsabilidad política con lo que el Senado debe cumplir. Y yo estoy cierto de que tenemos estos meses para poder conseguirlo. Aseguró que, en su momento, propondrá a la Junta de Coordinación Política los perfiles que puedan generar consenso. Si hay condiciones, se van a sacar; si no hay condiciones, pues seguirá este tema discutiéndose en los próximos meses. Ramírez Aguilar asentó que se tiene que cumplir con la convocatoria, en la que ya hay perfiles que cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo. Lo lógico y lo procesalmente legislativo es que retomemos de la convocatoria los perfiles, volver a hacer otro nombramiento, y del tercer comisionado hacer la convocatoria nuevamente para sacar algún perfil o, en su defecto, retomar la última convocatoria de la discusión del mes de abril, en el que no logramos un consenso. Dijo que, en este momento, no creo que existan condiciones para llevar un Periodo Extraordinario, por lo que tendrán que esperar hasta los primeros días de septiembre para retomar el tema. Aseveró que las y los senadores estarán atentos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el asunto.

GABRIEL QUADRI; DESCARTA PARTICIPAR EN LA CONTIENDA RUMBO AL 2024

El diputado Gabriel Quadri, de Acción Nacional (PAN), informó que decidió salirse del proceso que se sigue en el Frente Amplio por México para ser coordinador del Frente que elaborará el proyecto de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. He decidido sumar mis esfuerzos, declinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio. Gabriel Quadri de la Torre se retiró después de que resultó seleccionado como uno de los 13 candidatos para ocupar el cargo de Responsable de la Construcción. El diputado detalló, México requiere un liderazgo sólido para encabezar al Frente Amplio por México y un proceso complejo de reconstrucción y unidad nacional. Es vital salvar a nuestro país del populismo, la polarización, la destrucción institucional, la corrupción, y el despilfarro improductivo de los recursos de la Nación. Con la declinación de Gabriel Quadri quedan 12 candidatos para ocupar el cargo de Responsable de la Construcción: Silvano Aureoles Conejo. Santiago Creel Miranda. Enrique Octavio de la Madrid Cordero. José Jaime Enríquez Félix. Xóchitl Gálvez Ruiz. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ignacio Loyola Vera. Miguel Mancera Espinosa. Beatriz Paredes Rangel. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Israel Rivas Bastidas y Sergio I. Torres Bravo.

RICARDO MONREAL; YO SÍ VOY A HONRAR MI PALABRA, YO NO TENGO ESPECTACULARES

El aspirante a la presidencia de la república por Morena, Ricardo Monreal Ávila, ofreció una asamblea informativa en la ciudad de Veracruz, donde estuvo arropado por líderes sociales, colegio y barras de abogados así como simpatizantes de su movimiento político. Dijo sentirse arropado en Veracruz, a pesar de que no tiene cientos de espectaculares desplegados ni bardas pintadas ni lonas en casas, como tampoco propaganda en los camiones como el resto de sus compañeros aspirantes en los 212 municipios. Monreal Ávila afirmo que la exjefa de Gobierno no tiene la necesidad de acarrear personas a sus eventos y lamentó que este tipo de conductas sean fomentadas dentro del partido Morena, cuyos principios son contrarios. En ese sentido, afirma que respetará los acuerdos tomados al inicio de la campaña por el Consejo Nacional del partido y se conducirá dentro del marco de la Ley. Señalo que a pesar de que otros aspirantes no respeten los acuerdos, él cumplirá su palabra al pie de la letra. Yo voy a respetar las reglas porque yo si voy a honrar mi palabra, lo digo desde Veracruz. Durante su discurso Monreal Ávila expuso los motivos por los cuales busca ser aspirante a la presidencia de la república por su partido, donde enfatizó que la primera razón es dar continuidad al legado del presidente, Andrés Manuel López Obrador como las políticas públicas, en particular la social con la permanencia y refuerzo de los programas de pensiones para adultos mayores, sembrando vida, construyendo el futuro, becas y discapacidad.

CLAUDIA SHEINBAUM; MIENTRAS DEL LADO OPOSITOR HAY MIEDO Y OSCURIDAD, EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN HAY ESPERANZA Y AMOR A MÉXICO

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, participó en la Asamblea Informativa en el municipio de Catemaco, ahí señalo que mientras del lado opositor hay miedo y oscuridad, en la Cuarta Transformación hay esperanza y amor a México. Manifestó que lo más importante es el proyecto de nación para dar continuidad al legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Del otro lado hay miedo, hay oscuridad y del lado de la transformación hay esperanza y amor para el pueblo de México, esa es la gran diferencia. Señaló que del lado de la oposición hay personajes como Vicente Fox, Felipe Calderón, Claudio X. González, quienes representan un paso atrás para México, pues incluso, dijo, en el proceso interno actual se evidencian las prácticas fraudulentas como las ocurridas en la elección de 2006. Del otro lado ya se organizaron en un Frente, yo le llamo Frente Cínico porque hay mucho cinismo del otro lado. Abrieron una plataforma para que recogieran las firmas de quien se iba a inscribir en el lado opositor, pues resulta que no funciona. En el fraude del 2006 había una persona que coordinaba el IFE, Carlos Ugalde, y varios consejeros, pues él le está coordinando todo el proceso al Frente Opositor, si él organiza todo cómo no se les iba a caer el sistema para hacer las firmas. Sostuvo la importancia de dar continuidad a la Cuarta Transformación para salvaguardar los derechos de las y los mexicanos. Del otro lado luchan por mercancías, nosotros luchamos por derechos, nosotros creemos en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho a la vivienda, en el derecho al espacio público.

MARCELO EBRARD; PROPONE A SHEINBAUM DEBATE SOBRE SEGURIDAD

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, en Atizapán de Zaragoza, invitó a Claudia Sheinbaum a debatir sobre el tema de seguridad, en respuesta al señalamiento que hizo la aspirante a su plan de seguridad denominado Plan Ángel. Si quiere debatir sobre el Plan Ángel, estoy listo. Yo propongo debates de todo. Sobre la opinión en torno a cuestionamientos hechos al Plan Ángel por parte de Claudia Sheinbaum, quien comentó que el uso de la tecnología es un instrumento y no una solución al problema de la inseguridad, pues dijo que, se tiene que ir a las causas, la inteligencia y a la investigación. Marcelo Ebrard planteó que se puede dar una discusión o debate de manera respetuosa, no se trata de descalificar a los demás, sino, qué la opinión pública conozca lo que cada quien propone en el problema número uno que es la inseguridad; y de igual forma se pueden abordar los temas que se deseen. La invitación a debatir o a abrir un conversatorio también la hizo extensiva al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Propuso que en el debate sea un conversatorio, un encuentro de compañeros y de respeto, pues reiteró que jamás faltaría el respeto a una dama. Estimó que hasta es probable que del encuentro se obtenga una idea conjunta en materia de seguridad, que es un tema muy grave para la gente.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: POLITIQUERÍA QUE LA OPOSICIÓN VENDA A XÓCHITL CON BANDERA DE LA MARGINACIÓN

Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, desde Durango, aseguró que se trata de politiquería, el hecho de que la oposición quiera vender a Xóchitl Gálvez con la bandera de la marginación. Es simple y sencillamente politiquería. La oposición tiene un grave problema, pues no tiene con quién ir, acá de este lado hay seis que de alguna manera hemos levantado la mano. Al hablar de los cargos que han ocupado las “corcholatas” de Morena y su experiencia en el sector público, destacó que Gerardo Fernández Noroña ha sido dos veces diputado federal, es una gente profesional, con experiencia; mientras que de Manuel Velasco dijo que ha sido diputado local y federal, senador, gobernador; y Claudia Sheinbaum se ha desempeñado como funcionaria estatal, alcaldesa de Tlalpan y jefa de Gobierno. Ricardo Monreal ha sido diputado local y federal, senador, presidente municipal, gobernador y coordinador de la bancada; Marcelo Ebrard subsecretario de gobierno, secretario de relaciones exteriores, de Seguridad y de Desarrollo del DF, diputado federal, jefe de Gobierno. Adán Augusto comentó que en su caso ha sido funcionario estatal, diputado local y federal, senador, dirigente del partido en Tabasco, gobernador y secretario de Gobernación.

SILVANO AUREOLES; RECUERDA LA ADVERTENCIA QUE LE HIZO A AMLO SOBRE LA GRAVE CRISIS DE SEGURIDAD EN MÉXICO “TE LO DIJE PRESIDENTE”

Silvano Aureoles Conejo, durante su gira de trabajo en el municipio de Tijuana, señaló que el hecho de que los partidos que verdaderamente son oposición, se hayan abierto a la sociedad civil para conformar el Frente Amplio por México, estoy contento por qué el paso que dimos es muy significativo, siempre he soñado con llevar las riendas de mi país, es una determinación y mi proyecto de vida, y más allá del resultado que se tenga en la elección del responsable de la construcción, mi prioridad es sacar a nuestra nación del desastre en el que lo han sumido. Ante liderazgos sociales, civiles, empresariales, organizaciones de mujeres, referentes políticos y los dirigentes estatales del PRD, PRI Y PAN, recordó el llamado urgente que hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la injerencia del crimen en las elecciones de Michoacán que derivaría en la grave crisis de seguridad que hoy existe a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, te lo dije presidente, y me dejaste horas afuera de palacio nacional, hoy ve las consecuencias de tus acuerdos y pactos con los delincuentes, las familias mexicanas viven diariamente en el miedo, la zozobra y la intranquilidad. Hoy nos llama la historia a estar a la altura de las circunstancias para defender la patria que está en riesgo por la ambición de un tirano, aspirante a dictador, esa es la mayor amenaza, ¡queremos vivir en paz!”. Antes de concluir sus actividades para trasladarse a la ciudad de Guadalajara, donde atenderá varias actividades el día de hoy viernes 14 de julio, Silvano Aureoles dirigió unas palabras a todas las mujeres y hombres que asistieron a la Plenaria Nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), donde estuvo como invitado y aseguró que quien salga de responsable de la construcción del frente amplio saldrá legitimado, sin ser designado, esto que tenemos de aspirantes oficialistas es puro circo, estos payasos hacen piruetas para ver quién queda mejor con el amo del palacio, porque él ya decidió quien va a ser, pero ahí los trae haciendo payasadas. Yo voy a poner por delante mi interés personal, el bien de México, aquí lo que importa es nuestra nación, vamos a rescatar el país y nuestro futuro.

DIPUTADO HAMLET GARCÍA; LLAMA A MINISTROS DE LA SCJN A NO VIOLAR LA LIBERTAD DE VOTO EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

El diputado Hamlet García Almaguer, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a abstenerse de violar la libertad de voto de las y los legisladores que integran el Congreso de la Unión. Esto se da luego de que las y los ministros de la SCJN concluyeran que el Senado de la República actúa de forma omisa al no designar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el legislador recordó que la cámara alta tiene la facultad exclusiva en esta materia. Existen facultades exclusivas y discrecionales del Poder Legislativo y que un tribunal no se puede involucrar en esas decisiones, pues al hacerlo la Corte nos está sustituyendo en el papel del poder reformador de la Constitución. García Almaguer coincidió con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el sentido de que se trata de un exceso de las atribuciones del Poder Judicial, por lo que corresponde a la SCJN, que significa una clara, flagrante y ofensiva violación al principio de separación y división de poderes. Manifestó que la determinación de la Suprema Corte supone una atropellada sustitución del Constituyente y, en ese sentido, cuestionó su apresurada estrategia parlamentaria. Reconoció que los ministros más mesurados invitaron a que se conminara al Senado a asumir sus funciones y, en su momento, cuando tuviera los acuerdos políticos para la designación de los comisionados, realizara los respectivos nombramientos. Puntualizó, que dichos nombramientos pueden ser vetados por segunda vez por el Presidente de la República, y de ser así, le van a desconocer al Ejecutivo Federal la facultad constitucional de hacerlo. En ese marco de ideas, puntualizó las discrepancias discursivas del ministro Luis María Aguilar, que yo creí que era formalista, pero ya se volvió consecuencialista.

JOE BIDEN; REAFIRMA COMPROMISO CON LA OTAN PESE A ELEMENTOS EXTREMOS DE SU POLÍTICA INTERNA

El presidente Joe Biden, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Finlandia Sauli Niinistö, después de la cumbre de líderes nórdicos y de EE. UU, en Helsinki. Joe Biden dijo: Un compromiso atado a la política interna estadounidense. Joe Biden, afirmó que su país mantendrá sus obligaciones con la OTAN pese a algunas posiciones contrarias que se generan desde su país. En el contexto de su viaje a Finlandia, la nueva incorporación de la Alianza Atlántica. Lo garantizo absolutamente. Nadie puede garantizar el futuro, pero esta es la mejor apuesta que cualquiera podría hacer. El mandatario abordó el tema de la incorporación de Ucrania al Tratado del Atlántico Norte. No se trata de si deben o no unirse, se trata de cuándo pueden unirse. Y se unirán a la OTAN. Sin embargo, destacó que Kiev no puede unirse en medio de una guerra. En este sentido, recalcó que no había posibilidad de que Rusia se proclamara ganadora en este conflicto. Putin ya ha perdido la guerra.

DONALD TRUMP; SE FIJA NUEVA FECHA EN LA CAUSA PENAL CONTRA TRUMP POR EL CASO DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS

El fiscal especial Jack Smith, quien está a cargo de la investigación y la causa penal contra el ex presidente Donald Trump y su asistente Waltine Nauta por delitos relacionados con el manejo de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos hallados en su residencia en Mar-a-Lago, informó al tribunal donde se realizará el proceso judicial que, de acuerdo con las reglas para el juicio rápido que se siguen, el juicio en Florida no puede comenzar antes del 14 de septiembre. La juez Aileen Cannon, ha fijado para mediados de agosto el inicio del juicio, pero tanto la acusación como la defensa han solicitado más tiempo para poder prepararse bien, antes de la primera audiencia en la corte. Por el momento no ha habido respuesta a estas peticiones de parte de la juez, que estableció que el juicio se celebre en Fort Pierce, al norte de Miami. La Ley de Juicio Rápido, exige que ambas partes remitan unos informes específicos sobre los tiempos que manejan y el calendario de fechas para manejar sus etapas. Smith cumplió con su deber introduciendo en el expediente un informe en el que estima que, de acuerdo con los plazos que fija la Ley de Juicio Rápido, la fecha más próxima en la que puede darse el inicio del proceso judicial es el próximo 14 de septiembre.

