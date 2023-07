Este miércoles, durante sus giras por el país, corcholatas de la Cuarta Transformación enfocaron sus baterias en materia de seguridad, en medio de un contexto de violencia en varios estados de la República.

En primer lugar, la aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que aún no es tiempo de presentar propuestas, esto luego de que el excanciller Marcelo Ebrard presentó el plan de seguridad “Angel”.

“Yo no quiero entrar en debate con mis compañeros, todavía no son tiempos de propuestas, pero sí puedo decir que en mi experiencia de lo que hicimos en la ciudad, no todo es tecnología “, expresó.

Tras realizar su Asamblea Informativa en Tamulté de la Sabanas, Tabasco, Sheinbaum apuntó que para atender los temas de seguridad, es necesario tener una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la investigación.

Al respecto, el excanciller Marcelo Ebrard, de gira por Aguascalientes, resaltó en su cuenta de Twitter el apoyo de la gente a su plan Angel de seguridad, basado en tecnología.

“Primera voluntaria del plan Angel de Seguridad en Aguascalientes, se integra para ayudar a ponerlo en marcha en su colonia. Sonrío porque con el apoyo del pueblo todo va a estar bien”, publicó junto con una imagen al lado de una ciudadana.

Mientras que, ante los hechos violentos registrados en Chilpancingo, Guerrero y en Tlajomulco, Jalisco en esta semana, el senador con licencia Ricardo Monreal consideró que estos ataques son una afrenta al Estado.

“Yo creo que en ambos estados es una afrenta ya, es una actitud muy desafiante al Estado mexicano y yo creo sinceramente que se requiere profundizar la estrategia de seguridad pública”, señaló desde Veracruz.

Aseguró que ya no se puede tolerar la complicidad del crimen con las autoridades: “aquí en Álamo, me decía la gente que está muy delicado, me pedían que me fuera temprano”, reveló.

Por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se comprometió a apoyar al sistema de universidades públicas del país, pues son el eje de formación de más y mejores mexicanos, aseveró.

Desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), afirmó que “tenemos que seguir apoyando con todo al sistema de universidades públicas de todo el país, no nada más a la de Hidalgo”.

Tribunal electoral

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por mayoría de votos, ordenó investigar posibles actos de precampaña de las llamadas corcholatas de Morena por su asistencia a un acto proselitista de 2022.

Lo anterior, por su asistencia y participación a la asamblea informativa denominada Unidad y Movilización, realizada el 12 de junio de 2022 en la explanada del Teatro Morelos en Toluca, Estado de México, con el fin de que analice si las anteriores personas funcionarias públicas violentaron alguna norma electoral.

