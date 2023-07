El presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció al pueblo de Guerrero por responder el llamado al diálogo para la construcción de paz luego de las recientes movilizaciones en el municipio de Chilpancingo. Yo les agradezco mucho a los guerrerenses por su confianza, a todos. Afortunadamente se resolvió hablándole a la gente que no se deje manipular, que detrás de las supuestas demandas sociales, está el interés de proteger a bandas de la delincuencia organizada. El mandatario reiteró la importancia que tiene para el Gobierno de México la atención a las causas de la violencia. La paz, es fruto de la justicia, por lo que continuarán los Programas para el Bienestar en Guerrero. A mí siempre me han respetado mucho en Guerrero, desde hace años, y decirles que vamos a seguir ayudando a la gente, porque Guerrero, es de los estados que reciben más apoyo y es porque lo necesitan, es de los estados más pobres, con mayor pobreza. En diálogo con representantes de medios de comunicación explicó que bandas delictivas construyen redes de respaldo en los pueblos basadas en infundir miedo y manipulación para que defiendan intereses; estas prácticas funcionaron en gobiernos anteriores debido al abandono a la población. Se fueron empoderando. Los jefes de la delincuencia organizada en regiones y ahora las cosas han ido cambiando porque se está atendiendo a la gente, que antes no se atendía y, aun cuando todavía existen estas redes y estas bases de apoyo, ya muchos están recapacitando y no quieren eso.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PROPUESTA DE REFORMA AL PODER JUDICIAL COMIENZA CON LA ENTREGA DE LAS CONCLUSIONES A LOS MINISTROS

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco manifestó que con la entrega de las conclusiones de los conversatorios sobre la reforma al Poder Judicial, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comienza la construcción de un proyecto de iniciativa integral, reflexiva y anclada en un verdadero diálogo republicano entre los poderes de Estado, Legislativo y Judicial. Luego de la reunión entre los integrantes de la Jucopo y los ministros representantes de la SCJN, Javier Laynez Potiseck, Loretta Ortiz Ahlf, y Yasmín Esquivel Mossa, Mier Velazco expresó que es un buen inicio para el diálogo entre estas dos instancias, pues las conclusiones, apuntan a la necesidad de una reforma de gran espectro, no solo administrativa como fue planteada en un inicio, sino integral. Agregó que gracias a la reflexión que se realizó en los conversatorios convocados por la coalición Juntos Hacemos Historia, expertos y académicos advirtieron nuevas situaciones en el Poder Judicial que necesitan examinarse. La chispa que motivó esto fue revisar y consultarle a los mexicanos si consideran, se debe reformar el 96 constitucional, pero eso escaló, y terminó siendo no solo lo más importante; también hay otra razones que motivan se haga una revisión puntual. El coordinador de Morena apuntó que otros de los temas que necesitan revisión, se encuentran; el pacto fiscal, la instrumentación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares y el sistema penal acusatorio. Señaló que en este diálogo, deben estar incluidos los ministros, deben de participar, pues nadie puede evaluar una práctica que nunca ha sido suya, el mejor diagnóstico parte de los que están en la práctica. Mier Velazco puntualizó que la entrega de conclusiones es una primera etapa para construir el proyecto de iniciativa, bajo una reflexión colectiva, colegiada y de colaboración entre ambos poderes, esa fue la invitación. Abundó que se acordó, que a más tardar en septiembre se pudieran reunir nuevamente legisladores y ministros; y la asistencia no fuera solo de representación, sino todo el pleno de la SCJN, esto con el fin de nutrir la iniciativa, de la que aclaró, incluirá el procedimiento de designación de los ministros. Advirtió que la relatoría de los conversatorios no representa la posición de la fracción parlamentaria de Morena, sino las aportaciones de los académicos y especialistas. Asimismo aclaró que no se tocó el tema del presupuesto de la SCJN, sin embargo, comentó que se trata de un ejercicio moral, no legal, y llamó a los ministros a reflexionar sobre este tema de moral pública.

PRESIDENTE DE LA JUCOPO EDUARDO RAMIREZ; RECIBE AL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA ASAMBLEA POPULAR CHINA, XIAO JIE

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo un encuentro con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular China, Xiao Jie. En el encuentro, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que nuestros objetivos son coincidentes y descansan en una visión compartida sobre los beneficios del comercio y la inversión, como factores esenciales de una economía que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. Como representantes populares tenemos el mandato, no sólo de acompañar a nuestros gobiernos, sino de aprovechar la flexibilidad que nos brinda la diplomacia parlamentaria, para imaginar nuevas formas y emprender juntos el desarrollo de nuestros pueblos. Afirmó que la presencia de Xiao Jie proporciona una gran oportunidad para dialogar de manera abierta y hacer más provechosa la amistad que se profesan nuestros pueblos, así como hacer llegar una invitación del Congreso Mexicano para que el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, visite nuestra nación el próximo año. Con su visita se refuerzan los lazos de amistad, aseveró Eduardo Ramírez, además de que se delinean puentes para fortalecer la cooperación a futuro; donde hay una voluntad, hay un camino. Xiao Jie, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, reconoció y agradeció al senador por impulsar la cooperación entre ambas naciones. Afirmó que tiene toda la disposición de trabajar con el Congreso de México para implementar debidamente los diversos consensos de ambos jefes de Estado, a fin de enriquecer de forma continua los lazos binacionales. Destacó que en 2023 se cumplen 10 años de la Asociación Estratégica Integral de China y México. El árbol de amistad entre China y México ya es frondoso y fructífero trayendo intereses reales a ambos pueblos.

CLAUDIA SHEINBAUM; LLEGARÁ A SINALOA ESTE VIERNES EN SU CAMINO A LA DEFENSA DE LA 4T

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, como parte de su recorrido por la República Mexicana, llegará este viernes 14 de julio, a Sinaloa en donde acudirá a dos asambleas informativas en Los Mochis y Mazatlán con el objetivo de defender la continuidad y la consolidación de la Cuarta Transformación. A las 9:50 horas, en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Los Mochis. Sheinbaum tendrá un encuentro con el pueblo de Los Mochis durante una Asamblea Informativa, en la cual difundirá algunos de los grandes logros y principios de la 4ª Transformación desde la histórica victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Asimismo visitará Culiacán, el encuentro se realizará en la Feria Ganadera de Sinaloa. El colectivo hizo la invitación abierta a las personas para que asistan y escuchen a fin de que cada vez más personas se sumen al movimiento,

MARCELO EBRARD; NO SOY UN ENIGMA PARA EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, en Aguascalientes, aseguró que es el único que no es un enigma para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en 2006 ya lo sucedió en el cargo de jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Yo he sido el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente. Yo no soy un enigma para él, me conocen perfectamente bien. Explicó que cuando él llegó al gobierno capitalino continuó con políticas emprendidas en la administración de López Obrador, pero también puso su sello. El ex canciller denunció que ha sido víctima de guerra sucia con algunas publicaciones en medios que han buscado afectarle con una investigación que supuestamente fue frenada para favorecerle.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: HABRÁ JUSTICIA EN MÉXICO HASTA QUE HAYA UNA REFORMA AL PODER JUDICIAL

Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, durante una Asamblea Informativa en Pachuca de Soto, Hidalgo, enfatizó que actualmente en México no se vive en un sistema de justicia equitativo y anunció que el próximo año se llevará a cabo una Reforma al Poder Judicial para cambiar esta situación, acusando a los miembros del mismo de ser corruptos. En México la injusticia es como la serpiente que solo muerde a los descalzos, a los olvidados, a los marginados. Por eso es necesario contar con una Suprema Corte justa y deshacernos de los corruptos. Los jueces, magistrados y ministros son como mercaderes de templo, si les damos la oportunidad, venderán hasta las estatuas de la Suprema Corte. Es por eso que se requiere un cambio profundo. Reafirmó que en 2024 se llevará a cabo la reforma al Poder Judicial y mencionó que un ministro de la Suprema Corte percibe un salario mensual de aproximadamente 600 mil pesos. Aún queda mucho por hacer para consolidar la Cuarta Transformación en la vida pública del país, y debemos hacerlo por ustedes, porque esa es la única lealtad que realmente importa. Los delincuentes de cuello blanco, aquellos que pagan para obtener el favor de los jueces, deben irse. Es imprescindible que exista justicia. Destacó su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al resaltar que fue con él con quien aprendió a recorrer el país y comprometerse con el pueblo de México. Es mi paisano, ambos somos tabasqueños. Es mi amigo, es mi hermano, pero lo más importante, lo que más valoro, es que es mi maestro. Todo lo que sé de política se lo debo a él, y quiero decirles desde ahora que seguiremos caminando juntos, junto a ustedes, porque este proyecto político debe continuar. Resaltó que, aunque aún falta profundizar la transformación del país, algo que no se podrá revertir es la revolución de las conciencias. Ese es el verdadero fundamento de la transformación de la vida pública de México.

XÓCHITL GÁLVEZ; INVITA AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR A REVISAR A SU EMPRESA

La senadora Xóchitl Gálvez emplazó al presidente Andrés Manuel López Obrador a revisar a su empresa, pues es seria, formal que paga impuestos y la muestra está en que su Gobierno la ha contratado. Que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La legisladora recordó que las empresas formales firman contratos y no reciben recursos en sobres amarillos, en alusión a los hermanos del presidente López Obrador Pío y Martín Jesús, ambos captados en entregas de dinero en efectivo, grabaciones que fueron difundidas en 2020 y 2021. Ay, Andrés, ahí va otra vez. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera, que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años, recordó la aspirante a responsable de la construcción del Frente Amplio por México, firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un Jefe de Estado.

MARIO DELGADO; ASPIRANTES DEL FRENTE OPOSITOR UTILIZAN SU CARGO PÚBLICO PARA INTENTAR SACAR VENTAJA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que varios aspirantes del frente opositor no han renunciado a sus cargos públicos, a pesar de que el proceso de la derecha comenzó la semana pasada; por lo tanto, dijo, están intentando sacar ventaja de su posición. Santiago Creel sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados, no ha pedido licencia; Xóchitl Gálvez sigue siendo senadora; Beatriz Paredes sigue siendo senadora; Miguel Ángel Mancera, senador. Están utilizando su cargo público para sacar provecho en este supuesto proceso que ellos están llevando a cabo. El dirigente morenista recordó que, antes de arrancar el proceso para definir la Coordinación de los trabajos de Defensa de la Transformación, el Consejo Nacional de Morena decidió que los aspirantes tenían que renunciar a su cargo. Cuando arrancamos nuestro proceso interno ningún aspirante tenía cargo público, para blindar que no hubiera la utilización de recursos públicos. Delgado apuntó que, antes de arrancar el proceso interno de Morena, la oposición presentó varias quejas en contra de los que ahora son aspirantes, por lo que ahora el INE y el TEPJF deberían aplicar el mismo criterio con los opositores que están participando en su proceso interno. Acuérdense que a nuestros funcionarios no los dejaron ni siquiera ir los domingos por la tarde. Y ese criterio lo han aplicado de manera sistemática para sancionar a nuestros compañeros funcionarios. Ahora que dejaron el cargo, pues ya no tienen pretexto para sancionarlos. Pero creo que el mismo criterio debería aplicarse para esto del frente amplio por la corrupción. El líder morenista anunció que el partido guinda presentará denuncias ante el INE por uso indebido de recursos públicos, como lo establece el criterio establecido por los tribunales electorales. Deberían sancionarlos por estar haciendo uso indebido de recursos públicos. Son funcionarios que están asistiendo en horarios hábiles y de trabajo a actos políticos, lo cual ha sido sancionado de manera sistemática por los tribunales electorales. Acusó que en la derecha decidieron copiar mal el proceso iniciado por Morena, pero, subrayó que la diferencia es que en Morena la gente decidirá quién coordinará los trabajos de Defensa de la Transformación. Ellos han decidido montar un ‘show’ para hacerle creer a la gente que hay cierta participación democrática en la selección de su candidata. Su proceso es una mala copia del nuestro, porque ahí es una simulación, ya está todo decidido; en el nuestro va a decidir la gente.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; PLANTEA UN GRAN DIÁLOGO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL FEDERALISMO Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A LOS SISTEMAS DE JUSTICIA

El diputado Rubén Moreira Valdez, ante integrantes de la Corte, planteó la necesidad de un gran diálogo para reflexionar sobre el federalismo, las asignaciones presupuestales a los sistemas de justicia y fortalecer nuestro sistema de derechos humanos. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) recibió a los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Javier Laynez, reunión en la que por el Grupo Parlamentario del PRI estuvieron presentes el coordinador Rubén Moreira Valdez y el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante. El diputado Rubén Moreira habló de cómo el federalismo mexicano se encuentra en riesgo. Señaló que desde hace varias décadas se han estado instrumentadas reformas que centralizan atribuciones y facultades de las entidades federativas. El legislador agregó que esta política viene debilitando a las entidades federativas, por lo que México sufre de gobiernos estatales endebles; un ejemplo de ello, dijo, es la incapacidad del estado de Guerrero para enfrentar al crimen. Recalcó que es importante un mayor presupuesto para la justicia local, ya que ni la federación ni los estados destinan recursos para la modernización de estas instituciones. Magistrados locales, jueces y actuarios, en muchas partes del país, tienen muy bajos sueldos y pocas garantías para ejercer su profesión, no faltan las y los gobernadores que los presionan en sus resoluciones. Moreira reconoció el trabajo de Ignacio Mier, como presidente de la Junta de Coordinación Política y su convocatoria para este diálogo. Habló de la importancia de que estos ejercicios se repitan y que pronto esta instancia legislativa se pueda reunir con todos los ministros de la Corte para hablar con mayor profundidad sobre temas de importancia para este órgano. Recalcó que el PRI siempre defenderá la división de Poderes y reconoció el trabajo de la Corte.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS; A ALIANZA OPOSITORA LE FALTA MC

Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que a la alianza opositora le falta Movimiento Ciudadano (MC). Hay que abrir la puerta. Veo que a esa alianza le sobra mucho PRI y le falta MC, entonces no es una opción viable. Colosio destacó que su partido sí debería sentarse a la mesa para dialogar los otros partidos opositores. Creo que por el bien de México e incluso por el bien del PRI, quien debería renovar a sus liderazgos porque no le están haciendo bien a nadie, eso es lo que hace inviable la alianza. Sobre si participará en el proceso de 2024, señaló que seguirá trabajando para la gente de Monterrey, donde es alcalde. Le tengo mucho respeto a la embestidura que me dieron en Monterrey, no podemos marearnos pensando en el futuro, hay cosas pendientes. Por su parte Dante Delgado, dirigente de MC, ha señalado a Colosio como una de sus cartas fuertes rumbo a la elección de 2024. La postura de Dante respecto a no aliarse con los partidos PAN-PRI-PRD rumbo a la elección presidencial ha provocado división de opiniones entre personajes emecistas destacados. La alianza opositora ha insistido en que Movimiento Ciudadano se integre al proyecto que intentará ganarle a Morena en las urnas en el 2024.

DIPUTADO LUIS ESPINOSA; NECESARIO, PARLAMENTO ABIERTO PARA UNA VERDADERA REFORMA JUDICIAL; LA OPOSICIÓN NO LEGISLARÁ A CAPRICHO DEL PRESIDENTE

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, durante la reunión de coordinadores parlamentarios, diputadas y diputados con el ministro Javier Laynez Potisek, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las ministras Loreta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, para compartir con ellos las conclusiones de la primera parte de los conversatorios públicos “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial”, convocados por el Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que el sistema de justicia en el país es mejorable; no obstante, es necesario realizar un Parlamento Abierto, con todos los sectores de la sociedad interesados, para que haya una verdadera reforma judicial, que no sea a capricho del Presidente de la República. Aclaró que los conversatorios y las conclusiones que entregaron Morena y sus aliados a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la reforma al Poder Judicial que sugieren, es meramente de ellos y no resultado de una discusión amplia con todos los grupos parlamentarios y actores involucrados. Expresó la disposición de su bancada a participar en un Parlamento Abierto para debatir y discutir los alcances de la propuesta de Morena, una vez que la presente, pues aún no existe un documento. El líder parlamentario saludó este encuentro con las y los ministros; es un buen primer paso para encontrar soluciones a las problemáticas y controversias que ha habido entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Fue un diálogo franco, concreto y se entregó este ejercicio de Morena aquí. ¡Claro! de Morena, no de la Cámara de Diputados. Desde la oposición aclaramos que ese es un documento del Grupo Parlamentario y sus aliados, no un Parlamento Abierto; pero que celebramos que haya un diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, como lo hemos tenido en otras ocasiones. Insistió en que el sistema judicial es mejorable y actualizable, ya que las condiciones han cambiado, pero, dijo, esas modificaciones deben ir de abajo hacia arriba, desde la justicia cotidiana, la local, esa que le duele a la gente y no a los legisladores o al Ejecutivo Federal. Espinosa Cházaro reiteró que el PAN, el PRI y el PRD no están en la lógica de legislar a capricho del titular del Ejecutivo, que habrá que darse una discusión, que se puede retomar cualquier tema; pero que no por la voluntad de un solo hombre y que no se utilice un tema político como el que el Presidente ha utilizado para debilitar al Poder Judicial.

DIPUTADO JORGE ROMERO; UNA REFORMA AL PODER JUDICIAL DEBE SER PRODUCTO DE UNA GRAN DIALÉCTICA, “NO SOLAMENTE CON UNA VISIÓN DE SAQUE”

El diputado Jorge Romero Herrera coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, durante la reunión de coordinadores parlamentarios, diputadas y diputados con el ministro Javier Laynez Potisek, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las ministras Loreta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, para compartir con ellos las conclusiones de la primera parte de los conversatorios públicos “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial”, convocados por el Grupo Parlamentario de Morena, considera que el proceso para una reforma al Poder Judicial debe de el producto de una gran dialéctica, y no solamente con una visión de saque. Nosotros estamos absolutamente conscientes que no hay una sola institución humana que no vaya evolucionando, nada puede estar escrito en piedra, porque nosotros avanzamos y, por lo tanto, tenemos que ir avanzando en la regulación de nuestras instituciones, por supuesto, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial. El legislador enfatizó en que ese proceso de ir reformando y evolucionando debe de ser el producto de una gran dialéctica. En el PAN no vamos a despreciar el ejercicio que Morena realizó en conversatorios, simplemente consideramos que debe de ser apenas una porción de una dialéctica mucho más amplia. Señaló que en este ejercicio de diálogo deben participar no sólo las y los ministros, sino también deben ser escuchados los magistrados de circuito colegiado, de juzgados de distrito, incluso de tribunales superiores de justicia de las entidades federativas. Asimismo, las miles de voces de la academia y de las barras de abogados, a fin de que realmente lleguemos a un producto: sintético, dialéctico e integral. Destacó que una reforma debe ser producto de una actualización de las instituciones según su contexto, sobre todo al Poder Judicial, tiene se nacer del ejercicio dialéctico, no de un arranque, capricho, enojo y, mucho menos, de una sola voz, por más importante que sea esa.

DIPUTADO ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ; NECESARIA, CULTURA DE DIÁLOGO ENTRE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN PARA LLEGAR A ACUERDOS QUE DEMANDA EL PAÍS

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, celebró el encuentro entre representantes de los poderes Legislativo y el Judicial y aseguró que este tipo de ejercicios debe establecerse de manera permanente, para llegar a acuerdos que demanda el país. Ojalá lo extendiéramos a un diálogo de poderes con representación del Ejecutivo. Consideró que este diálogo debe ser permanente. Las condiciones del país hacen necesario que este tipo de encuentros se hagan más seguidos. No tenemos una cultura del diálogo de Poderes y creemos que necesitamos hacerlo, para llegar a los acuerdos que demanda la República. En las democracias, es válido no siempre estar de acuerdo y existan diferentes puntos de vista entre Poderes; no obstante, lo primordial es buscar la construcción de amplios espacios de debate por el bien de la patria. No siempre debemos estar de acuerdo. En las transiciones se dan este tipo de problemas y estamos en una transición y ésta va a continuar, se pretende que continúe, así que debemos establecer las condiciones a fin de que el diálogo entre Poderes se vuelva práctica recurrente.

ANTÓNIO GUTERRES; LA DEUDA PÚBLICA ESTÁ AHOGANDO EL DESARROLLO DE CASI MEDIO MUNDO

El secretario general de la ONU, António Guterres, al presentar un informe que se titula “Un mundo de deuda”, anuncio que el crecimiento de la deuda pública en los países en vías de desarrollo y los enormes recursos destinados a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, según alertó Naciones Unidas. Unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, vive en países que gastan más en el pago de intereses de la deuda que en educación o sanidad. Según Guterres, medio mundo se está hundiendo en un desastre de desarrollo, con los Gobiernos obligados a elegir servir su deuda o servir a su gente y sin espacio fiscal para invertir en mejoras para los ciudadanos. Es un fallo sistémico. Puede parecer que los mercados no estén sufriendo todavía. Pero la gente está sufriendo, insistió el jefe de Naciones Unidas, que en los últimos años ha presentado varias propuestas para lograr una reforma de la arquitectura financiera internacional y aliviar la carga de deuda de los países con dificultades.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz