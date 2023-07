Un avión en Somalia se estrelló contra una de las áreas perimetrales de la pista en el Aeropuerto Internacional de Aden Adde, tras un aterrizaje de emergencia.

Los hechos ocurrieron, luego de que la aeronave de Halla Airlines saliera de la pista y derrapara varios metros hasta impactarse contra la valla.

El aparatoso accidente fue captado en video, compartido por Francisco Cunha en su cuenta de Twitter (@EnDesastres).

En las imágenes se observa al avión que trasladaba a 34 pasajeros aterrizar y girar para, luego estrellarse.

Versiones periodísticas indican que por lo ocurrido dos personas resultaron heridas, además de descartar víctimas mortales.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, aunque se informó que las autoridades ya investigan.

#Ongoing a Halla Airlines EMB-120 [6O-AAD] crashes in Mogadishu (Somalia). First reports state there were 34 aboard, with 2 injured. On landing, the airpllane left the runway and hit a fence. Updates when possible. pic.twitter.com/OeJFJmcQue

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) July 11, 2023