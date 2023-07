El presidente Andrés Manuel López Obrador, reprobó el derroche publicitario de los aspirantes de Morena en anuncios espectaculares colocados en las calles de las ciudades. Señalo que el gasto excesivo en publicidad es un rasgo de los políticos conservadores, y ha pedido a los aspirantes presidenciales de su partido, apostar por una campaña austera, a ras de suelo y de contacto con la gente. Ojalá no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo, el empresario Claudio X. González. Que no actúen igual. Asimismo indico que desconoce si los aspirantes están pagando los espectaculares con sus propios recursos. Pero si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando correctamente. El gasto en espectaculares que han invertido las corcholatas no se ha transparentado y ya amenaza con ser un factor de riesgo para la unidad interna que tanto ha procurado López Obrador. Ricardo Monreal, aspirante presidencial, ha acusado a la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum y al ex secretario de Gobernación Adán Augusto López de derrochar recursos en ese tipo de publicidad, también ha señalado al ex secretario de Exteriores Marcelo Ebrard, aunque en menor medida. López Obrador ha intervenido finalmente en la disputa y ha expresado su reprobación. Yo no estoy de acuerdo con el gasto excesivo de publicidad, y ha pedido a sus compañeros de partido no dejarse llevar por nuevas modas de estrategas y asesores de imagen. Que no les hagan caso, los publicistas no tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos, del pueblo de México. Esos publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, les falta recorrer el país, conocerlo. México es un mosaico cultural. Son muchos Méxicos. El presidente López Obrador se remonto a sus inicios en la lucha de izquierda y ha trazado cuál es el tipo de campaña que le gustaría ver en los aspirantes a sucederlo. Nosotros hacíamos trabajo casa por casa. Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa. Yo iba con un morral y unos volantes. Eran camiones urbanos. Y ahí hablaba. Lo más eficaz es eso, ir casa por casa. Nosotros recomendábamos que quien aspiraba a ocupar un cargo, presidente municipal, diputado federal, tenía que visitar 200 casas, y lo que se les daba, porque no había dinero, era para los tenis, para un morral para los volantes y una gorrita. Y eso es muy efectivo, tocar la puerta, se termina muy cansado, pero muy satisfecho, porque ahí es donde va uno estableciendo diálogo con la gente. Eso no lo hace nadie.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MORENA RECHAZA DESAPARICIÓN DE PODERES EN GUERRERO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, rechazó que se haya perdió la gobernabilidad en Guerrero ante escalada de violencia, ataques a las instituciones, ejecuciones y secuestros. Señalo que pese a la ola de violencia, secuestros que se registra en Chilpancingo, sede de los poderes de Guerrero, e incluso bloqueos en la autopista del Sol, que exigen la liberación de presos, Morena, rechazó que por el momento exista ingobernabilidad esa entidad y negó que se configure el escenario para que, de ser el caso, se solicite la desaparición de poderes en el estado gobernado por Evelyn Salgado. No hay, por el momento ingobernabilidad, hay que estar solamente coadyuvando y deseando que efectivamente se garantice la tranquilidad y se recupere en todas las calles de Guerrero la estabilidad social, que es lo más importante. Cuando se toman esas decisiones siempre hay que actuar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad pública; primero, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos. Asimismo aseguró que el gobierno del estado garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos y aseveró que el gabinete de Seguridad ya realiza la evaluación correspondiente de manera coordinada con el gobierno estatal para recuperar la tranquilidad en el estado. En ese sentido se pronunció por unir esfuerzos todos y en lugar de hacer apologías de situaciones específicas que se van dando en una ciudad de nuestro país, debemos de garantizar todos, la colaboración, la coordinación entre los Poderes y específicamente en los tres ámbitos de gobierno: el federal, el estatal y los municipales.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO, ALEJANDRO ARMENTA; COMISIÓN PERMANENTE RINDE HOMENAJE A PORFIRIO MUÑOZ LEDO

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, informó que el Pleno de la Comisión Permanente realizó un homenaje luctuoso en memoria de Porfirio Muñoz Ledo, quien fuera integrante de ambas Cámaras del Poder Legislativo y falleciera el pasado 9 de julio. Asimismo asentó que con el fallecimiento de Muñoz Ledo la sociedad perdió a un gran mexicano, quien en su caminar fue artífice de los cambios en la política mexicana y un personaje clave en la lucha por la transición política de nuestro país. Por ello, subrayó el senador, fue reconocido por propios y extraños como un hombre auténtico y comprometido con la construcción de la democracia en nuestra nación. Además, destacó que Muñoz Ledo protagonizó varios de los principales capítulos de la política nacional en el siglo XX y XXI, y fue un hombre de Estado con una gran visión de futuro, un creador de instituciones, dueño de una mente brillante y crítica. Sus familiares y amigos han tenido el honor de compartir su vida con un visionario y apasionado demócrata; nuestro más sentido pésame a ellas y a ellos por una pérdida irreparable, no sólo para ellos, sino también para la República. Que descanse en paz el gran Porfirio Muñoz Ledo y que su visión democrática viva para siempre”, declaró. La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, indicó que la vida de Porfirio Muñoz Ledo fue de claroscuros, en dónde destacó por momentos luminosos, como en la democratización del país; y algunas sombras, como cuando en la desesperación por encontrar cómo democratizar a México tomó decisiones que incluso sus amigos calificaron de incorrectas.

SANTIAGO CREEL MIRANDA; ACUSA A LÓPEZ OBRADOR POR HACER CAMPAÑA CON RECURSOS PÚBLICOS

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, en su visita a Guanajuato, hizo hincapié en la falta de equidad en el panorama político actual y acusó al presidente López Obrador de utilizar las conferencias matutinas como una herramienta para promover su campaña política. Santiago Creel señalo que el presidente López Obrador está llevando a cabo una campaña política financiada con recursos públicos, lo cual considera una violación a la ley. La cancha electoral está inclinada porque el presidente se ha autoproclamado como el Jefe de campaña y está consciente de las debilidades de los contendientes de Morena y de sus resultados en las boletas electorales. Creel Miranda destacó su experiencia en la formación de coaliciones y su participación en la creación de instituciones importantes en México. Además, subrayó la necesidad de un cambio político. Mi contribución a este esfuerzo es hacer que la coalición sea más amplia, más poderosa y políticamente más sólida que cualquier otra coalición que haya existido. Según el político, el Frente Amplio por México surge en un momento en el que el país se encuentra en una situación de emergencia debido al deterioro institucional y del bienestar. Por esta razón, viajó a dicho estado para informar a los panistas sobre los motivos que lo impulsan a liderar la oposición. Estoy convencido de que, si soy el coordinador, nadie podrá sumar y multiplicar de manera más efectiva a la alianza opositora. No se gana únicamente con un candidato, se gana cuando las fuerzas políticas y sociales se unen en una misma dirección y frente común. En relación con la presunta fortaleza del régimen actual, señaló que en las elecciones intermedias, la oposición obtuvo más votos que la coalición de Morena. Son hechos y votos en las urnas. En este momento tenemos a un presidente que, todas las mañanas y con recursos oficiales, hace campaña en favor de sus aspirantes. Sobre la posibilidad de que Xóchitl Gálvez, sea considerada más cercana a la gente y lidere el Frente, Creel afirmó que no ve a la legisladora como una adversaria. Cada uno tiene sus habilidades y será el resultado del método el que determine quién deberá coordinar los esfuerzos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; LLAMA A LA RECONCILIACIÓN POR EL BIEN DEL PAÍS

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante el Foro “La oposición en el Senado: Visión, responsabilidad y contrapesos”, evento organizado por la senadora Nadia Navarro y que se llevó a cabo en el Municipio de Teziutlán, Puebla, refrendó su interés en impulsar un gobierno de coalición con causa que tenga un avance sustancial en la vida política y social de México, por lo que hizo un llamado a la unidad de cara a las elecciones de 2024. Debe haber un avance sustancial, que se viva en paz en nuestro país. Hay que ir hacia la reconciliación y ya dejar de pelearnos. Sobre su aspiración a encabezar el cargo de persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México, Mancera Espinosa enfatizó que él busca darle una causa al proyecto de nación, mismo que se enfocaría en dotar a la sociedad de una alternancia en la forma de gobierno. Habrá una contienda en la cual se tendrán dos coaliciones. Coalición A y Coalición B presentarán sus ofertas. Debemos entender cuál es la diferencia entre estas dos coaliciones, quiénes las conforman y qué están ofreciendo. Si no se ofrece algo diferente, no debemos esperar un resultado diferente. Actualmente, se habla del gobierno de coalición, pero es necesario comprender las diferencias. Detalló que para él las causas son importantes, motivo por el cual el gobierno de coalición brinda la posibilidad de que los compromisos establecidos en el convenio y el programa no pueden ser modificados una vez que se llega al cargo de elección popular. No se puede cambiar el presupuesto ni tomar decisiones que no estén contempladas en dichos documentos. Esto garantiza el cumplimiento de lo prometido y evita cambios arbitrarios. Además, se promueve la participación de la sociedad civil en la definición de la agenda, ya que se pueden incluir sus prioridades en el programa de gobierno de coalición. Insistió en que no se trata de personalidades, sino de construir un proyecto común en el que se distribuya el poder de manera equitativa. Para el 2024 sabemos que habrá dos coaliciones en contienda. Debemos entender cuál es la finalidad de cada una. Si se ofrece gobierno de coalición, debemos asegurarnos de que se cumplan los requisitos necesarios, como la presentación del convenio y el programa de gobierno de coalición ante el Senado de la República. Esto garantiza una mayor participación de la sociedad civil y la supervisión de los compromisos establecidos.

CLAUDIA SHEINBAUM; ESTARÁ EL VIERNES 14 DE JULIO EN CULIACAN SINALOA Y EN MOCHIS

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, visitara este viernes 14 de julio, Culiacán Sinaloa y Los Mochis, Sinaloa, para difundir los logros de la 4T. Claudia Sheinbaum, argumentó que los espectaculares que contienen su nombre e imagen fueron puestos por simpatizantes que desean ayudar a impulsar su proyecto. Claudia Sheinbaum coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para bajar los espectaculares que promocionan a las “corcholatas” rumbo a la encuesta de Morena. Afirmó que llamará a que se bajen los espectaculares con su imagen que se han colocado durante este proceso interno de Morena a lo largo del territorio nacional. Insistió que su equipo de trabajo no ha pagado ningún espectacular, explicó que los espectaculares con su nombre e imagen se tratan de aportaciones de simpatizantes a su proyecto. Tiene razón, yo voy a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares. Nosotros no los hemos pagado ni los hemos promovido, pero hay compañeros y compañeras que nos ayudan y que los han subido en algunos estados.

MARCELO EBRARD; PLAN ÁNGEL, NO INVADE LA PRIVACIDAD DE LA POBLACIÓN

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, durante un evento en Celaya, Guanajuato, sostuvo que el Plan ANGEL, que forma parte de su propuesta de seguridad, no invade la privacidad de la población. La propuesta presentada contiene puntos como reconocimiento facial, reconocimiento morfológico y cámaras inteligentes en elementos de la Guardia Nacional. Entonces no se pretende invadir tu privacidad. Para empezar todo esto es en la esfera pública. Poder actuar con más rapidez para proteger a las personas y con mayor, no solo celeridad, si no mayor eficacia. Expuso que su plan puede ayudar a reducir los niveles de inseguridad que vive el municipio. No estamos en una campaña, lo que yo vengo el día de hoy aquí, es a decirles, yo sí estoy dispuesto a entrarle. Por eso vengo a Celaya, si no para que los molesto aquí. La Ciudad de México está considerada todavía al día de hoy, como una de las cinco que tienen mejor sistema de seguridad y de información del mundo. De los cinco primeros, comparable, digamos a Seúl, comparable a algunas ciudades como Jerusalén. Señaló que en ese momento, el debate era si se iba a invadir la privacidad, pero sostuvo que de 2008 a 2023 no ha habido ningún caso documentado de invasión a la privacidad. Se comete un delito en una calle, entonces hay que revisar quién llegó, cómo se transportó, si hay algo anómalo, para ubicar si el delincuente, el que cometió el delito, estaba ahí. Entonces, se hacía manualmente. El ex canciller apuntó que con la tecnología que se dispone hoy en día se puede ubicar en minutos quién cometió un delito.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: MORENISTAS LO PREFIEREN COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL

El ex secretario de Gobernación y aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López, en una encuesta realizada entre militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) revela que Adán Augusto López Hernández es el preferido entre los aspirantes que buscan liderar la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación o candidatura presidencial. De acuerdo con la tercera encuesta de seguimiento a las preferencias electorales realizada por la consultoría GANA Análisis de Datos y Encuestas de Opinión Pública, publicada en un diario de circulación nacional, refiere que entre la base de MORENA y ante la pregunta: “¿Quién le gustaría que fuera el candidato a Presidente de la República por la coalición MORENA – PT – VERDE?”, el 37.1% declaró que Adán Augusto López Hernández, quien se posicionó en primer lugar. Claudia Sheinbaum Pardo, quien se había mantenido a la cabeza, ahora se ubica en segundo lugar con 32.3% de las preferencias; y en tercer lugar se encuentra Marcelo Ebrard con 18.8 por ciento. En cuarto sitio está Gerardo Fernández Noroña con 7.6% y en quinto y sexto lugar se encuentran Ricardo Monreal y Manuel Velasco con el 3.5 y 0.7%, respectivamente. El avance del tabasqueño se ha dado luego de los recorridos y visitas a más de 50 plazas del país, en donde ha sido quien más apoyo ha recibido en los lugares a los que asiste, además es también a quien más se le asocia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

RICARDO MONREAL; HAY INEQUIDAD DENTRO DEL PROCESO INTERNO DE MORENA

El senador con licencia, Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, consideró que hay inequidad dentro del proceso interno de Morena para seleccionar el o la coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación por los gastos excesivos de publicidad que han realizado algunas corcholatas en el país. El proceso interno de selección de coordinador es muy dispar y no tengo más que preocupación por el exceso de gastos. Dijo que la reciente llamada de atención que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar los excesos de espectaculares es una mala señal, por lo que llamó a la moderación y a evitar los derroches. Yo espero que ahora que el presidente emitió un comentario pueda ser una llamada de atención para que todos sean moderados y evitar todo el exceso de publicidad. Dijo que la promoción no solo se ha realizado en el sistema de transporte, sino también en varios espectaculares, cines y hasta aeropuertos. Lo que el presidente expresó fue muy categórico yo espero que todos aceptemos la recomendación del presidente. Hasta ahora él no ha sido un agente que corrigiera, ni siquiera intentó. Y me parece que la inequidad en el proceso no es una buena señal.

SENADOR MARIO ZAMORA; HABLO SOBRE LA SITUACIÓN EN CHILPANCINGO, GUERRERO

El senador por el Partido Revolucionario Institucional, Mario Zamora Gastélum, dio una conferencia de prensa donde dijo: Yo quisiera que vean muy bien a los compañeros que aquí nos acompañan, es gente de trabajo, es gente que se dedica a manejar su propio camión para poder trasladar los distintos bienes que se requieren en las distintas zonas del país, desde alimentos, ropa, calzado, en fin, todo lo que se tiene que surtir. Y quiero dejar muy claro que vienen y acuden con los diputados del PRI y senadores del PRI, que haciendo nuestra labor, venimos a darle voz a sus demandas y a sus denuncias. Con todo respeto lo digo, pero yo cuando los veo, no los veo “fifis”, ni los veo siendo los grandes ricos, ni los grandes potentados, es gente de trabajo, gente de trabajo que este gobierno en sus discursos de la mañanera, siempre hablan a favor de ellos, pero en los hechos les dan la espalda. Hoy están aquí porque este gobierno les da la espalda. Y a pesar de que vienen de manera pacífica a manifestar lo que están viviendo y lo que proponen, tienen que decir que están dispuestos, fíjense nada más, dispuestos a parar todo el transporte de este país por la desesperación de no ser atendidos. Eso es lo que pasa en este país, no lo que se anuncia en las mañaneras, y ahí andan un montón de corcholatas rodando por el piso, porque es donde se llevan las corcholatas, es una pena y una vergüenza que este gobierno no voltee a ver a la gente que trabaja, que se esfuerza todos los días por llevar benefactores a su familia. Es el colmo que tuvieron que llegar aquí hasta el Senado para poder tener un espacio para ser atendidos y no podemos no hacer nada. Ojalá los medios de comunicación nos ayuden a dar a conocer esto, atrás de ellos hay una familia, hay hijos, hay una esposa, puede haber nietos y están desesperados por el mal gobierno que tenemos, digámoslo como es, por estar entretenidos en puras burradas por querer mantener un poder a fuerzas. El poder es para atender y para servir a la gente. Ellos tienen el poder de atenderlos y no lo hacen. Y para eso estamos los legisladores del PRI, para darles voz, a la voz de gente desesperada que su único pecado es levantarse todos los días a trabajar, a hacer lo mejor que pueden y que ven un gobierno que les da la espalda.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; PIDE A TITULAR DEL BANCO DEL BIENESTAR ACLARE LOS ROBOS A SUS CUENTAHABIENTES

El coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Julen Rementería del Puerto, exigió al titular del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, aclare los robos sistemáticos a los cuentahabientes de la institución financiera impulsada por el gobierno de la 4T. Este gobierno repitió en su eterna campaña que, primero los pobres, pero cada día demuestra lo contrario, y todo ello se vuelve imposible, si el propio gobierno encargado de dispersar los apoyos sociales permite o el mismo se roba el dinero de la gente que menos tiene, por eso es de suma importancia que el titular del Banco del Bienestar aclare el saqueo que se hace a los usuarios de la banca gubernamental. Rementería del Puerto destacó que en la denuncia realizada por un medio nacional sobre el robo sistemático a los usuarios del Banco del Bienestar, existe un robo hormiga de cuentas a usuarios que ya alerta la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que van hasta los 120 mil pesos sin autorización de clientes del banco. El panista remarcó que el gobierno transformador hace lo contrario a lo que predican, porque roban, mienten y traicionan, fingiendo entregar un apoyo social que presumen aumentar en cada época electoral, como las pensiones a los adultos mayores, para después desaparecer ese dinero de sus cuentas bancarias.

OTAN; INVITARÁ A UCRANIA A CONVERTIRSE EN MIEMBRO CUANDO CUMPLA LAS CONDICIONES

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que los líderes de la Alianza pactaron que invitarán a Ucrania a convertirse en miembro de la organización transatlántica cuando los aliados así lo acuerden y cuando el país cumpla las condiciones. Stoltenberg dijo que la OTAN emitirá la invitación cuando los aliados lo acuerden y se cumplan las condiciones necesarias para el ingreso de Kiev en la organización transatlántica. El político noruego se expresó en ese sentido ante los medios durante la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la OTAN que se celebra en Vilna.

