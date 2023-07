La extracción ilegal de gas LP en Tlaxcala y otros estados ocurre con la complicidad de autoridades federales y estatales, así como de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a la complejidad técnica que significa perforar y ordeñar ese tipo de ductos, señalaron expertos consultados por 24 HORAS.

Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad La Salle, señaló que el llamado gaschicol o huachigas no puede ocurrir sin la participación de personal especializado de la petrolera, pues son quienes conocen los métodos para robar el energético a gran escala, sin poner en riesgo a las personas que llevan a cabo esas acciones y a la población.

En su edición del 10 de julio, este diario publicó que las tomas clandestinas de gas LP aumentaron 160% en Tlaxcala en el primer trimestre de este año, según el Observatorio Ciudadano para la Gestión y Administración Municipal (Ingavin).

El informe, basado en datos de Pemex obtenidos mediante solicitudes de información, señala que, entre enero y marzo de 2022, se detectaron 50 extracciones ilegales del llamado gaschicol.

FALTA CONTROL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Al respecto, el maestro en Seguridad Nacional dijo que si no se puede señalar un involucramiento directo de las autoridades estatales, como la gobernadora Lorena Cuéllar, sí se puede configurar delitos por omisión.

“Lo más probable es que haya colusión para que no sean perseguidos en flagrancia; estas organizaciones se aprovechan de que nadie las persigue y las autoridades federales, la Guardia Nacional, no tiene capacidad de despliegue para detenerlos y no hay una colaboración de las autoridades municipales y estatales”, indicó.

Abundó que “la falta de acción de autoridades policiacas, nos lleva a suspicacias de parte de los gobiernos, si las policías no están operando, dependen de la autoridad, alcaldes y la gobernadora, no estoy diciendo que estén involucrados, pero si la Policía depende de ellos, nos da un mal presagio”.

Señaló que no hay un control de la autoridad estatal de lo que “hacen las policías y ahí es donde vivimos en el caos, porque los índices de ese delito se incrementan y siempre llevamos a la cabeza de las entidades, en este caso (Tlaxcala) de la gobernadora, dado que la población votó por esos servidores públicos, no quiere decir que este involucrados, pero no están haciendo nada (…) sería un delito por omisión”.

DIFÍCIL EL HUACHIGAS SIN COMPLICIDAD OFICIAL

Por su parte, el doctor en Políticas Públicas del Colegio de la Frontera Norte, José Andrés Sumano, dijo que el gaschicol es una actividad criminal que requiere altos niveles de organización, por lo que difícilmente se puede sin la complicidad de la autoridad, al referirse al incremento de este delito en Tlaxcala.

El experto en seguridad señaló que la contención de actividades ilícitas como la extracción de gas dependen mucho de las acciones que se emprendan a nivel estatal, teniendo buenos resultados en entidades como Puebla e Hidalgo; aunque en otras, como Tlaxcala, el incremento de la actividad podría estar relacionado con acuerdos de protección.

“No es raro, ya ha sucedido, inclusive hemos visto generales que han sido consignados por participar en conjunto con organizaciones criminales. Organizar una actividad así debe tener el contubernio de autoridades”, en este caso tlaxcaltecas, sostuvo el especialista.

Sumano Rodríguez recordó que es una de las actividades en que el Gobierno federal estaba poniendo atención, pero ahora se ha desviado a otros temas y ha venido creciendo otra vez de manera importante, por lo que sería muy difícil que no estuviera asociado a complicidades.

LA REALIDAD DESMIENTE DATOS: PAN

A su vez, el diputado Román Cifuentes, del PAN, aseveró que el aumento del robo de gas LP en Tlaxcala forma parte de los graves errores en la estrategia que está siguiendo el Gobierno federal y es muestra de que la realidad desmiente los datos y las otras cifras que exhiben de manera oficial.

El también secretario en la Comisión de Seguridad Ciudadana en San Lázaro agregó que la actual administración comete los mismos errores que la anterior al negar la existencia de una grave problemática en cuanto al robo de combustibles.

Esta negación, continuó el panista, ha permitido el crecimiento de organizaciones del crimen organizado y su empoderamiento.

Advirtió que de dejarse crecer este delito, como ha ocurrido en otras entidades, podría ocasionar el surgimiento de un grupo delictivo regional en Tlaxcala, como ocurrió en Guanajuato, con los de Santa Rosa de Lima.

El diputado federal Francisco Huacus (PRD), integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, coincidió en que el incrementó del robo de gas LP en Tlaxcala podría ocasionar el surgimiento de un grupo delincuencial especializado en el hurto de ese hidrocarburo.

“Se ha diversificado la delincuencia, algunos se han dedicado a la comercialización ilegal de minería, otros hidrocarburos, y ahora en Tlaxcala para que surja un nuevo grupo criminal debe de existir financiamiento que les permite aumentar su capacidad de fuego, crece la organización, compran estrategas militares para tener un cuerpo de seguridad que les permita seguir delinquiendo y de ahí pasan al secuestro o extorsión”, indicó el legislador.

Coincidió en que el aumento de 160% de robo de gas LP en Tlaxcala es reflejo del fallo en la estrategia de seguridad pública implementada por el Gobierno federal.

Huacus expuso que la red de corrupción más importante en este ilícito está dentro de Petróleos Mexicanos que se asociaron con los grupos delincuenciales.

Descarta Norma Hernández solicitar su licencia como edil

La alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, descartó separarse de su cargo ante la crisis de violencia en la capital guerrerense y luego de que la semana anterior aceptara que se reunió con el líder de un grupo criminal de la región.

La edil calificó las críticas a su gobierno como una campaña en su contra.

“No voy a pedir licencia al Congreso porque lo que está pasando es que me están atacando por intereses políticos porque estamos afectando intereses muy grandes”, dijo.

Justificó que no hará público el nombre de la persona con la que se reunió pues es parte de la investigación de la Fiscalía.

Sobre la violencia en el municipio, aseguró que es consecuencia de la detención de dos personas por parte de fuerzas estatales la semana pasada.

