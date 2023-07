El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento del político, abogado y legislador, Porfirio Muñoz Ledo. López Obrador resaltó los momentos de coincidencias y de compañerismo que tuvieron durante su carrera política. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo; mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. El fundador del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, falleció a los 89 años de edad.

PORFIRIO MUÑOZ; FALLECE A LOS 89 AÑOS

Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Porfirio Muñoz Ledo nació en la Ciudad de México, el 23 de julio de 1933. Destacó en la vida política de México, al desempeñarse como político, polítólogo y diplomático. Fue fundador del PRD y presidió el PRI. Durante sus últimos años militó en el partido Morena.​ Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con posgrado en la misma materia y realizó cursos de doctorado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Universidad de París. Durante su amplia carrera política, que data de finales de la década de 1960, militó en varios partidos políticos y ocupó numerosos cargos de primer nivel, entre los que se encuentran: titular de las secretarías del Trabajo y de Educación Pública, líder del PRI y del PRD, senador y diputado federal, en dos ocasiones presidente de la Cámara de Diputados y diplomático representante de México en diversos países y organismos internacionales.

FRENTE AMPLIO: SE REGISTRAN UN TOTAL DE 33 ASPIRANTES A LA CANDIDATURA DEL PRI-PAN-PRD

Hoy lunes será cuando el comité organizador dé a conocer los nombres de quienes cumplieron con el primer requisito y pasarán a la segunda fase de la convocatoria. Juanito, Miguel Ángel Mancera e Ignacio Loyola son algunos de los que se registrarán como aspirantes al Frente Amplio por México. Un total de 33 personas se inscribieron al Frente Amplio por México para competir por la candidatura presidencial rumbo al 2024 de la coalición del PRI, PAN y PRD. Cabe recordar que serán tres etapas para elegir al político que representará a la oposición en el 2024: la primera es cumplir el requisito de juntar total de 150 mil firmas. La segunda etapa, deberán participar en un foro para discutir y analizar su visión de México. Ese mismo día se aplicará una primera encuesta en dónde se dejará sólo a los tres con más respaldo social. En la tercera etapa, y final, se realizarán otros cinco foros y una nueva encuesta para elegir al ganador. El periodo de inscripción para la candidatura presidencial culminó recientemente. Hay una serie de aspirantes prominentes que han presentado su registro. Entre ellos se encuentran: Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, , Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera y Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero no sólo son políticos reconocidos los que se han registrado, también ciudadanos comunes como “Juanito”, es decir, Rafael Acosta Ángeles quien en un pasado estuvo del lado de Andrés Manuel López Obrador así como también Miguel Alemán Vázquez y Ricardo Jonathan López Morales, otros más también han presentado su registro.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ENCABEZARÁ CRUZADA CONTRA LA TRATA; LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEBE PARAR, URGE

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, dio a conocer que impulsará una cruzada contra la trata de personas en todo México a fin de combatir el severo problema que afecta principalmente a las mujeres. El legislador poblano remarcó la necesidad de socializar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el tema: No debe de existir ningún tipo de violencia en contra de ninguna niña, adolescente o mujer. Es penoso que exista en la sociedad”. Señaló que el tema ya se está trabajando desde la Cámara de Diputados a nivel nacional y se hará lo propio con los legisladores y legisladoras del Movimiento en los distintos congresos locales de todo el país para armonizar las leyes, ya que a nivel federal se aprobó la ley general, pero los colectivos han señalado que no es posible iniciar los procedimientos jurídicos porque se contraponen con las disposiciones de los estados. El líder de la bancada guinda en San Lázaro comentó que se trata de un severo problema, ya que el delito es difícil de configurar debido a que las víctimas son convencidas y engañadas, por lo que caen en la trampa debido a su estado de vulnerabilidad. Citó que de los 8 mil casos que tiene detectados la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sólo se ha presentado el 6 por ciento de las denuncias y la justicia es mala y lenta. Celebró el decreto emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea considerado secuestro y se persiga de oficio. Lamentó el fallecimiento de Beatriz Callejas, joven que trabajaba en el bar “Pinochos”, ubicado en los límites de Puebla y Amozoc. Era víctima de explotación, era víctima del peor trato, condenó que no se actuara antes para evitarlo. Por eso no nos vamos a cansar, por eso la cruzada contra la trata y contra la violencia, cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; SE REGISTRA COMO ASPIRANTE PRESIDENCIAL DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

El senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, se registró como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Luego de realizar el trámite protocolario ante el Comité Organizador, también hizo su registro ante la dirigencia nacional de su partido, Jesús Zambrano, y la militancia. Al iniciar su discurso, pidió un minuto de silencio por la memoria de uno de los fundadores del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, quien falleció el día de ayer 9 de julio. Ante sus simpatizantes, Miguel Ángel Mancera agradeció su apoyo y llamó a la ciudadanía a sumare al proyecto que comparten con el PRI y PAN. Haremos una convocatoria austera. Haremos una convocatoria de contacto. Haremos una convocatoria a este diálogo porque es lo que marca la ley permanente en la República, por supuesto la haremos con la ayuda de todas y de todos ustedes. Cada uno y cada una es importantísimo en este movimiento, por eso decimos con todo México porque tiene un doble significado porque es con todo como siempre lo decimos y, como siempre hacemos la arenga, vamos con todo es con todo México pero al mismo tiempo porque se requiere así se requiere que sea con todo.

LA OPOSICION PAN, PRI Y PRD; SE REGISTRA EL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO ANTE EL INE

Las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), Partido revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), se presentaron ante la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral (INE) para registrar al Frente Amplio Por México. Ante el INE, formalizamos el registro del Frente Amplio Por México, para construir de la mano de la ciudadanía una agenda que pueda resolver los graves problemas y corrija el rumbo del país, compartió Acción Nacional. Con la convicción de que construiremos el mejor proyecto para corregir el rumbo del país, hoy registramos el Frente Amplio Por México ante el INE. En equipo con la ciudadanía, ¡vamos con todo hacia adelante!, señaló el líder blanquiazul, Marko Cortés. Por su parte, Alejandro Moreno, agradeció que figuras públicas se han ido sumando a la propuesta del Frente Amplio por México y que será una opción real ante el oficialismo de Morena en 2024. En tanto, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, declaró que el registro del Frente Amplio por México es una opción ante el autoritarismo de López Obrador.

CLAUDIA SHEINBAUM; RECONOCE APORTES DE PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, dijo que Porfirio Muñoz Ledo tomó la decisión correcta al formar la corriente democrática que impulsó a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en 1988. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México subrayó que en algunos momentos no se tuvieron acuerdos con Muñoz Ledo, pero reconoció la importancia de su trabajo para la política mexicana. Lamento profundamente el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre muy importante en la construcción de la democracia en nuestro país. Tomó la decisión correcta al formar la corriente democrática junto con Ifigenia Martínez y el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Como parte de sus recorridos por el país para promover la Cuarta Transformación, Sheinbaum acudió a Jalisco. En el aeropuerto de Guadalajara fue recibida por simpatizantes y mariachis que entonaron “Cielito Lindo”. Más tarde se reunió con pescadores del Lago de Chapala y encabezó una asamblea informativa.

MARCELO EBRARD; DESPIDE A PORFIRIO MUÑOZ LEDO “CONSTRUCTOR DE LA DEMOCRACIA MEXICANA”

El ex canciller Marcelo Ebrard lamentó la muerte de Muñoz Ledo, a quien describió como el “constructor de la actual democracia mexicana”. El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación recordó que Muñoz Ledo jugó un papel importante en la LVII Legislatura, la primera que se conformó con una mayoría de legisladores opositores al PRI. Te vamos a echar de menos estimado Porfirio. Ebrard realizó una asamblea informativa en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Ahí abrió el “buzón de los sueños de l@s niñ@s de México” para recibir sus propuestas. También visitó el Mercado La Paz, donde conversó con los locatarios y cocinó caldo Tlalpeño.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: ELOGIA ELOCUENCIA DE PORFIRIO MUÑOZ LEDO

El ex secretario de Gobernación y aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López, indicó que fue testigo de la elocuencia de Porfirio Muñoz Ledo cuando fueron diputados en el mismo periodo. De él se aprendía incluso en la diferencia, afirmó y envió sus condolencias a la familia del político. Augusto López acudió a Apatzingán, Michoacán. Arrancó sus actividades del día con un homenaje al ex presidente Lázaro Cárdenas. En la asamblea informativa que realizó en este municipio afirmó que Felipe Calderón declaró ahí la absurda guerra contra el narcotráfico, mientras cobijaba a narcotraficantes como García Luna y prometió a los habitantes que pronto florecerá la paz.

RICARDO MONREAL; DA EL ADIOS A PORFIRIO MUÑOZ LEDO “ADIÓS AL POLEMISTA”

El senador con licencia, Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, indico que Porfirio Muñoz Ledo fue un ser excepcional, inteligente, agudo y polemista, de gran cultura universal. Ricardo Monreal indicó que hace unos días se reunió todavía con Muñoz Ledo para compartir perspectivas en torno a México. El aspirante se dirigió a Campeche, tras visitar Yucatán, para continuar sus actividades como delegado nacional de Morena.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; LAMENTA MUERTE DE PORFIRIO MUÑOZ LEDO

El diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, dijo que el hecho de que Muñoz Ledo haya extraviado el camino al final, no le quita su grandeza. El diputado con licencia se despidió de su amigo y compañero de lucha. Me entero que murió mi amigo y compañero de lucha. Un grande de la política. Con mucho pesar envío mi solidaridad para familiares y amigos. Noroña realizó una asamblea informativa en la explanada del Parque de la Feria de los Granaderos, en Palenque, Chiapas. Después se trasladó a San Cristóbal de las Casas, donde ofreció una rueda de prensa y una asamblea informativa.

XÓCHILT GÁLVEZ; PORFIRIO MUÑOZ LEDO, DEJARÁ UN ENORME VACÍO EN LA DISCUSIÓN POLÍTICA

Xóchilt Gálvez, aspirante a dirigir el Frente Amplio por México, también se unió a las muestras de respeto hacia Muñoz Ledo. La legisladora aseveró que el político dejará un enorme vacío en la discusión política. Hará falta su inteligencia y su visión de Estado en la lucha contra el autoritarismo del actual gobierno.

SANTIAGO CREEL MIRANDA; MUÑOZ LEDO ME HIZO VER QUE EL CAMBIO DEMOCRÁTICO ERA POSIBLE HACERLO DE MANERA PACÍFICA Y POR LA VÍA DE LAS INSTITUCIONES

Santiago Creel Miranda, aseveró que Porfirio Muñoz Ledo el fundador del PRD le hizo ver que el cambio democrático era posible hacerlo de manera pacífica y por la vía de las instituciones. Mi más sentido pésame a las y los hijos de mi querido amigo Porfirio: Lorena, Verónica, Tamara, Thierry, Alejandro y Porfirio. Su padre fue un hombre extraordinario, cuyo legado trascenderá en la historia de México. Que encuentren consuelo en los recuerdos y el amor que compartieron con él. Mis pensamientos y los de mi familia están con ustedes en estos momentos difíciles. Un abrazo sincero.

BEATRIZ PAREDES; MUÑOZ LEDO VERDADERO DEMÓCRATA, HOMBRE DE ESTADO Y VISIONARIO

Beatriz Paredes Rangel, aseveró que Porfirio Muñoz Ledo es verdadero demócrata, hombre de Estado y visionario. Para la priista, Beatriz Paredes el político luchó por sus ideales con pasión e inteligencia y mucho le debe el México moderno. Mis condolencias a su familia.

ILDEFONSO GUAJARDO; DECLINA A ASPIRACIÓN DE CANDIDATURA; DIRIGIRÁ VINCULACIÓN INTERNACIONAL DEL FRENTE

El ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, declinó sus aspiraciones para contender por una candidatura presidencial, al no conseguir el posicionamiento que le permita competir. Dio a conocer su decisión; sin embargo, señaló que se sumará desde otra trinchera a la construcción del Frente Amplio por México. Hoy he resuelto declinar por mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo, de libertades y de oportunidades. Asimismo, informó que recibió la invitación de las dirigencias de la coalición Va por México para dirigir la vinculación internacional del Frente Amplio por México. Debemos de hacer presencia en organismos internacionales y países aliados para explicar qué es el Frente, y compartir la lucha que estaremos enfrentando en los próximos meses. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que Guajardo Villarreal había aceptado dirigir la Vinculación Internacional del Frente Amplio por México. Las dirigencias del PAN, PRI y PRD, y representantes ciudadanos, hemos invitado al Mtro. Ildefonso a sumarse como Responsable para dirigir la Vinculación Internacional del Frente Amplio Por México. Ildefonso Guajardo pidió a la ciudadanía registrarse a partir del 12 de julio, en la plataforma del Frente Amplio por México para ser parte de ese proyecto de nación.

ESTUDIO DEL IBD; PANDEMIA AUMENTA LA POBREZA EN CASI TODAS LAS REGIONES

El documento titulado “Evolución del crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad de ingresos en las regiones de México” elaborado por el investigador Jaime Del Río Monges, señala que el impacto de la pandemia por COVID-19 significó un incremento en el porcentaje de población en condiciones de pobreza en casi todas las regiones de México. El estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) agrega que, en el período analizado, y considerando una subdivisión de 4 regiones económicas, las regiones norte y occidente mantuvieron una tendencia creciente en su participación dentro del PIB de México; mientras que la región centro fluctuó en su participación, y la región sur-sureste mantuvo una tendencia decreciente. El estudio sostiene que en los casos de las regiones sureste (Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán) y centro sur (Ciudad de México, Estado de México, Morelos), se registraron los mayores incrementos de población en condiciones de pobreza al comparar 2020 respecto a 2018. En el caso de la región sureste, el incremento en el porcentaje de población en pobreza podría asociarse a la drástica caída en los ingresos por turismo durante la etapa inicial de la pandemia, en la cual se tuvieron confinamientos y se redujo considerablemente la afluencia de turistas. Respecto a la región centro-sur, el porcentaje de población en pobreza podría asociarse a un fenómeno migratorio de personas de otras entidades federativas en búsqueda de oportunidades de empleo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La investigación del IBD sugiere que las personas tratan de escapar de la pobreza urbana y rural en las entidades federativas, y buscan mejores oportunidades de vida al emigrar hacia las grandes ciudades, como el área metropolitana de la Ciudad de México que incluye también una parte del Estado de México. El reporte del IBD apunta que para hacerle frente a los retos de fortalecer el crecimiento económico y reducir el porcentaje de población en pobreza y desigualdad, es necesario diseñar e implementar políticas públicas y proyectos que impacten de forma sostenible y sustentable en el desarrollo de esas regiones que han quedado rezagadas en el aprovechamiento de la integración económica con EE.UU.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; DIPUTADOS PRIISTAS RECONOCEN EL TRABAJO POR MÉXICO DEL DEMÓCRATA PORFIRIO MUÑOZ LEDO, LAMENTAN SU FALLECIMIENTO

Rubén Moreira Valdez coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, al enterarse del fallecimiento del político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, apuntó que en la construcción de la democracia mexicana Porfirio Muñoz Ledo es figura estelar. Buen viaje querido y admirado amigo. Moreira Valdez, compartió, vemos partir a un gran mexicano, un incansable político y una de las mentes más brillantes del México contemporáneo. Porfirio, resaltó el líder congresista, privilegió el diálogo, los acuerdos y el debate. La transición democrática, no se puede reseñar sin largos párrafos dedicados a su trabajo. Durante 2010 y 2011 trabajó por la reforma constitucional en materia de derechos humanos, recordó Rubén Moreira quien fuera presidente de la comisión respectiva en el recinto de San Lázaro. Moreira Valdez manifestó que conoció a Porfirio Muñoz Ledo en 1988, cuando el político le obsequió un libro en el pasaje Zócalo-Pino Suárez y después compartió con él dos legislaturas, además de tener la oportunidad de coincidir en varios encuentros académicos. La bancada del tricolor reconoce el trabajo arduo a favor de la democracia realizado por Porfirio Muñoz Ledo, por lo que se une a la pena que embarga a familiares y amigos. Un hombre que ya tiene su nombre grabado en la historia de nuestro partido, de México, de la lucha por los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la buena diplomacia. Amigo de nuestra bancada, como de la dirigencia de nuestro instituto político, de los legisladores Alejandro Moreno, Carolina Viggiano, Ildefonso Guajardo, Augusto Gómez Villanueva y Rubén Moreira.

JOE BIDEN; INICIA GIRA POR EUROPA

El presidente estadounidense, Joe Biden, inicio una gira de cuatro días por Europa que incluirá la cumbre de la OTAN en Lituania, visitas al Reino Unido y Finlandia, así como un sinfín de reuniones con líderes de todo el mundo. La persona que monopolizará la atención de Joe Biden será otra: su homólogo ruso, Vladímir Putin, al que quiere dejar claro que Estados Unidos está de vuelta y que sus alianzas, especialmente con Ucrania, son más fuertes que nunca. Este viaje reflejara que hemos hecho progresos y servirá para demostrar el liderazgo de Joe Biden en la esfera internacional. La invasión rusa de Ucrania que empezó en febrero de 2022 será el tema principal en la agenda, en un momento en el que Kiev reclama a la OTAN mayores garantías de seguridad frente a Rusia y después de que Putin tuviera que lidiar con la fallida rebelión del grupo paramilitar Wagner. La gira de Biden empezará en Londres, desde donde se dirigirá a Vilna para participar en la cumbre de líderes de la OTAN y acabar en Helsinki, en una parada histórica para demostrar el compromiso de Washington con el nuevo miembro de la alianza atlántica. La agenda de Biden en Londres empezará hoy lunes 10 de julio con una reunión con el primer ministro británico, Rishi Sunak. Biden se reunirá con el rey Carlos III en el castillo de Windsor, en el que será el primer encuentro entre ambos desde que el monarca fuera coronado en mayo de este año. Biden pondrá rumbo a la ciudad Lituana de Vilna para participar en la cumbre de líderes de la OTAN, que tendrá lugar mañana martes 11 y miércoles 12 de julio. Tal y como adelantó el viernes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, los miembros acordarán en su cumbre varias medidas para acercar a Ucrania a la Alianza Atlántica, pero no propondrán su ingreso. El broche final a la cumbre de la OTAN lo pondrá Biden con lo que la Casa Blanca ha definido como un gran discurso sobre la defensa de la democracia y el apoyo de Occidente a Ucrania. Posteriormente Joe Biden viajará a Finlandia para reunirse al día siguiente con los líderes de los países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca). Esta será la tercera cumbre entre Estados Unidos y los líderes de los países nórdicos. La más reciente se produjo en 2016 cuando el entonces presidente Barack Obama recibió a los gobernantes de esas naciones en la Casa Blanca.

