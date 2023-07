“El pueblo es el fiestero”, respondió la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez ante críticas por gastos en celebraciones locales y sus presunto nexos con grupos criminales.

“Ya no saben ni como pegarnos. Es que la presidenta, que la fiesta. Pues entonces pregúntenle al pueblo, el pueblo es el fiestero. ¿Si o no? ¿Ustedes quieren la fiesta o no? Si no, no mando la lana”, mencionó la alcaldesa.

Las declaraciones fueron registradas en video durante una transmisión en vivo a través de redes sociales.

La degradación del ejercicio de gobernar en su máxima expresión. Mientras la capital del estado se convulsiona ante los actos de violencia, la Pdta. Mpal. De Chilpancingo regalando dinero para la fiesta y así tratar de minimizar los señalamientos por sus vínculos con los capos. pic.twitter.com/J4nYkMvrUS — Beto Catalán (@Beto_Catalan) July 9, 2023

Días atrás se difundieron fotografías de Norma Otilia Hernández en un evento social, con un presunto líder de un grupo delictivo identificado como Los Ardillos.

Aunque hasta ahora no ha sido detallada la fecha en que fueron captadas las imágenes, la alcaldesa morenista fue señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre la reunión.

#NormaOtiliaRenunciaYa Chilpancingo Esta mañana comenzaron a circular imágenes de el famoso primer desayuno que le mencionaban a la presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia en una cartulina donde se mencionaba también a su síndico Andrei Marmolejo. pic.twitter.com/dLtNblKWlA — DesInformante (@des_informante) July 5, 2023

