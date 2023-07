Megan Rapinoe, leyenda de la selección femenil de Estados Unidos, anunció su retiro del futbol al finalizar la temporada 2023 de la National Women’s Soccer League (NWSL).

Fue por medio de su cuenta de Twitter (@mPinoe) que la histórica jugadora dio a conocer su decisión tomada con “un profundo sentimiento de paz y gratitud”.

“Nunca podría haber imaginado las formas en que el futbol daría forma y cambiaría mi vida para siempre, pero por la mirada en el rostro de esta niña, ella lo supo todo el tiempo”.

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy

— Megan Rapinoe (@mPinoe) July 8, 2023