El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, fue criticado duramente en redes sociales por el estado que tienen los zapatos escolares de su pequeño hijo.

Internautas se le fueron a la yugular al intérprete de “El Tóxico” tras ver que manda a su hijo a la escuela con ¡zapatos viejos!

Fue tras un par de imágenes que compartió Eduin Caz con motivo de “presumir” que a su hijo Eduin Gerardo Parra Puente le habían otorgado un reconocimiento derivado a que obtuvo el primer lugar de aprovechamiento en su grupo durante el ciclo escolar 2022 – 2023:

“Buenas tardes, buenas tardes. La verdad yo ya no quería involucrar a,mis pequeños en esto de subirlos a redes sociales pero hoy me siento tan orgulloso de mi pequeño Rey @eduingerardopp y tenía que gritar que hoy nos llevamos el primer lugar de aprovechamiento en sus escuela – en Baja California- y se los queria mostrar .

Se que estamos haciendo un buen trabajo contigo Gracias @anahydpg-esposa- por ser tan grande”.

A la felicitación se sumó Daisy, la madre del pequeño y expareja del cantante, quien no pasó por alto pedir respeto a los internautas por si algo no le parecía:

“Lo estamos haciendo muy bien. Y este es nuestro premio, un niño muy inteligente, gracias por tanto. Y efectivamente ya no queríamos involucrarnos y si antes tenían Instagram y lo subíamos todos los días, pero por gente tan mediocre de mente, que se mete con niños eso ya no se puede, solo RESPETEN y repitan conmigo si algo no me gusta no comento, gracias los tqm”.

Aunque en los mensajes emotivos y “dignos” de unos padres que se sienten orgullosos de su hijo pidieron respeto hacia el menor, internautas lo pasaron por alto, pues encontraron un “frijolito en el arroz” en las imágenes que compartió el cantante y por las cuales fue duramente criticado.

Y es que, usuarios se percataron que su hijo portaba presuntamente zapatos “viejos y rotos”, lo cual no era justo y menos cuando el vocalista de Grupo Firme tiene la solvencia económica para comprarle “buen calzado” a su retoño, y que pueda portar unos tan costosos como los suyos o los de su expareja:

“Primero cómprele unos buenos zapatos a su hijo, usted y su vieja bien calzados y su plebillo hasta rotos los trae”.

“Deja tu la marca de los zapatos de a perdís una boleada”

“Ellos con zapatos caros de lujo , y la bendi pa cuando unos decentes”

“Jajajjajjaj los zapatos del niño pobrecito 😞 ellos si de marca jaja”.

Hasta el momento, Eduin Caz tras las acusaciones no se ha pronunciado al respecto.

CSAS