Las recomendaciones del Presidente

La Mañanera se ha convertido en el escenario para informar lo que ocurre diariamente en el país, pero también es el espacio en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta sus canciones favoritas.

O bueno, eso es lo que creemos. Chico Che, Óscar Chávez y hasta Residente han sido parte de la playlist que ha presentado en estos cinco años.

Pero algo que ha llamado la atención es que en las últimas semanas AMLO ha hablado sobre los corridos tumbados e hizo un llamado a los “jóvenes” a escuchar algo distinto.

Esto porque este género musical fomenta, de acuerdo al ejecutivo, la violencia y el consumo de drogas.

También podemos decir que eso de satanizar la música que se escucha es muy del siglo pasado, ¿no? ¿Qué reacción tendría si alguno de sus hijos pusiera algún tema de estos en alguna reunión?

Entre sus propuestas hemos tenido canciones de Yahritza y Su Esencia, Grupo Firme, Grupo Frontera y más.

Esto ha servido para que artistas reaccionen ante estas declaraciones y recomendaciones. Uno de los agradecidos fue Raymix quien se mostró emocionado porque sonó su electrocumbia con Oye mujer.

“¡Qué sorpresa! Muchísimas gracias Presidente por la recomendación y efectivamente gente, gente, gente procuren ser más selectivos con lo que escuchan”, mencionó el originario del Estado de México.

De igual forma, ha incluido a Silvana Estrada y Vivir Quintana, exponentes femeninas que en sus letras comparten temáticas que van desde la protesta hasta el desamor.

¿Será que realmente al Presidente le preocupa la juventud o quiere conectar con la chaviza? Para pensarse.

Este fin de semana hay dos estrenos importantes. Anohni and The Johnsons regresa luego de algunos años sin novedades musicales con My Back Was a Bridge for You to Cross en el que el soul se hace presente.

Sus letras abordan temáticas como la pérdida de seres queridos, la desigualdad, el ecocidio y el feminismo.

Otro lanzamiento es el de PJ Harvey que vuelve con I Inside the Old Year Dying en el que el folk rock es la matriz del material. Fiel a su estilo, Harvey nos da sus letras más poéticas de su carrera.

Sí, les puedo decir que el material no es digerible a la primera, pero conforme lo vas analizando es un trabajo interesante con el sello de la cantante de origen inglés