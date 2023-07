“En mi vida y en mi escritura, lo más importante es ser lo más genuino y honesto posible”, aseguró el músico folk Gert Taberner, quien por primera ocasión llegó a México para ofrecer un íntimo show en el Foro del Tejedor.

En entrevista con 24 Horas, el músico de origen canadiense compartió su emoción por su primer encuentro con el público mexicano.

“Es algo que he querido hacer durante varios años. La Ciudad de México ha sido una ciudad que ha apoyado bastante mi música y hasta ahora no se había podido. Estoy con muchas ganas (de tocar), y aún más en el Foro del Tejedor que me han contado ya es un lugar bastante íntimo”, expresó.

Cuestionado sobre su estilo musical, Gert Taberner se define como un autor folk, aunque no limita su estilo a un solo género pues, asegura, disfruta de la experimentación en el estudio.

“Las canciones que escribo son de cantautor, puro y duro. Canciones folk, aunque me gusta mucho jugar con las herramientas de producción. Se ha vuelto un poco más un proyecto de estudio, donde añadimos cosas electrónicas y un poco de todo”, explicó.

“No me quiero limitar. Me atrae mucho el concepto de los artistas que cambian de sonido de disco en disco”, añadió el músico.

En su debut en México, Gert Taberner llegó acompañado por los temas de su nuevo EP, As Good As You Thought We Might Be, estrenado en marzo tras un difícil periodo personal.

“Fue un disco basado en la experiencia que tuve al fallecer mi padre. Tardé seis meses en volver a escribir, no podía. Fue mi forma de solucionar conflictos con él que no se pudieron solucionar mientras estuvo vivo, porque tuvimos una relación bastante difícil”, recordó el músico.

Sumado a la nueva producción, el compositor ofreció un recorrido por los temas de su material debut, Fallen, cuyo sencillo homónimo acumula más de 40 millones de reproducciones en streaming.

“Tuve la suerte de que ese EP, Fallen, capturó a una audiencia instantáneamente. Sin esa canción y sin ese disco hoy no estaría aquí, es algo de lo que estaré siempre agradecido”, mencionó.

Tras su primer show en México, Gert Taberner prepara la llegada de su siguiente EP, con el estreno del primer sencillo.

“El siguiente material está listo. El 7 de julio sacamos el primer sencillo del siguiente EP que se llama “Alright“. Es parte de lo que tenemos preparado”, adelantó el músico.

