El senador con licencia, Ricardo Monreal, calificó como “excesivas” las bardas y espectaculares de sus compañeros en la contienda por la Coordinación por la Defensa de la Transformación de Morena.

“Es una conducta excesiva de las personalidades que están en la contienda interna”, señaló durante su visita a Cancún, Quintana Roo, como parte de su gira nacional, este viernes.

“No sólo son las bardas. Son la cantidad sorprendente que se está invirtiendo en redes, en pautado y en empresas mercadotécnicas que están ayudando y que seguramente están cobrando un dineral. Yo no tengo a nadie detrás de mí. No hay grupos económicos, ni hay grupos de gobernadores o gobernadoras detrás de mí”, añadió.

En este sentido, compartió que hace dos días mandó, mediante un escrito, una propuesta al Comité Nacional y a Mario Delgado, dirigente del partido, para que se elimine toda publicidad personal.

Por otro lado, el aspirante aseguró que no hubo ningún tipo de negociación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que le fuera asignada la jefatura de la Ciudad de México, como “premio de consolación”.

“No es así. Yo no he negociado nada (…). Yo no, no sé si los compañeros. Pero no creo. Lo que sí me interesa mucho, que se ratificara el triunfo del movimiento en el 2024”.

RM