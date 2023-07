Andrés Manuel López Obrador; le brindará protección al periodista Carlos Jiménez por haber recibido amenazas de muerte

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se brindará protección al periodista Carlos Jiménez, quien recibió amenazas de muerte de un grupo criminal. Se acordó proteger a un periodista que fue amenazado. Carlos Jiménez, sí, y ya se le dio la protección; pidió un carro blindado y protección, y ya se le autorizó. Lopez Obrador negó que no existe ninguna queja formal del gobierno de Estados Unidos contra la canciller Alicia Bárcena, luego de que un año atrás supuestamente el país vecino del norte bloqueara su postulación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al considerarla comunista y afín a los gobiernos de izquierda. Ella es una profesional de la política exterior, ha estado en la ONU, ha estado de auxiliar, de consejera principal del secretario de Naciones Unidas, directora de la Cepal. Una de las mejores diplomáticas de México, porque ha estado en organismos internacionales. Es muy buena diplomática, muy buena profesional, con mucha experiencia en el servicio público, una mujer honesta, con convicciones. Le tengo toda la confianza, por eso la invité a participar. Y no hay ninguna queja formal del gobierno de Estados Unidos, ninguna. Además, que eso es lo que a veces se olvida, México es un país independiente, soberano. Ni modo que para nombrar al secretario de Relaciones Exteriores, en este caso a Alicia Bárcena, tengamos que pedirle permiso o ver si les va a gustar o no les va a gustar en Rusia o en China, o en Estados Unidos. No, son decisiones nuestras, soberanas. Agregó que los principales temas que trabaja con la recién llegada secretaria de Relaciones Exteriores, son el tráfico de drogas y la migración. Ya estamos trabajando en temas de migración, drogas, tráfico de armas. Y por la temporada electoral, que ya está por llegar, ya está iniciando en Estados Unidos, pues tenemos que estar muy pendientes de dos temas en donde siempre quieren involucrar a México: drogas y migración. Ante el reporte de la ONU en el que señala que México es uno de los países principales en el tráfico y en la producción de drogas, mismos que van en aumento, el presidente López Obrador evadió el tema y acusó a este organismo internacional de no combatir ninguna problemática en el mundo. Es que la ONU está muy anquilosada, no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo, que es la desigualdad, no hacen nada. Pero, también, no hacen nada para evitar las guerras. Es un bello edificio en Nueva York con muchísimo experto en todo, que ganan mucho dinero, tienen todas las especialidades, y se olvidan de los fundamentos que sirvieron para la constitución de la ONU, los principios básicos: el garantizar la libertad de palabra, la libertad de creencia, el vivir sin miedos ni temores y la cuarta libertad, el vivir libres de miseria, es lo que planteó Franklin Delano Roosevelt y eso se convirtió en el fundamento para la creación de la ONU. Sin embargo, no están haciendo su trabajo.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, acompañado por las diputadas Julieta Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género; la diputada Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana; y el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, de Morena, destaco que el problema de la trata de personas y el crimen organizado, así como sus secuelas sociales y económicas, han aumentado en México, por lo que merece una atención especial, legislativa y en la práctica. Mier Velazco aseguró que los nuevos reclutadores de personas que las enganchan, básicamente para prostituirlas, para corromperlas en una nueva forma de esclavitud, deben de visibilizarse por todos, porque el promedio de denuncias de quienes están sufriendo este hecho es apenas del 6 por ciento. Sin embargo, la cifra negra rebasa por mucho este dato, de los 3 mil 800 casos que se tienen registrados, sólo el 6 por ciento ha presentado denuncia, y se ha encontrado lentitud y muchos trámites por parte de las autoridades. Explicó que un impedimento es la falta de armonización; aún, cuando nosotros hicimos también reformas para que fuera considerada la prisión preventiva oficiosa, para quienes incurran en esta práctica y no se ha sido posible reducir la cifra negra. Al respecto, el Ejecutivo ha avanzado, y seguramente a través de la Comisión Nacional Antisecuestros, porque es una modalidad de secuestro y esclavitud, de corrupción de personas, va a emitir un decreto y nosotros lograr la visibilización y la armonización, para que se llegue a los hechos. Vamos a asistir un grupo de diputadas y diputados, seguramente serán solo diputadas, por igualdad, a la Cumbre Mundial que se va a desarrollar el 27 y 28 de julio en Washington, Estados Unidos. Puntualizó que también vamos a conmemorar con la conclusión del foro este hecho que no puede pasar desapercibido en el Día Mundial Contra la Trata de Personas, el 30 de julio. Por otra parte, el diputado Mier Velazco, sobre la petición para que el diputado Santiago Creel Miranda renuncie a la presidencia de la Mesa Directiva, aseveró: El tema del diputado Creel es un tema jurídico y es un tema político. Los partidos y las coaliciones para la definición, en el caso de Morena, de un tema de organización interna de Morena y de la Coalición, previo al inicio del proceso y para no incurrir en ninguna de las disposiciones que establece la ley, lo que se decidió fue que se retiraran de sus cargos y que incluso en el caso mío, no me volviera a pronunciar ni a favor ni en contra de quienes legítimamente aspiran a coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación, porque se violentaba la ley. Y en el caso específico de la Ley General del Congreso, el artículo 79, establece claramente que el presidente de la Mesa Directiva representa al conjunto de las y los diputados. No se representa a sí mismo. No representa tampoco al Partido Acción Nacional. Él representa legalmente a la Cámara de Diputados. Es la voz de todos. Es el responsable de la inviolabilidad de la Cámara y de preservar el fuero constitucional y de apegarse estrictamente a lo que le señala la Constitución y la Ley General del Congreso. Por esa razón él debe atender, si quiere gobernar este país, y sí va a protestar, como él lo ha dicho, que presume permanentemente que él es un hombre constitucionalista y que la trae como libro de cabecera, pues que no lo traiga de almohada y de cabecera, como libro de cabecera, que se lo ponga permanentemente, que la abra y que lea el artículo 79 y entonces, yo estoy seguro porque lo conozco, seguramente no lo ha observado. Seguramente fue un tema que él omitió, que en las próximas horas que él presente su renuncia como presidente de la Mesa directiva, o pida licencia como diputado para permitir que por prelación suba a la vicepresidencia, eso está asegurado en el reglamento de la Cámara y en la propia ley. Si él deja la presidencia, le corresponde a la vicepresidencia. Y en la Junta de Coordinación Política que puede sesionar, que vamos a respetar el acuerdo político que está establecido en ley, que la Presidencia para este año le corresponde al Partido Acción Nacional y pueda concluir en el ejercicio de la presidencia una militante de Acción Nacional, que actualmente es vicepresidenta.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PRESENTARA SU REGISTRO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO EL PROXIMO DOMINGO

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, afirmó que no se baja de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Mancera Espinosa presentara su documentación para registrarse en el proceso de selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México, el próximo domingo. Estamos dentro de la contienda, estamos interesados en seguir platicando con la gente. Dijo que empezará a recorrer los estados y continuar con el diálogo sobre los gobiernos de coalición. Vamos a seguir trabajando en esto que ahora no es una proyección electoral sino es una proyección de diálogo con la ciudadanía, porque así lo marcan las reglas del INE. Sobre el método por el que se decantó el Frente Amplio por México para elegir a su candidata o candidato presidencial, Mancera Espinosa opinó que sin duda todos tenemos opiniones y todos hubiéramos querido que hubiese esquemas diferentes, es el que se tiene ya. Hoy ya se tiene este método y, quienes queremos participar es el que hay y esas son las reglas. Yo voy a participar.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; ACUERDA CON KEN SALAZAR MEJORAR LAZOS DE COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, para abordar temas del ámbito económico, parlamentario y de cooperación, a fin de fortalecer la relación entre ambos países. Ramírez Aguilar destacó que durante la reunión se dialogó sobre temas económicos y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, lo que sin duda robustece la relación entre ambas naciones, porque nos une nuestra historia, grandes experiencias constitucionales y legislativas, que fueron inspiradas en el federalismo norteamericano y en el mexicano. Indicó que en la reunión se llevó a cabo un intercambio de opiniones para conocernos más, porque vamos a trabajar muy fuerte para establecer mejores lazos de cooperación, tanto en el ámbito económico, como en el parlamentario. Aseguró que el embajador es un hombre muy comprometido con su responsabilidad diplomática y con México. El embajador Ken Salazar subrayó que la relación entre el gobierno de Joe Biden y el de Andrés Manuel López Obrador se basa en el diálogo, de ahí la importancia de acercarse al Senado de la República para fortalecer el vínculo entre los dos países. Recordó que en los últimos diez años fue complicado entablar el diálogo, debido a que en la administración estadounidense pasada se cerró el intercambio de ideas, lo cual no puede ocurrir nuevamente; con el diálogo viene más entendimiento. El embajador le deseó lo mejor a Eduardo Ramírez en su encargo como presidente de la Junta de Coordinación Política. Sostuvo que hay muchas oportunidades y desafíos por enfrentar, así como inquietudes, las cuales son pocas, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para buscar el bienestar de ambos pueblos.

INE; EXIGE A PARTIDOS POLÍTICOS RESPETAR LOS TIEMPOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió siete solicitudes de medidas cautelares, presentadas por los partidos Morena, Acción Nacional, una ciudadana y un ciudadano, respectivamente. Morena denunció la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, por parte de Marko Antonio Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva, presidentes y/o dirigentes nacionales de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, derivado de haber anunciado en un evento llevado a cabo el 26 de junio de 2023, la creación del “Frente Amplio por México”, así como la convocatoria conjunta para la elección de la candidatura a la Presidencia de la República para el 2024, al cual le denomina “Representante del Frente por México”; y la culpa in vigilando de los partidos políticos denunciados, por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares. Al respecto, la Comisión determinó procedente el dictado de las medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, porque, desde una perspectiva preliminar, las acciones que, en su caso, realicen los partidos políticos denunciados, podrían actualizar una violación al principio de equidad al Proceso Electoral Federal próximo a iniciar. En consecuencia, por unanimidad de las personas integrantes de la Comisión, se resolvió ordenar al PAN, PRI y PRD y a las personas que aspiren a ser “Responsables de la Construcción del Frente Amplio por México”, respetar los tiempos que marca la ley para la realización de procedimientos de selección de candidaturas, de conformidad con las reglas en materia de campañas y precampañas establecidas en la legislación y constreñirse a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SANTIAGO CREEL; ME VOY A QUEDAR COMO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS “CONSTITUCIONALMENTE ESTOY EN LO CORRECTO”

El diputado Santiago Creel Miranda (PAN), afirmo: “Me voy a quedar como presidente de la Cámara de Diputados” porque he ejercido mis facultades con estricto apego a lo que se establece en la Constitución, en las Leyes Reglamentarias y en los Acuerdos Parlamentarios. Al hablar en contra del punto de acuerdo de la Comisión Permanente por el que se le exhorta a separarse del cargo, dijo: En esas funciones he cumplido estrictamente con lo que marca el Reglamento y eso no me impide ser militante opositor, ni ciudadano, ni expresar libremente mis opiniones. Nadie, nadie absolutamente nadie me puede reconvenir. Puntualizó que el camino para atender el punto de acuerdo aprobado por los legisladores de Morena y sus aliados es convocar a un periodo extraordinario: quieren discutir mi remoción convoquen a un periodo extraordinario, atrévanse porque yo me debo al Pleno de la Cámara de Diputados. Afirmó que el fondo de esta controversia es que, como presidente de la Cámara, ha defendido la soberanía y la competencia del Congreso en contra de un presidente arbitrario que se cree el señor de este país y aquí no hay más señores que las y los legisladores.

CLAUDIA SHEINBAUM; DICE NO A DEBATE CON XÓCHITL GÁLVEZ

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, en Tampico, Tamaulipas, rechazó entrar en debate con Xóchitl Gálvez, quien busca el mismo cargo desde la oposición, pues dijo que el tema del debate es el proyecto de nación que representamos y el de ella (la senadora panista), quiere volver al pasado. No quiero entrar en un debate con Xóchitl. Sobre las declaraciones que hizo Gálvez Ruiz en el sentido de que en 2017 Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron enviados por éste para invitarla a unirse a su movimiento. Dijo: Sí, en el 2018, ella dijo ahí que nunca iba a ser senadora de la República, por cierto. Pero miren, más allá, yo no quiero entrar en un debate con Xóchitl. Sheinbaum reiteró el reciente discurso de Lopez Obrador al señalar que la mejor muestra de ello es que quien coordina el proyecto nacional de ellos es José Ángel Gurría, que es el más neoliberal de todos los neoliberales, responsable del Fobaproa. No hay mejor demostración de que lo que quieren es regresar al México del pasado, un Fobaproa, además, que se hizo con una corrupción tremenda, lo denunció el presidente en su momento. Acusó también que en el proyecto de la oposición están inevitablemente todos los que son parte de los partidos políticos, lo que denunciamos en la Ciudad, el cártel inmobiliario, lo que se ha denunciado y lo que representa el presidente del PRI, y su coordinador de campaña que es Claudio X González. Eso es en realidad lo que está de fondo. Claudia Sheinbaum insistió en que ahora lo importante para la población es continuar con la Cuarta Transformación, avanzar en los apoyos que se requieren para muchas áreas, pero siempre pensando en los más necesitados, con justicia, con dignidad y con honestidad, o regresar a un pasado de corrupción.

MARCELO EBRARD; EN MI CAUSA NUNCA HA CAMBIADO DE EQUIPO, NO SOY NINGÚN OPORTUNISTA.

El ex canciller Marcelo Ebrard, en una reunión que tuvo con mujeres en Veracruz, aseguro que lleva 23 años en la misma causa y en el mismo equipo. Nunca he volteado bandera ni lo haré. No soy oportunista. No soy chaquetero. Marcelo Ebrard insistió en que hace falta un debate entre los seis que aspiran a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. Yo creo que vamos bien, está interesante, claro, siempre me habría gustado un debate, hace falta, pero bueno, ahí vamos. El ex secretario de Relaciones Exteriores se refirió a los aspirantes del bloque opositor, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, quienes dijo, están destinados a perder. Y respecto a cómo se está organizando el bando contrario, pues están destinados al fracaso. Representan al pasado y yo me acuerdo, por ejemplo, a Santiago Creel lo derrotamos Andrés Manuel y yo en la Ciudad de México en el año 2000, entonces, lo volveríamos a derrotar. En el caso de Xóchitl pues representa al pasado, hay otros candidatos, también, ya vi que se van a apuntar, pero de los que llevan hasta ahorita, pues representan el pasado del país, algo que fracasó, no tuvo resultados. Gobernaron muchos, muchos años.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: GANARÁ EL QUE SEA CANDIDATO

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, aseguró que, sin importar la persona que Morena elija para competir por la Presidencia en 2024, su partido le ganará a la oposición. Quien sea el candidato de Morena, le va a ganar a la Alianza. Previo a su mitin en el municipio Martínez de la Torre, del estado de Veracruz, sobre el tema de que si podría competir contra la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien busca la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, dijo que: él o cualquiera de las otras “corcholatas” ganará la elección porque el pueblo no los quiere a los de la oposición. En sus asambleas informativas, Adán Augusto se dedicó a halagar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Encabeza el más bello de los ejercicios de política, que es justo la revolución de las conciencias. Sobre que estrategias implementaría para combatir la pobreza en México de llegar a ser presidente, rehúso dar propuestas hasta que inicie oficialmente el proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato presidencial.

RICARDO MONREAL; ESTA DE ACUERDO CON MARCELO EBRARD EN SUS DUDAS Y SUSPICACIAS SOBRE LA ENCUESTA

El senador con licencia, Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, en Tehuacán, Puebla, dio la razón a su contrincante Marcelo Ebrard en sus dudas y suspicacias sobre la encuesta con la que se decidirá la candidatura de Morena. Avizoró que esa será una de las polémicas que tendremos en los próximos días, pero insistió en que aún cuando en las encuesta detectara sesgos en la metodología o se presentara alguna duda, suspicacia, o manejo indebido, yo no voy a denunciar, no voy a presentar queja. El morenista reconoció que el hecho de entrevistar a simpatizantes morenistas o a ciudadanos en general y la forma en que se diseñe la muestra, marcará la diferencia en los resultados en el proceso interno. Por eso expresó que su postura es que se haga universal; haya quien te dice que sólo en los distritos morenistas, o en las secciones donde Morena tiene fuerza, ¡no!, hay que hacerla universal para saber cómo estamos con la sociedad, en dónde estamos colocados, no en secciones exclusivamente de nuestra preferencia. Monreal recordó que él es víctima de las encuestas amañadas, pues en el 2017, aunque ahora estoy tranquilo porque Claudia Sheinbaum fue la que resultó ganadora y lo ha hecho muy bien.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; PIDE QUE LOS ASPIRANTES EXPLIQUEN DE DÓNDE SALEN LOS RECURSOS PARA ESPECTACULARES, BARDAS Y PROPAGANDA.

Gerardo Fernández Noroña pidió a la dirigencia nacional de Morena que todos los aspirantes del partido a la Presidencia de la República expliquen de dónde salen los recursos que se utilizan para espectaculares, bardas y propaganda. No quiero especular sobre los montos invertidos en estos rubros, pero sin duda es ridículo que se informen gastos por cientos de miles de pesos, cuando la inversión a los rubros arriba mencionados se puede multiplicar por cantidades muy superiores. En el supuesto de que algún postulante niegue reconocer como de su autoría esa difusión, debería presentar las denuncias correspondientes para deslindarse de cualquier responsabilidad.

MARIO DELGADO; LA ENTREGA DE LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEL PRI AL PAN TERMINARÁ POR DESTRUIR AL PRIISMO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la alianza que mantiene el PRI con el PAN no le ha significado más que recurrentes derrotas electorales. Es el costo que pagó el PRI por aliarse con la derecha, es decir, la alianza que tanto festejan, que tanto celebran, ha sido la debacle el PRI. Mario Delgado afirmó que, desde que ambos partidos se aliaron, Morena ha expandido su presencia a lo largo del país. En 2021 se atrevieron; dieron un paso de sinceridad y salieron del clóset para aliarse. Morena le ha ganado 10 entidades al PRI, por eso entraron ya en una crisis. En el 2021 les ganamos Campeche, Colima, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala; en el 2022 Hidalgo y Oaxaca, y el último fue el Estado de México en el 2023. Subrayó que, aunque en el PRI están contentos por la alianza que mantienen con el PAN, en realidad el tricolor fue traicionado por el blanquiazul en las elecciones del Estado de México y, lo anterior, contribuyó al triunfo de Morena en los comicios. El PRI le ha entregado la candidatura presidencial al PAN y, supuestamente, el intercambio era por el Estado de México, porque en el Estado de México fue una candidatura priista. Pero si ustedes revisan los datos del Estado de México, el PAN traicionó al PRI porque el PRI mantuvo su votación en la elección de junio pasado y quien se cae es el PAN. Afirmó que la entrega de la candidatura presidencial al PAN por parte del PRI tiene decepcionada a la base priista y, por lo tanto, el partido seguirá cayendo en la debacle. Ya es muy poco lo que queda de ese partido, no deberían desesperarse los priistas, deberían de darle un poco más de tiempo a ‘Alito’ Moreno para que acabe de destruir al PRI. Lamentó que el PRI, siendo heredero de los mejores valores de la Revolución Mexicana, terminó olvidando su legado y decidió suscribir los peores valores de la derecha mexicana. Terminaron tirando por la borda toda esa historia para hacerse comparsas de la derecha más corrupta que hay en el país, y esas son las consecuencias. No han entendido lo que ha pasado en nuestro país y por eso tienen los resultados que tienen.

SILVANO AUREOLES; SE REGISTRA POR EL FRENTE AMPLIO OPOSITOR.

Silvano Aureoles Cornejo, presento su documentación para registrarse en el proceso de selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Aureoles Cornejo dijo; Hace 274 días anuncié que comenzaría un recorrido nacional para encontrarme con la ciudadanía, discutir los problemas del país y encontrar soluciones, así como una ruta que nos lleve a construir el México de paz, tranquilidad y desarrollo por el que muchas personas llevamos décadas luchando. Quiero coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México porque quiero ver un país que cumpla los sueños democráticos del PAN, que abandera la fortaleza institucional del PRI, que nos traiga la justicia social a la que aspira el PRD y que vea siempre en su sociedad civil su guía y pilar más fuerte. El Frente es la combinación del pensamiento humanista de Manuel Gómez Morín, la visión de Estado de Jesús Reyes Heroles y la convicción democrática de Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Quiero un México de paz, seguridad y desarrollo, donde nadie sea discriminado ni violentado. Quiero un México de oportunidades para nuestras juventudes, donde su potencial pueda ser aprovechado y no sean solamente usados como carne de cañón por el crimen organizado o como clientelas políticas. Quiero un México que por fin salde la deuda histórica más grande que tiene y le ofrezca seguridad, tranquilidad e igualdad de derechos a sus 68 millones de mujeres. Es por ello que hoy comienzo esta nueva etapa, seguro de que estoy en lugar correcto para construir este México que todas y todos nos merecemos. Vamos a demostrar que es con democracia, apertura y pluralidad, que podremos cambiar el rumbo de nuestro país. Hay que cerrarle el paso ya al populismo autoritario que destruye, que engaña, que divide y que mutila la esperanza, creatividad y potencial de nuestro país, sobre todo de nuestra mayor riqueza, nuestras juventudes. Pasemos ya la confrontación y la división de las y los mexicanos promovida desde Palacio Nacional. Dejemos atrás la polarización y comencemos una etapa de reencuentro, reconstrucción y reconciliación nacional. Así como el Frente nos ha unido a pesar de nuestras diferencias, todo México puede unirse para construir el país que nos merecemos.

FERNANDO PUCHETA; SIGUE MUY ACTIVO EN LA POLÍTICA Y TODO APUNTA HACIA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN SINALOA

Tuvimos la oportunidad de conversar con el ex alcalde de Mazatlán, Fernando Puncheta Sánchez, quien nos comentó que, a pesar de haber renunciado a su militancia priista, se mantiene muy activo con la sociedad. En este sentido, el también ex diputado reveló que encabeza el programa “Mi querida colonia” en donde resalta lo bonito que tiene cada zona de Mazatlán, porque, dijo, también nos gusta que se hable bien del lugar donde vivimos, independientemente de los problemas que se registran en el municipio. Destacó que en sus recorridos por los barrios y colonias ha tenido la oportunidad de conocer más de cerca las necesidades de la gente y a su vez, los habitantes han manifestado su confianza en él para resolverlas. Y así, en redes sociales, lo que se ve es que en los últimos meses he alcanzado niveles altos de audiencia y los niveles de confianza que me ha demostrado la gente. Fernando Puncheta recordó que luego de la derrota frente al químico Benítez sigue siendo el político más rentable en Mazatlán porque continúa incrementando su capital político gracias a que se reinventado como político. Un político tiene que innovar, no quedarse en el pasado. Con acciones que me permitan estar más cerca de la gente para que no pierdan la confianza en mí.

ALEJANDRO MORENO; ASPIRANTES AL CARGO DE RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE SERÁN RECIBIDOS POR PRIISTAS EN TODO EL PAÍS

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, recibió a Ricardo Urbano Barrón, quien notificó a este instituto político de su registro para buscar convertirse en el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Acompañado por el Coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, e integrantes del CEN, el dirigente nacional del tricolor dijo que, durante sus recorridos, quienes buscan ese cargo serán recibidos en todos los rincones del país que visiten. Hasta el último rincón de los más de 2 mil 450 municipios y de las 88 mil 936 secciones electorales, ahí hay un priista que levanta la voz, que les va escuchar. Coincidimos, le expresó, en que México no va bien; es un desastre. Estos de Morena, son una tragedia para el país. El Presidente Alejandro Moreno se congratuló por recibir a Ricardo Urbano Barrón, un ciudadano de a pie, que está luchando todos los días para sacar adelante a su familia, que tiene causas, que tiene deseos, pero que tiene el compromiso de construir un mejor país. Destacó que el gobierno de Morena cruzó una línea que ningún gobierno había cruzado en su historia. Saben lo que sienten todos los mexicanos, con los padres de niños con cáncer que fallecieron por falta de medicamentos y atención. Con Morena desaparecieron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo; faltan empleos, y un número récord de homicidios y desaparecidos. Ricardo Urbano Barrón agradeció la apertura de los partidos políticos que integran el Frente Amplio por México, ya que permiten a ciudadanos como él exponer sus propuestas, en este caso para cambiar el modelo económico actual, a fin de redistribuir la riqueza y que todos los mexicanos se beneficien.

MARKO CORTÉS; RECIBE NOTIFICACIÓN DE MÁS CIUDADANOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA ELEGIR AL RESPONSABLE DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, dio a conocer que Silvano Aureoles, Sergio Iván Torres Bravo y Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presentaron su documentación para registrarse en el proceso de selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Los aspirantes se registraron ante el Comité Organizador en la Torre Azul y posteriormente acudieron al Comité Ejecutivo Nacional del PAN a presentar su notificación, en donde fueron recibidos por el dirigente nacional y la secretaria general, Cecilia Patrón. Tras darles la bienvenida al proceso, Marko Cortés, destacó que se viven momentos de pluralidad e inclusión y se estén privilegiando las coincidencias y el bien superior del país, frente a un gobierno retrógrada y centralista en el ejercicio del gasto y en el uso y abuso de poder. Por ello es necesario que todos aquellos que podamos tener visiones distintas, ideologías distintas, pero que coincidamos en lo fundamental que es cuidar a México, sus instituciones, sus equilibrios, sus contrapesos, nos sumemos. El líder albiazul consideró que las reglas del proceso están claras, por lo que pidió a todos los interesados en competir, que las respeten y se trabaje en unidad porque el adversario no está en la contienda, sino en Palacio Nacional.

DIPUTADO MARIO ALBERTO TORRES; DEFIENDE DERECHOS DE LOS MIGRANTES FRENTE A LA LEY ANTI-INMIGRANTES DE FLORIDA

El diputado Mario Alberto Torres Escudero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, destacó la necesidad de establecer la portabilidad de derechos para los mexicanos que residen fuera de México, promoviendo la colaboración entre diferentes sectores y agentes para proteger y apoyar a la comunidad migrante. El legislador migrante, afirmó que la migración es un derecho humano universal y no un delito. Por ello, es importante respetar a cada migrante y garantizar la protección de sus derechos ante estrategias políticas de odio. Lo anterior, debido a la Ley Anti-Inmigrantes del Gobernador de Florida, Ronald Dion DeSantis. A la comunidad mexicana que reside en el exterior que cuenta con su doble nacionalidad para que sumemos esfuerzos, y busquen a sus representantes estatales y congresistas en Washington DC para que apoyemos a la comunidad migrante indocumentada y no se les criminalice ante esta ley promulgada. Refirió que su trabajo ha estado enfocado en atender de manera urgente y prioritaria la agenda migrante. Su objetivo es establecer la portabilidad de derechos para los mexicanos que residen fuera de México. Existe un compromiso del gobierno actual para atender las problemáticas que vive la comunidad, sin embargo, el esfuerzo debe ser colaborativo, por ello la suma de diferentes sectores y agentes ha sido fundamental para establecer objetivos, metas y acciones que permitan la actualización de nuestros marcos legales y de la postura nacional para lograr el salvaguardo de toda la comunidad migrante. Torres Escudero invitó a activistas y organizaciones enfocadas en la comunidad binacional a sumar esfuerzos y fortalecer la comunidad, destacando la importancia de organizaciones como Voces Unidas para lograr este objetivo. México es un gran promovente de las relaciones interparlamentarias, de tal manera que se ha buscado siempre establecer una comunicación abierta, amistosa y respetuosa del derecho internacional, de los tratados internacionales y de las políticas de otros países siempre en un margen de respeto y soberanía. Por último, celebró la presencia de mujeres y hombres que participan en el Programa de Educación y Abogacía para Líderes Latinos, destacando la oportunidad de fortalecer la relación entre Estados Unidos y México y anunció un programa que permitirá una mayor comprensión de los problemas sociales y el desarrollo de estrategias para promover el cambio social, abordando temas prioritarios como la migración, el comercio, el desarrollo económico, el cambio climático y la seguridad.

DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ; GOBIERNO PRETENDE ENDOSAR “AIFAPROA” A CIUDADANOS

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN), advirtió que la intención del Gobierno Federal por liberar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de la carga financiera relativa al pago de bonos por la cancelación del nuevo aeropuerto que se construía en Texcoco, repercutirá negativamente en las finanzas públicas, pero también será una carga financiera que será transferida a los contribuyentes en general. El legislador recordó que el capricho presidencial por cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y construir uno que representaría un menor gasto público en la base aérea de Santa Lucía, hasta el momento en su conjunto supera los 500 mil millones de pesos. Lo advertimos en su momento, el capricho presidencial por cancelar este aeropuerto y construir un aeródromo en Santa Lucía, ahora no solo costará sólo a los contribuyentes que usan el AICM, sino que el gobierno pretende liberar de esa deuda a la terminal aérea y transferir la carga fiscal al contribuyente en general, es decir, el presidente está fraguando una especia de AIFAproa. De acuerdo con una primera estimación de la Auditoría Federal de la Federación (ASF), el costo de la cancelación del NAIM arrojó un monto de 332 mil millones de pesos; sin embargo, aun cuando la cifra se redujo en una segunda estimación, supera este monto, al que habría que sumarle el costo de la construcción del AIFA que, por cierto, no fue de 75 mil millones de pesos como estimó el gobierno, sino de más de 116 mil millones de pesos. Los caprichos del Presidente siguen saliendo muy caros. Ahora resulta que la cancelación del aeropuerto de Texcoco será pagada por todos los mexicanos. La deuda adquirida a través de bonos sería financiada con el TUA de la terminal aérea capitalina, es decir, sólo por los usuarios; pero entre las ocurrencias del Presidente se propone solventar dicha deuda con otros recursos del presupuesto público para transferir un aeropuerto con finanzas sanas a la Marina. Es por eso que le exigimos al secretario de Hacienda que comparezca ante la Comisión Permanente para que explique pretenden realizar. No permitiremos un AIFAproa.

DOORDASH, UBER EATS Y GRUBHUB; APLICACIONES DE COMIDA A DOMICILIO DEMANDAN A NUEVA YORK POR EL SALARIO MÍNIMO

Las aplicaciones móviles DoorDash, Uber Eats y GrubHub, que dominan el sector de la comida a domicilio, demandaron a la ciudad de Nueva York en un intento por frenar la puesta en marcha de la ley que entra en vigor el 12 de julio y fija el salario mínimo para los repartidores de comida en 17,96 dólares la hora. La norma, que tendría un impacto sobre unas 60.000 personas en la ciudad, conocidos como “deliveristas” contempla un aumento del salario hasta 19,96 dólares la hora a partir del 1 de abril de 2025, según lo que estableció la Alcaldía.

