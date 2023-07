Aún falta mucho camino por recorrer en los temas de discriminación o respeto hacia los demás.

Escuchando algunas entrevistas que le han hecho a Shani Lozano, protagonista de Madre de alquiler le hacen comentarios como: “Eres parecida a Yalitza Aparicio, te confundí con ella”.

¿O sea que por tener ciertas características físicas, eso significa que eres igual a Yalitza?

Porque acto seguido le preguntan: ¿Te molesta que te comparen con ella?

Por si fuera poco, reiteran: ¿Tienes raíces indígenas o sólo tienes rasgos como todos los mexicanos? ¿Has sufrido discriminación por ser de una etnia o por tu color?

No puede haber preguntas más discriminatorias que esas y aunque Shani interprete a una mujer que es maltratada por su origen y apariencia dentro de la teleserie, no es necesario llevarlo fuera de la pantalla y hacer hincapié en los prejuicios que aún existen.

Shani revela que ha sufrido discriminación y en la escuela la molestaban por el tono de su piel, pero cree que quienes la señalan, tienen carencias mentales.

Creo que decir que Shani tiene una belleza peculiar o distinta es otra agresión, porque en este mundo no debe haber diferencias ni con las palabras o expresiones que usamos.

Algunos comentaron que las típicas protagonistas son bonitas y rubias y por eso le preguntan si cree que algún día le darán un protagónico, aún cuando tiene otro aspecto físico; sin duda una manera muy desatinada de referirse a ella como si fuera “diferente”.

Por qué insisten en decirle que debe luchar para que no le den papeles de trabajadora doméstica, cuando más bien, debe prepararse como cualquier otra actriz, para hacer un buen casting para que muestre sus aptitudes artísticas.

Tal vez no quedó claro lo que hizo Pato Borguetti en Venga la alegría, cuando entrevistó a Halle Bailey y le dijo que nadie de los que vieron la película, se fijaron en el color de su piel.

La gran mayoría se molestó diciendo que Pato quiso disfrazar su emoción de ser inclusivo, diciéndole que no se dio cuenta que era de “raza negra”. O el que tuviera otro color de piel, no importaba porque estaba haciendo historia, porque aún siendo de ‘color’, le dieron el papel de la Sirenita, todo lo anterior fueron dichos del público, quienes concluyeron que lo que hizo Pato, era racismo naturalizado, disfrazado con palabras de amor que son excluyentes y aunque tal vez su intención era buena, no supo expresarse. Pero lo peor es que no entendió por qué estuvo mal lo que hizo.

Lo mismo está pasando con Shani, no hay que entrevistarla con prejuicios, ¿por qué no preguntarle de su personaje o de cualquier cosa acerca de la serie y claro se tocan temas como el racismo y la discriminación, pero no debe basarse en lo que describí anteriormente.

Tengo un pendiente: Shani lleva 10 años como actriz, tiene formación teatral, es de Jalapa, Veracruz y hoy destaca en la serie Madre en alquiler, ¿es tan difícil decirlo sin entrar en temas raciales?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

