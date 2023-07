Paramount Pictures sorprendió a los amantes del reggae tras el lanzamiento del primer tráiler de Bob Marley: One Love, la película biográfica del ícono músico.

Este jueves a través de las cuentas oficiales de Paramount Picturesse liberó el primer avance de la biopic de Robert Nesta Marley, el “emblemático” músico de reggae.

En el clip de 2:58 que llegó junto a la frase “Un hombre. Un mensaje. Una revolución. Una leyenda”, podemos observar las distintas etapas del cantante y compositor jamaicano, desde sus inicios mientras convive a lado de su familia hasta el ascenso a la fama mundial y el intento de asesinato de vivió junto a su esposa antes de dar un concierto para promover la paz.

Y es que, Bob Marley, como se observa en el teaser, jugó un papel importante en los conflictos sociales que ocurrían a finales de los 70 en Jamaica.

Para dar vida a lo anterior, se contó con la participación de Ben-Adir quien interpretará a Marley junto a Lashana Lynch, quien será su esposa Rita Marley.

La dirección estuvo a cargo de King Richard, Reinaldo Marcus Green, mientras Zach Baylin, Frank E. Flowers y Terence Winter escribieron el guion.

Ziggy Marley, se une al proyecto como productor, al igual que su esposa, Rita Marley, y su hija, Cedella Marley quienes andan en labores de producción en representación del sello discográfico TuffGong-lo que permitirá escuchara la música original del artista-

Ziggy mostró por primera vez un adelanto de “Bob Marley: One Love” en la CinemaCon de este año y durante la presentación comentó:

“Es genial estar aquí hoy en nombre de esta película sobre mi padre”. “Estoy aquí como productor de esta película, pero también como administrador del increíble legado de mi padre… este mensaje de unidad y amor es tan urgente como siempre”.

En tanto que, si aún no has visto el sorprendente tráiler de la cinta que se estrenará en enero de 2024 -fecha exacta sin confirmar- y que termina con la frase “Un amor, un corazón, un destino”., a continuación te dejamos el clip:

One man. One message. One revolution. One legend. Watch the Bob Marley: One Love teaser trailer now – Coming to theatres 2024. #BobMarleyMovie #OneLoveMovie @OneLoveMovie pic.twitter.com/bojXtQRIoU

— Bob Marley (@bobmarley) July 6, 2023