La legisladora de Morena, María Clemente García, fue exhibida por presuntamente desear que mataran a una tuitera que pidió seguridad en general y no solo a un sector de la población, esto en torno al caso de una mujer trans asesinada.

A través de Twitter, Clemente García exigió a las autoridades capitalinas hacer justicia por el asesinato de Natalia González Santiago, una mujer trans.

Ante esta petición la usuaria @13nyma respondió al tuit de María Clemente:

“Se necesita mayor seguridad en lo general, no solo para un grupo población, ya que la violencia afecta a todos por igual”.

Sin embargo, la legisladora de Morena reviró al comentario que hizo la usuaria:

“Eres un pendeja, insensible, ojalá a ti te asesinen igual, y cuando eO pase haya una pendeja como tu diciendo tontearías en redes sobre tu asesinato. Tarada de mierda (sic)”.

Unos instantes después, María Clemente García borró el tuit con esta afirmación, pero los usuarios de la red social de Elon Musk tomaron captura de pantalla y exhibieron los dichos de la diputada.

Pasen por este tuit de María Clemente y hagamos el reporte correspondiente.

La persona que cita su tuit, pide seguridad en general y este personaje amenaza y agrede sin más.@Mx_Diputados @DiputadosMorena

¿Hasta cuando van a tolerar los desfiguros de esta persona? pic.twitter.com/LtUqrREA1h — Rocío  (@Rocio_Mx) July 6, 2023

La usuaria afectada mandó un mensaje de agradecimiento de apoyo por quienes se solidarizaron por lo ocurrido.

“No he podido dar like a todos los tuits que me respaldaron ante el deseo de muerte hacia mi persona por parte del diputamo María Clemente (sic)”.

No he podido dar like a todos los tuits que me respaldaron ante el deseo de muerte hacia mi persona por parte del diputamo Maria Clemente — La Paloma (@13nyma) July 7, 2023

Caso de transfeminicidio

Este 5 de julio las autoridades de seguridad de la Ciudad de México fueron alertados por el hallazgo sin vida de Natalia González ubicada en un hotel en la colonia Condesa, de la alcaldía Benito Juárez.

Natalia habría muerto al recibir cuchilladas en varias partes de su cuerpo y con el arma blanca enterrada en el pecho. Su cadáver quedó en la habitación 209.

