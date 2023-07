El estallido de violencia es causado por la segregación social, debido a un multiculturalismo que no se ha logrado en Francia, que el presidente Emmanuel Macron deberá contener, en contra de décadas de migración y una serie de protestas que se han intensificado con los disturbios de los últimos días, coinciden expertos consultados por 24 HORAS.

Para Saul Vazquez Torres, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), Macron tiene parte del futuro de la democracia en sus manos y deberá demostrar que la pluriculturalidad enriquece y que la protesta es un mecanismo a través del cual la gente puede empujar a su gobierno a tomar medidas ante un problema.

“Macron parece lograr una tensa calma logrando reducir el número de daños a la propiedad privada, arrestos, pero manteniendo un alto número de elementos de la policía movilizados para lograrlo”, indica Vazquez Torres.

“Al igual que a (Nicolás) Sarkozy, (expresidente francés) hace más de una década, a Macron también le podría pasar factura por las continuas protestas que los distintos sectores están realizando. Todavía es muy pronto para saber si esto se puede extender” a otros países de Europa, comparte el doctor Manuel Andreu Gálvez, profesor de Posgrado de la Universidad Panamericana.

HISTORIA

Para comprender los problemas sociales actuales del país, es necesario remontarse a décadas de historia de protestas y desplazamientos de millones de habitantes desde África, principalmente de Marruecos o Argelia, que conforman la sociedad tan diversa que existe en la nación.

“No se puede entender si no ves las protestas que empezaron a inicios de los 2000 o la migración que hubo de las personas de las antiguas colonias africanas durante la década de los 70, esto tiene que ver con pues segregación racial con etnias que no fueron asimiladas, que fueron relocalizadas y que rompen con todo esquema”, comenta Stephanie Haro, consultora geopolítica.

“Este multiculturalismo en Francia no se ha logrado, hay una segregación social muy fuerte y esto nos lleva a la hipótesis de bueno, ¿qué es ser francés? Los franceses tradicionales no aceptan tanto a los nuevos y los nuevos migrantes hijos de inmigrantes, de segunda o tercera generación, aún no se sienten aceptados”, añade la experta.

“Las protestas a raíz de que le dispararon a este joven (Nahel), está abriendo las heridas que vienen a antaño y esta es una prueba porque no sólo va a ocurrir en Francia, sino en el resto de Europa, y pone a prueba al presidente (Emmanuel Macron)”, considera Haro.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

16

Detenidos en una nueva noche de disturbios en Francia

8

Edificios dañados

78

Vehículos incendiados

116

Fuegos provocados

Abogan por limitar las redes sociales

El Gobierno de Francia pidió “suspender” algunas de las funciones de las redes sociales y descartó querer aplicar un “apagón generalizado” en caso de disturbios, tras polémicas declaraciones del presidente Emmanuel Macron.

Durante una reunión con alcaldes de decenas de localidades golpeadas por los disturbios, Macron habló de la posibilidad de “regular o cortar” las redes sociales en los casos más extremos.

“Hay que reflexionar sobre el uso de estas redes entre los más jóvenes, en las familias, en la escuela, sobre las prohibiciones que debemos adoptar”, aseguró en unas declaraciones confirmadas por su oficina.

“Cuando las cosas se nos van de las manos durante un tiempo, nos decimos: A lo mejor nos estamos poniendo en una situación de regularlas o cortarlas (…) Es importante no hacerlo de improviso. Me alegro de que no hayamos tenido que hacerlo”, agregó.

La clase política criticó esta idea, pero la Presidencia indicó que Macron no dijo “que se planteara cortar las redes sociales en el sentido de un apagón generalizado”, sino a “poder suspender(las) temporal y puntualmente”.

Desde el 27 de junio, la muerte de un joven a manos de la Policía en París provocó un estallido de violencia.

