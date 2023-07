El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó los datos de evolución y proyección del déficit de combustibles en el periodo que abarca del 2018 al 2024 para lograr la autosuficiencia energética del país. Según el reporte, en el año 2018, cuando empezó el actual gobierno, sólo se producían 359 mil barriles de los mil 259 que se consumían en el país, es decir que se importaban 901 mil barriles. El presidente aseguró que se han invertido aproximadamente 80 mil millones de pesos para modernizar las seis refinerías cambiando equipos y dando el mantenimiento necesario. Para el año 2022 ya se notan resultados en los datos presentados, la reducción en las importaciones a 598 mil barriles. Para finales del 2023 ya se incluye la estimación de 128 mil barriles por la producción de la refinería de Dos Bocas y 244 mil en la refinería Deer Park, con esa producción se prevé que las importaciones de combustible se reduzcan a 232 mil barriles en total. Para el próximo año se espera que la planta coquizadora de Tula ya esté en funcionamiento para convertir al menos 67 mil barriles de combustible, de tal forma que se pronostica la importación únicamente de 34 mil barriles. Señaló que el rescate de Pemex partió bajo los criterios de acabar con la corrupción que se agravó con el tiempo a partir del periodo neoliberal, caracterizado por beneficiar a las empresas extranjeras, estafas, y otra serie de abusos. Además, la inversión estaba mal orientada hacia al norte del país en dónde las reservas de petróleo son escasas, de esa manera era un mal negocio para Pemex y sólo beneficiaba a petroleras extranjeras. Por último, indicó que actualmente el costo de producción por barril es de 10 dólares y se vende en 65 dólares, de tal forma que se están obteniendo márgenes de ganancia favorables.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; T-MEC PILAR DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA REGIÓN

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, durante el foro virtual “A tres años del T-MEC, perspectivas para México y la región”, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es el pilar de la política comercial de los tres países de la región, así como la punta de lanza para modernizar su planta productiva. El coordinador parlamentario de Morena subrayó que el proceso de integración económica de América del Norte ha entrado en una nueva fase al cumplirse tres años de la entrada en vigor del tratado comercial. En ese sentido, destacó que es uno de los tratados comerciales más avanzados del mundo, pues permitió a México y a sus socios generar una mayor integración y competir en mejores condiciones dentro de la economía global. El Senado de la República jugó un papel central, tanto en la definición del texto, como en el proceso para su aportación y posterior ratificación, lo que facilitó su puesta en operación el 1 de julio de 2020. ​A tres años de su entrada en vigor, sostuvo el legislador, el balance es positivo, pues ha sido un elemento clave para la recuperación de la economía tras la pandemia por Covid-19, así como para mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro regionales. Hoy existe un dinámico intercambio comercial que asciende a tres millones de dólares por minuto, lo que refleja la profunda integración existente en amplios sectores. La industria automotriz, es probablemente la actividad regional más integrada, es una prueba contundente de este dinamismo.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; INFORMAN EN LA PERMANENTE SOBRE RENUNCIAS DE CUATRO SENADORES AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, informó al Pleno de la Comisión Permanente la decisión de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila Villegas y las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga Delgado, de dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del PRI. Alejandro Armenta dio cuenta a los y las legisladoras que se recibieron las comunicaciones de los cuatro senadores que informaron que, a partir del 1 de julio, ya no forman parte de esa fracción legislativa. Posteriormente, a propuesta de la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, y del senador Gabriel García Hernández, de Morena, el Pleno de la Permanente guardó un minuto de silencio en memoria del doctor y destacado profesor, ensayista y politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Adolfo Gilly. A nombre de la Comisión Permanente expreso la solidaridad de la asamblea con la comunidad universitaria y les solicitó a los legisladores guardar un minuto de silencio en memoria del doctor Adolfo.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SANTIAGO CREEL; ES EXHORTADO A SOLICITAR SU LICENCIA Y SEPARARSE DE SUS FUNCIONES LEGISLATIVAS

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo, que consideró de urgente resolución, para exhortar al diputado Santiago Creel Miranda a que solicite licencia y se separe de sus funciones legislativas, a fin de que pueda participar en los procesos internos de su partido. La propuesta, presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, busca que Creel Miranda pida licencia como legislador y deje el cargo de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de tal forma que no ponga en riesgo la conducción y eficiencia del cumplimiento de las funciones constitucionales de esta Cámara del Congreso de la Unión. Alavez Ruiz expresó que el diputado está en todo su derecho de participar en los procesos internos de su partido y grupos políticos, pero no ostentando un cargo como es el de presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aseveró que ha cumplido estrictamente con sus responsabilidades constitucionales, por lo que no está impedido a ser militante, opositor y ciudadano. Dijo que si quieren removerlo, deben convocar a un Periodo Extraordinario y juntar las dos terceras partes del Pleno. Subrayó que no están en un proceso electoral, por lo que no es necesario que renuncie a su cargo, pues no hay nada de ilegal en ello. Denunció que los aspirantes de Morena llevan más de un año en campaña sin que se les detenga, en la que han gastado millones de pesos a pesar de considerarse un partido de izquierda.

CLAUDIA SHEINBAUM; IRONIZA SOBRE COMITÉ DE CAMPAÑA DEL BLOQUE OPOSITOR

Claudia Sheinbaum, en Torreón, Coahuila, dio un discurso lleno de sarcasmo donde dio los nombres de ex presidentes, líderes de partidos, diputados, ex senadores y ex funcionarios que supuestamente coordinarán lo que llamó el “comité de campaña del bloque cínico opositor”. Aseguró que dicho comité estará coordinado por el empresario Claudio X. González, quien ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como quien ya eligió a la senadora Xóchitl Gálvez para ser la candidata presidencial de la oposición. En tono de burla, aseguró que el coordinador de Finanzas será Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, partido que en días pasado tuvo una desbandada de legisladores. Continúo diciendo en su discurso que el abogado será Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial. Aunque mencionaba los nombres, los asistentes a la asamblea no conectaban con el discurso; mucho menos cuando dijo que el responsable del desarrollo inmobiliario será Jorge Romero, coordinador del PAN en el Congreso de la Unión y exjefe delegacional en Benito Juárez, demarcación de la Ciudad de México que la Fiscalía General de Justicia local investiga por la red de corrupción inmobiliaria. Sheinbaum Pardo dijo que el encargado del programa de construcción de la paz será el ex presidente Felipe Calderón, recordado como el que le declaró la guerra al narcotráfico; mientras que los responsables de la democracia serán el ex presidente Vicente Fox y el ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Carlos Ugalde. Al mencionar a los ex presidentes, la gente si reaccionó, al gritar “¡Fuera, fuera!”. La exjefa de gobierno reiteró que la oposición, en su proceso hacia el 2024, está lleno de personajes que le han causado grandes daños a México.

MARCELO EBRARD; BARDAS Y ESPECTACULARES SON PARTE DE LA PUBLICIDAD DE LA EDITORIAL PARA LA VENTA MI LIBRO “EL CAMINO DE MÉXICO”

El ex canciller Marcelo Ebrard, un evento proselitista en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, aseveró que la editorial Aguilar, del grupo editorial Penguin Random House, es la firma que pagó los espectaculares y otros anuncios instalados en avenidas y carreteras del país para promover el libro “El camino de México”. Esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene que hacer la editorial del libro”. El libro yo lo saqué en marzo, mucho antes de que empezaran estos recorridos.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: ESPERO QUE TODOS LOS GOBERNADORES SEAN RESPETUOSOS DE LOS LINEAMIENTOS DEL PARTIDO Y DEL CONSEJO POLÍTICO

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, en el puerto de Tuxpan, al norte de Veracruz, pidió a los gobernadores y gobernadoras que sean respetuosos de los lineamientos que ha emitido el partido, y no intervengan en el proceso para definir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Yo espero que todos los gobernadores sean respetuosos de los lineamientos del partido y del Consejo político nos instruyó, y a ellos los funcionarios públicos. El ex secretario de gobernación descartó que en Veracruz se vaya a repetir el boicot a sus actos públicos como en Tamaulipas, donde a decir de Adán Augusto, se hizo reparto de despensas a cambio de que la gente no fuera a sus asambleas informativas. Yo espero que no, una golondrina no tiene por qué hacer verano, y en honor a la verdad nosotros hasta ahorita no hemos sentido ningún boicot. Sobre los espectaculares que se encuentran en la Ciudad de México, en los que se promociona su imagen, López Hernández dijo desconocer quién los ha mandado a colocar, incluso pidió que se investigue: Yo no los he pagado, yo he presentado 350 denuncias para que se investigue porque es mi persona, mi fotografía y mi imagen son marcas registradas.

RICARDO MONREAL; ES UNA FALTA DE RESPETO QUE MORENA AFIRME QUE SOY QUIEN MÁS HA GASTADO

El senador con licencia, Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, insistió en que él no ha gastado en ningún espectacular ni barda para impulsar su aspiración presidencial. Se dijo estar atónito después de que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, presentará la fiscalización de los gastos que han tenido las llamadas “corcholatas” en el proceso interno. Ricardo Monreal dijo considerar que lo mostrado por la dirigencia nacional del partido guinda era una burla contra su persona, pues insistió en que él no es la persona que más gastos ha tenido en esta contienda interna entre los aspirantes presidenciales de Morena y sus aliados. Explicó que su equipo de trabajo no ha contratado ningún servicio de espectaculares para promocionar sus aspiraciones presidenciales dentro del proceso interno de Morena. Sin embargo, acusó que las demás “corcholatas” si habrían contratado esta publicidad. Monreal Ávila reveló que en su viaje a Jalisco, en donde visitó las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, logró contar un total de 293 espectaculares y bardas significativas que pertenecían a alguno de las otras “corcholatas”. Monreal consideró necesario que la dirigencia nacional de Morena se ponga a regular los gastos que tienen los aspirantes a la candidatura presidencial de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) con el objetivo de priorizar la equidad y la justa contienda. Reiteró que él no plantea presentar algún recurso de queja contra Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López, pues considera que es más importante conservar la unidad partidista rumbo a la elección de 2024.

INE; PIDE A INTEGRANTES DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO MODERAR CONDUCTAS

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a los partidos PAN, PRI y PRD, agrupados en el Frente Amplio por México, no hacer llamados al voto, ni difundir propuestas de campaña o buscar el respaldo ciudadano para no vulnerar la equidad rumbo al 2024. Al igual que en el caso de Morena, rechazó frenar el proceso interno para elegir al responsable nacional de la construcción del referido Frente, pero para ello, insistió en que deberán ajustar su conducta a las leyes electorales y a la Constitución. Morena denunció al PAN, PRI y PRD, así como a sus dirigentes nacionales, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, de actos anticipados de precampaña y campaña, así como la vulneración al principio de equidad de la contienda por la construcción del referido Frente. Solicitó a los tres partidos que se dejen de ostentar como coalición Va por México y/o Frente Amplio por México. Los consejeros determinaron declarar improcedente la medida cautelar para que dejen de ostentarse como coalición o Frente, pues indicaron que, bajo la apariencia del buen derecho, no se advierte llamado a votar a favor o en contra de alguna candidatura, sino que se trata de un posicionamiento político frente a quienes estiman sus adversarios. Sin embargo, sí determinaron declarar procedente el dictado de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva porque desde una perspectiva preliminar, las acciones que en su caso realicen los partidos políticos denunciados podrían actualizar una violación al principio electoral federal próximo a iniciar.

SILVANO AUREOLES; REALIZA HOY SU REGISTRO COMO ASPIRANTE DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

Silvano Aureoles Cornejo, realizara el día de hoy su registro como aspirante al cargo de Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México. Nuestro país vive una alianza entre partidos políticos y sociedad civil sin precedentes. El amor por México, debe fortalecer la lucha democrática para cambiar el futuro de las familias de esta gran nación.

ENRIQUE DE LA MADRID E ISRAEL RIVAS; ACCIÓN NACIONAL RECIBE NOTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA ELEGIR AL RESPONSABLE DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

Enrique de la Madrid e Israel Rivas presentaron su documentación para registrarse en el proceso de selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Los aspirantes se registraron ante el Comité Organizador en la Torre Azul y posteriormente acudieron al Comité Ejecutivo Nacional del PAN a presentar su notificación, en donde fueron recibidos por el dirigente nacional y la secretaria general. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, destacó que es la primera vez que el partido se abre a la ciudadanía, para tomar una decisión que era solamente para las y los militantes y que, en respuesta, la sociedad civil esté levantando la mano para encabezar el Frente o a través de su voto para elegir a quien lo represente, porque las circunstancias del país así lo reclaman. Afirmó que hoy se habla de un México distinto que dialoga y que, por encima de las diferencias, tiene el firme objetivo de cuidar la libertad y la democracia, ante un gobierno que destruye lo avanzado, aniquila la transparencia y atenta contra la democracia. Manifestó su intención de que se haga más sociedad, invitando a los ciudadanos a participar el próximo 12 de julio en la plataforma que se lanzará para apoyar a todos los aspirantes que se inscriban para representar al Frente. La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, señaló que todas y todos tienen espacio en el Frente Amplio por México y cualquier mexicana o mexicano que ame a este país puede participar en el proceso.

ALEJANDRO MORENO, JESÚS ZAMBRANO Y MARKO CORTÉS; PIDEN A JOSÉ ÁNGEL GURRÍA CONFORMAR UN GRUPO DE EXPERTOS PARA CONSTRUIR PROYECTO DE CAMBIO POSITIVO PARA MÉXICO

Los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; del PRD, Jesús Zambrano; y del PAN, Marko Cortés, le pidieron a José Ángel Gurría integrar un grupo de expertos y especialistas para que aporten con su visión y profesionalismo, a la construcción de un gobierno de cambio positivo para México. Luego de que el ex secretario de la OCDE decidiera no competir en el proceso de selección del Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, los líderes partidistas le pidieron coadyuvar en plantear los lineamientos de lo que será un primer gobierno de coalición en México. Es urgente que se lleve a cabo un proyecto de reconstrucción del país ante los pésimos resultados en los cinco años del gobierno de López Obrador en materia de seguridad, economía, salud, índice de pobreza y educación. Finalmente, los dirigentes agradecieron a José Ángel Gurría su disposición a colaborar en este proyecto, que requiere de un perfil apartidista con amplia experiencia y con reconocimiento internacional, para poder aglutinar a los mejores académicos, especialistas y expertos para construir con las mejores ideas el mejor proyecto para que México salga adelante.

