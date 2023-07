Warner Bros.Japan y WIT Studio, sorprendieron a los fans del mundo de los cómics de superhéroes tras el lanzamiento del primer tráiler de ‘Suicide Squad Isekai’, el nuevo anime de DC.

La animación japonesa cada vez está ganando terreno en la industria del entretenimiento occidental no solo con historias originales sino también dentro de franquicias ya conocidas.

Recientemente Warner Bros. Japan y WIT Studio lanzaron el primer avance de Suicide Squad Isekai, la nueva serie de anime de DC que será protagonizada por Harley Quinn y Joker.

Esta nueva entrega que se anunció el 3 de julio se describe como “un frenesí de la muerte en el escenario de otro mundo … Los mundos más enloquecedores chocan en una fantasía épica .

Lo anterior así ya que, como parte del género Isekai (consiste en transportar al protagonista (normalmente una persona bastante normal) a un mundo lleno de criaturas y poderes maravillosos y peligrosos), Harley Quinn y el Joker pese a que desatarán el pánico en lo que parece la Ciudad Gótica en un determinado momento se transportarán a un mundo de fantasía con enormes dragones y cerdos mutantes.

Aunque no hay muchos adelantos como fecha de estreno o elenco que dará voz a los personajes, la serie será una colaboración de DC, Warner Bros Japón y la productora de animación WIT Studio – estudio que produjo las primeras tres temporadas de Attack On Titan-

Y, Eri Osada, director jefe de animación de Jujutsu Kaisen, dirigirá Suicide Squad Isekai, mientras que Tappei Nagatsuki y Eiji Umehara se encargarán de la escritura. Nagatsuki y Umehara no son ajenos al género Isekai, ya que se encargaron de los guiones de Re:Zero – Starting Life in Another World.

💗#SuicideSquadISEKAI💙 Suicide Squad rampages into Japanese anime in SUICIDE SQUAD ISEKAI, an all-new original anime series collaboration with Warner Bros. Japan and WIT Studio! ▶️ https://t.co/uFZHWuwmt9 pic.twitter.com/n8mDoL1RQV — DC (@DCOfficial) July 3, 2023

Harley Quinn, The Joker, and the Suicide Squad cause havoc in ISEKAI*, an all-new original anime series from Warner Bros. Japan and WIT Studio! *ISEKAI(異世界): Term for “another world” in Japanese! ⚔️ 🐲 pic.twitter.com/s2s1xWvfy7 — DC (@DCOfficial) July 3, 2023

