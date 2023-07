Luego de que Santiago Creel se registró para contender por la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Citlalli Hernández pidió que renuncie a su cargo como Presidente de la Cámara de Diputados.

La legisladora morenista Citalli Hernández arremetió contra el Presidente del Congreso de la Unión por seguir en el cargo y buscar ser candidato a la Presidencia de la República a la vez

“Diputado Santiago Creel ya no te aferres a lo imposible y no me refiero a tu candidatura, me refiero a que no puedes ir por la vida registrándote en un proceso interno de tu partido con miras a la Presidencia de la República y ser Presidente en la Cámara de Diputados”, señaló Hernández en un video que compartió en su perfil de Twitter.

Por esta situación la diputada de Morena pidió a Creel Miranda su renuncia como Presidente de la Cámara de Diputados por respeto al cargo:

“Yo sé que para el PRIAN la democracia es simulación, es un discurso que no ejercen, pero por respeto a tu investidura a la Presidencia del Congreso de la Unión, a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, te exijo, como legisladora, que renuncies”.

Citlalli recalcó a Santiago Creel que a diferencia suya, los aspirantes a contender por Morena a la Presidencia de México si han dejado sus cargos:

“Todas y todos nuestros compañeros que están visitando el país, renunciaron a su cargo… y tú de manera sínica inicias un proceso interno en tu partido y quieres continuar en la Presidencia. Como decimos en la cuarta transformación, el pueblo pone y el pueblo quita”.

Por último Citlalli Hernández recordó a panista que la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó su nombramiento al cargo de Presidente en el Congreso de la Unión, pero así como lo hicieron pueden revocarlo:

“Nuestra mayoría aprobó tu nombramiento como Presidente de la Cámara de Diputados en aras de la pluralidad política, de la imparcialidad, pero también como representante de una gran mayoría del pueblo, no vamos a permitir que utilices el cargo de Presidente de la Cámara de Diputados para tus fines personales, así de que, renuncia o ejerceremos nuestra mayoría”.

Diputado @SantiagoCreelM: como decimos en la 4T, “el pueblo pone y el pueblo quita” Con nuestra mayoría legislativa y en aras de la neutralidad e imparcialidad política, acompañamos tu nombramiento como Presidente de la @Mx_Diputados. No uses tu encargo para fines personales.… pic.twitter.com/KFxX4cK33c — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) July 5, 2023

