Los fanáticos del artista puertorriqueño Bad Bunny han dado de qué hablar nuevamente la mañana de este martes, gracias a que han decidido explotar las redes sociales con frases, imágenes y videos por la relación que tiene el artista con el 4 de julio.

Lo anterior surge después de que el intérprete de “Me Porto Bonito” hiciera una pieza musical en la que menciona esta fecha que parece ser que ha resultado inolvidable para todos sus seguidores.

Este tema musical es el titulado “A Tu Merced” en donde en una de sus estrofas el artista cantó lo siguiente:

“Moviendo el booty no se va de ritmo, punto die, en la cama va haber un sismo, quiero jalarte ese pelito rubio y darte el cuatro de julio, mañana tengo examen pero tú lo sabe que si me llama no estudio”.

Es por ello que los seguidores del “Conejo Malo” han causado alboroto en internet, algunos de ellos apoyando la anterior frase mientras que otros han subrayado que no lo harán porque eso “no se hace con cualquiera”.

Algunas de las opiniones que han circulado en redes han sido las siguientes:

“Este 4 de julio te fallaré bad bunny porque esas cosas no se hacen con cualquiera”.

este 4 de julio te fallaré bad bunny porque esas mierdas no se hacen con cualquiera — Marco (@maarcoofdezz) June 27, 2023

“Perdón Bad Bunny este 4 Julio te fallaré pero porque”:

Perdón Bad Bunny este 4 Julio te fallare pero porque pic.twitter.com/RqxIWBuqvI — chei 🦦 (@sheylarca) July 3, 2023

“Lo siento Bad Bunny, otro año más solo el 4 de Julio”.

lo siento Bad Bunny, otro año más solo el 4 de Julio — ‏ًً (@usercris11111) July 3, 2023

“Yo le falle a Bad Bunny hoy por que no le daré a nadie en 4 el 4 de julio, pero jamás le fallare en el verso de “con cualquiera no me acuesto,a cualquiera no le meto, ni le cuento mis secretos”.

Yo le falle a Bad Bunny hoy por que no le daré a nadie en 4 el 4 de julio, pero jamás le fallare en el verso de "con cualquiera no me acuesto,a cualquiera no le meto, ni le cuento mis secretos". — Ani✨ (@AnaMCari) July 4, 2023

“Mañana ya es 4 de julio ,yo a bad bunny no le fallo ,voy o venis?”.

Mañana ya es 4 de julio ,yo a bad bunny no le fallo ,voy o venis? — 𝑒𝓋𝑒 😉 (@_eevesilva) July 3, 2023

“Soy un 10, pero le voy a fallar a bad bunny este 4 de julio”.

soy un 10, pero le voy a fallar a bad bunny este 4 de julio — ❤️🌊☀️ (@essanbenito) June 29, 2023

“Te quedan pocos días para que te decidas si vamos a pasar el 4 de julio juntos y le cumplamos a bad bunny”.

te quedan pocos días para que te decidas si vamos a pasar el 4 de julio juntos y le cumplamos a bad bunny — ❤️🌊☀️ (@essanbenito) July 1, 2023

Finalmente el sobrenombre del artista “Bad Bunny” se volvió tendencia en redes en este 4 de julio lo que ha hecho que la conversación siga abierta en estas mismas.

