Sin lugar a dudas, “La Velada del Año 3” se robó la atención de los internautas el pasado fin de semana, en dicho evento pudimos ver la participación de la streamer mexicana, Rivers, en su combate contra Marina Rivers y también dándonos la sorpresa de que ella era “la elegida” para enfrentar a Mayichi.

Tras el escándalo ocasionado por su derrota en el primer combate y su victoria en el segundo, cientos de miles de fans del contenido del streaming han llenado las redes sociales con el tema sobre si fue robo o no la decisión de los jueces.

Debido a la reacción de varios streamers y algunos expertos en el boxeo que señalan que la mexicana tuvo que haberse la victoria en ambos combates, el hate no se ha hecho esperar, tanto para Marina como para la Rivers.

Por medio de un tweet, la peleadora de Nuevo León acusó que durante su presentación en el Estadio Civitas Metropolitano, cientos de fans que se encontraban en el lugar realizaron varios comentarios xenófobos, además de llenar sus redes sociales con comentarios de odio en contra de ella y de su familia.

“Me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenófobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada. la gente es una mierda, pero es una mierda para todos. Para parar esto, practiquen lo que predican. Tú no tienes la culpa

@_riverss_ (Marina Rivers), pero tampoco yo. Disfruta tu victoria, que ambas sabemos todo el esfuerzo y dedicación que esto toma y lo hiciste increíble.”, dijo la Rivers en su publicación.

Algunos comentarios que se han podido ver hacen referencia a su tono de piel, su origen mexicano, referencias a la conquista española, su apariencia física y demás. Inclusive algunos usuarios señalan que todo el hate que ha recibido es culpa de ella simplemente por mostrar su inconformidad por la decisión de los jueces.

La streamer anunció que regresaba a nuestro país para este martes 4 de julio y que iba a prender directo para hablar de todo lo que ha sucedido, los insultos que ha recibido, el tema de la polémica y algunas anécdotas de estas semanas que pasó en España.

