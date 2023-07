Al acudir al Comité Ejecutivo Nacional el (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) para inscribirse al proceso para designar a quien encabece el Frente Amplio por México, la senadora Xóchitl Gálvez aseveró que podrá ganar, incluso si el presidente de la República se asume como jefe de campaña.

La senadora llegó al CEN montada en su bicicleta plegable como suele hacerlo y aseveró que podrá vencer a quien le pongan en frente en esta carrera.

“Claro que se puede, claro que vamos a poder con todos los que nos pongan en frente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la República”, dijo Gálvez.

Fiel a su estilo, malhablada y con un discurso en el que recordó su paso como funcionaria en la administración de Vicente Fox, Gálvez también pidió a los panistas que no se enojen con ella por no estar afiliada a Acción Nacional y pretender encabezar el Frente.

“Yo le tengo que pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una credencia, pero miren, no tengo un acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido.

“O sea, eso de los papeles…pero miren, he sido una mujer honesta como funcionaria pública, los puedo mirar a los ojos y les puedo decir que nunca he robado un centavo. Por eso puede verle a la cara a todos los mexicanos”, expresó la también ex jefa delegación en Miguel Hidalgo.

Recordó que en su paso por ese territorio de la Ciudad de México efectivamente desapareció varias direcciones generales, pero ahorró 300 millones de pesos y con ello pudo comprar varias decenas de camiones recolectores de basura, sustituir 100% de las luminarias y capacitar a más de seis mil mujeres.

Rechazó también los señalamientos de López Obrador de no ser parte del pueblo, pues durante el gobierno de Fox fue quien impulsó el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larrainzar que reivindicaba los derechos de los pueblos indígenas.

“Este gobierno que dice estar del lado de los pueblos indígenas, es absolutamente falso. Al día de hoy no hemos recibido esta reforma constitucional que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas”, señaló.

