El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la reciente promulgación de la ley anti migratoria impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis en Florida, Estados Unidos, afirmó que los migrantes son los que permiten el desarrollo de los pueblos en el mundo. Por eso, en vez de maltratarlos, de reprimirlos, de expulsarlos, hay que protegerlos. Sólo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien engañando que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, todo lo cual es falso, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de elecciones. Indicó que ese país se desarrolló gracias al trabajo de las personas migrantes, quienes deben ser respetadas. Son los migrantes los que permiten que se puedan hacer las obras que hacen falta, la infraestructura que les hace falta; es la fuerza de trabajo que engrandece a Estados Unidos. Rechazó la propuesta del gobernador DeSantis y llamó a no votar por políticos que promueven el racismo y la discriminación. Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes. Ni un voto a DeSantis. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre; ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. Él está por el muro, por el mal trato a los migrantes; aspira a ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Ojalá y los ciudadanos de Estados Unidos, del Partido Republicano, conozcan lo que realmente está sucediendo. Es una gran falsedad que se ha difundido a través de medios de manipulación en Estados Unidos, que los migrantes llevan la droga, eso es completamente falso; se aprovechan de la falta de información de algunos sectores del pueblo estadounidense y de la gran manipulación que hay a través de los periódicos hasta de los más famosos.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EN MORENA PREVALECERÁ LA UNIDAD TRAS DEFINICIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL DE COMITÉS DE LA 4T

El diputado Ignacio Mier Velazco, líder parlamentario de Morena, consideró que la definición de la titularidad de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación resultará en la unidad política del partido. Mier Velazco expresó que es necesario esperar a conocer el resultado del proceso que se sigue a los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités, respecto a lo cual yo hago votos de que todos estemos serenos, de que salgamos unidos y que no repercuta en la Cámara de Diputados o de Senadores. Explicó que si todo sale bien, seguramente no habrá convulsión interna y en el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre puede haber una definición para las nueve gubernaturas, no solo para Puebla. Sin embargo, manifestó los procesos estatales podrían demorarse como consecuencia de alguna controversia de la o los aspirantes morenistas a la Coordinación Nacional. Si hubiese alguna controversia derivado del proceso de la y los aspirantes nacionales, entonces se retrasan, pero seguimos haciendo las asambleas e invito a la gente a que participe con nuestros promotores comunitarios en sus colonias, en sus juntas auxiliares y demás. Apuntó que datos oficiales arrojan que la entidad descendió siete lugares en la aportación al producto interno bruto, lo que repercutió directamente en una disminución en las inversiones. Reiteró que es a través de la generación de empleos que se dará un importante impulso en favor de las y los poblanos y el propio desarrollo del estado.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; AFIRMA QUE MANTENDRÁ DIÁLOGO CON SENADORES CON O SIN PARTIDO POLÍTICO

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, ante la renuncia de algunas y algunos legisladores a la bancada del PRI, aseveró qué en el Senado seguiremos dialogando con cada grupo con o sin partido, basado en la pluralidad de pensamiento y definición política. El legislador informó que, en pleno ejercicio de sus derechos, algunos integrantes del PRI decidieron separarse y formar un grupo de senadores sin partido. Cabe recordar que los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Eruviel Ávila Villegas y Nuvia Mayorga Delgado anunciaron su renuncia al PRI, así como la fundación del movimiento Congruencia por México. En este contexto Eduardo Ramírez enfatizó que respetará los derechos de todas y todos los senadores, sin importar sus definiciones políticas. Mi respeto a los derechos de cada senadora y senador y sus decisiones partidistas.

SENADORES MIGUEL ÁNGEL OSORIO, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, ERUVIEL ÁVILA Y NUVIA MAYORGA; RENUNCIAN AL PRI Y FUNDAN “CONGRUENCIA POR MÉXICO”

Los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga renunciaron al Partido Revolucionario Institucional y anunciaron la fundación del Movimiento “Congruencia por México”. El ex secretario de Gobernación, Osorio Chong, agradeció a su partido por el apoyo, pero criticó las decisiones que ha tomado el líder nacional, Alejandro Moreno y enfatizó su responsabilidad en una serie de procesos internos: De gobernar a 44 millones de mexicanos ahora el PRI sólo gobierna a dos estados y a 5 millones de mexicanos, de ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta, desde 2019 a la fecha se han perdido más de 2 mil 50 gobiernos municipales, hoy, en tres entidades federativas el PRI no tiene ningún diputado local, y en cinco estados sólo tenemos uno, de 32 capitales hoy sólo gobernamos tres, y en el 2018 gobernábamos 17. Queda claro al precipicio al que llevó el PRI, la peor época de su historia. Chong culpó a Alejandro Moreno de perder la gubernatura del Estado de México y de causar un conflicto interno político en el Senado de la República durante el proceso electoral. Enfatizó que su intención no era retirarse de la política sino, fortalecer la democracia a través de este nuevo movimiento. La senadora Nuvia Mayorga, afirmó que los estatutos del partido han sido violentados en la ilegalidad y declaró que: Al PRI lo han convertido en un partido dictatorial, el PRI está secuestrado por su dirigencia nacional.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: EL PRI NO TARDA EN PERDER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO.

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, desde el muro fronterizo con los Estados Unidos en Tijuana como parte de sus recorridos que forman parte del proceso interno de Morena, dio su opinión sobre la situación que vive el PRI, donde últimamente se han presentado la renuncia de varios militantes. Las más recientes la de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila. Adán Augusto prevé que muy pronto, el PRI perderá su registro como fuerza política nacional en las próximas elecciones de 2024. Sobre las renuncias de Osorio Chong, Ruiz Massieu y Ávila Villegas, consideró que estos decidieron saltar del barco antes de que el PRI se hundiera por completo. El PRI va a desaparecer. Saltan antes del barco. El PRI va a desaparecer, va a perder el registro en la próxima elección. No es la primera vez que Adán Augusto augura que el PRI vaya a perder su registro como partido político. Anteriormente, ha señalado que como se han visto los números de la oposición en los últimos procesos electorales, partido como el PRD o el PRI, estaría en riesgo de desaparecer. Bueno, yo lo que veo, allá están los números de los últimos procesos electorales, de los partidos de masa, como puede ser el caso del PRI o como era el partido del PRD, ahora ya no es ni de masa, ni de maíz, ya está a punto de desaparecer y el PRI corre el riesgo incluso de no conservar el registro.

RICARDO MONREAL; SE SUMÓ A LOS ACTOS DE TRANSPARENCIA EN MORENA Y DIO A CONOCER CUÁNTO HA GASTADO

El senador con licencia, Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, se sumó a los actos de transparencia en Morena y dio a conocer cuánto gastó durante las dos semanas en las que ha sostenido recorridos por el país y parece indicar que es quien más ha gastado hasta ahora. De acuerdo con su reporte de gastos, el senador con licencia, ha gastado 900 mil 915 pesos desde el 19 de junio al 2 de julio, casi un millón de pesos, de los 5 millones que se le entregó a cada aspirante presidencial por parte del partido. Monreal Ávila dio a conocer que hasta el momento ha visitado 10 estados, recorrido 7 mil 800 kilómetros y 23 asambleas. En el desglose, se puede apreciar que en el rubro que más ha gastado fue en la logística con 770 mil 609 pesos invertidos. Le sigue el transporte con un gasto de 88 mil 338 pesos y después alimentos, 5 mil 674 pesos, hospedaje 5 mil 657 pesos y casetas 5 mil 303 pesos. Mientras que el promedio diario ejercido fue de 64 mil 351 pesos. Aunque no se especificó si la logística valía únicamente para las primeras semanas o bien para todo el periodo de recorridos. Asimismo Ricardo Monreal refrendó en mantener la unidad y la cohesión dentro del partido para asegurar que el partido continúe en el poder para las siguientes elecciones. En cuanto al reporte de gastos de los demás aspirantes por parte del partido, aún falta Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; PERFIL ELEGIDO POR LA OPOSICIÓN PARA LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEL FRENTE AMPLIO DICE AMLO

La senadora Xóchitl Gálvez fue señalada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el perfil ya elegido por la oposición para la candidatura presidencial del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones de 2024. López Obrador expuso las razones por las que así lo sería. AMLO aseguró que la panista representará a la oposición en los comicios del próximo año: Suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Trabajó con el ex presidente Vicente Fox. Fue directora del Instituto Indigenista. Es parte de parte de los conservadores, no es de los de arriba pero sí del mismo grupo. Pero al mismo tiempo tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo. Tiene el apoyo de los más ricos de México, es decir, la población de la alcaldía Miguel Hidalgo de la que fue jefa delegacional de 2015 a 2018. Además López Obrador aseguró que el empresario Claudio X. González, a quien ha llamado líder moral de la oposición, ya consultó con empresarios e intelectuales como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y Jorge Castañeda, la designación de Gálvez. López Obrador negó que el anuncio que dio sobre el destape de Xóchitl Gálvez como candidata opositora interfiera en el proceso interno de Morena a favor de alguna “corcholata”: Este es un destape que hicieron hace 20 días, y el otro proceso va a decidirse creo que hasta septiembre.

FRENTE AMPLIO OPOSITOR; PRI, PAN Y PRD, DEFINEN REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES A LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL.

El Comité Organizador del Frente Amplio integrado por expertos electorales, dio a conocer que para defender la libertad y la democracia del país, se dio inició al proceso de selección del responsable para la construcción del Frente Amplio por México. Informó que los registros de las mujeres y hombres con interés en participar, comenzarán hoy martes 4 y concluirá el domingo 9 de julio. Al dar a conocer las reglas, el Comité estableció que las y los aspirantes deben cumplir con el compromiso de juntar el mínimo apoyo social requerido para poder pasar a la siguiente etapa. Esta semana, las y los interesados deberán acudir ante la Comisión de Registros y a los partidos convocantes (PAN, PRI, PRD) a entregar sus documentos, así como el texto de exposición de motivos, razones por las que aspiran a ser el o la responsable de construir el Frente Amplio por México. Rodrigo Morales destacó que este proceso se originó con la movilización de miles de personas que salieron a las calles en defensa de la institucionalidad del país y es por ello que en atención al mandato ciudadano se inicia esta ruta que está animada para dar certeza a aspirantes, a los partidos, a la ciudadanía y a las autoridades. Patricia McCarthy Caballero aseguró que esta convocatoria permitirá un acercamiento de la agenda ciudadana con los partidos políticos convocantes, pero también será el método con el que se seleccione al responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Una vez que concluya la etapa de registro, el 10 de julio el Comité Organizador rendirá un informe señalando qué aspirantes presentaron la documentación requerida en tiempo y forma. A partir del 12 de julio al 5 de agosto, se iniciará una Consulta Ciudadana a través de una plataforma, que será el medio para que cada aspirante recolecte y registre simpatías y de manera paralela, la ciudadanía podrá inscribirse en esta plataforma para que forme parte de un padrón. El 10 de agosto se realizará el primer Gran Foro en el que se presentarán las visiones de México de las y los aspirantes que hayan cumplido con el requisito de las firmas y del 11 al 16 de agosto se levantará un primer sondeo de opinión. A partir de ahí, quedarán en esta etapa 3 aspirantes, quienes hayan tenido el mejor resultado en el primer sondeo de opinión y participarán en 5 foros en las cinco circunscripciones del país: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán. Una vez concluidos los foros temáticos, se levantará el segundo estudio de opinión pública del 27 al 30 de agosto y será el 3 de septiembre cuando el Comité Organizador anuncie resultados.

SENADOR ERUVIEL ÁVILA; RENUNCIA AL PRI: PARA ALEJANDRO MORENO LA SUMISIÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE LA LEALTAD

El senador Eruviel Ávila anunció su renuncia a la militancia del PRI, por más de 34 años y señaló que para la dirigencia de Alejandro Moreno la sumisión es más importante que la lealtad; hoy la subordinación pesa más que los resultados y el compromiso; hoy la obediencia más que las propuestas. Indicó que su decisión de dejar el partido ha sido debido al camino que ha tomado, pues no coincide con lo que demanda la nación, además de que su dirigencia ha tomado un camino que él no comparte, pues aseguró que lejos de fortalecer al partido lo han deteriorado. Aseguró que los intereses personales ahora están por encima de los del partido, pues consideró que la dirigencia de Moreno Cárdenas ha abandonado sus principios, ha cancelado el diálogo y la inclusión y en su lugar ha privilegiado las decisiones cupulares, respondiendo a intereses de unos cuantos.

ALEJANDRO MORENO; LO MEJOR DEL PRI SE QUEDÓ EN EL PRI

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, advirtió que quienes hoy se van del Partido Revolucionario Institucional, lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda, y el darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El dirigente nacional del tricolor por medio de un mensaje le dijo a Lopez Obrador: Usted habla como si el PRI fuera igual a Morena. Pero lo mejor del PRI, se quedó en el PRI, y lo peor que estaba en el PRI, está de su lado. Señaló que no mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su Gobierno y en su partido y, además, le mencionó que hoy tiene en algunas embajadas a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores. Y no lo digo yo. Usted y su partido lo han dicho todos los días. Alejandro Moreno le recordó a López Obrador que él militó en el PRI, e incluso tres de sus “corcholatas” militaron en esta fuerza política. Por lo anterior, le demandó que deje de culpar al partido de que no le salgan sus caprichos y sus ambiciones personales. Puntualizó que el gran error de López Obrador y Morena ha sido politizar la desgracia de los mexicanos, y alimentar la pobreza y la desigualdad, para impulsar su discurso de odio y división. Ya no les creen; por eso el pueblo ya no confía en ustedes. Consideró que están desesperados porque van a perder en el 2024, y eso los lleva a recurrir a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar a nuestro partido y quererlo hacer en el Frente Amplio por México. En el PRI, estamos listos para enfrentarlos. No nos van a doblar y les vamos a ganar en el 2024. El PRI es de militantes de a pie, que están bajo la lluvia y bajo el sol, que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y en lo privado. Nuestro partido construye con la ciudadanía. Destaco que en el partido seguimos trabajando en la Campaña Nacional de Afiliación, con la que estamos sumando cada día más voluntades a nuestro proyecto. Lo dejamos claro: en el PRI y en el Frente Amplio por México estamos más unidos que nunca, con apremio y sin descanso, con firmeza y decisión defenderemos al pueblo de México, su libertad y su democracia.

RUBEN MOREIRA; ASEGURO QUE QUIENES DEJAN AL PRI LO HACEN PARA UNIRSE A MORENA

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados, sentenció que aquellos que dejan al partido lo hacen para unirse a Morena. Así declaró en contra de aquellos que han renunciado a la militancia del PRI en los últimos días. Estas con el Frente Amplio Opositor o estás con el partido oficial, si ellos no están con el Frente pues están con el partido oficial. Añadió que él esperaba que no se registrara ninguna renuncia, pero dijo que era predecible a dónde irían tras salir del partido opositor, especialmente cuando se trataba por diferencias personales o conflictos. Yo esperaría que nadie saliera de los partidos opositores, pero el que se sale de cualquier partido opositor, bueno, ya sabemos a dónde va y más cuando no se sale por un tema ideológico, sino, se sale por temas de conflictos o de diferencias personales. Moreira dijo que los ahora ex priistas se reunirán en un nuevo movimiento político: Congruencia por México. De acuerdo con estos, no se trata de un partido, sino de un movimiento plural, que busca la cercanía con la ciudadanía e invitaron a otros políticos independientes a sumarse.

MARKO CORTES; HAN PASADO CASI CINCO AÑOS DE GOBIERNO, QUE SON CINCO AÑOS DE MÁS VIOLENCIA, MÁS DEUDA PÚBLICA Y MÁS CORRUPCIÓN

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, expreso que López Obrador aparenta estar muy contento con sus resultados y cínicamente todas sus corcholatas prometen continuar el mismo camino. Eso significa crear más pobres, entregar más territorio a los narcos, desmantelar más escuelas y hospitales, dejar morir a más por falta de medicinas, por eso urge un cambio en el 2024. Tiene razón López Obrador en decir que su gobierno ha hecho historia. En efecto, nunca se habían registrado 160 mil homicidios dolosos y más de 100 mil desapariciones. Esa es la consecuencia de su fallida política de abrazos a los delincuentes y de acusarlos con sus abuelitos, tiene razón al decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo, pues México ocupó el primer lugar mundial en letalidad y registró 650 mil muertes en exceso. El endeudamiento también es histórico. La deuda pública es tres veces superior a la que dejaron los gobiernos panistas y 50 por ciento más alta que en 2018. También hizo historia al dejar sin la posibilidad de sesionar al INAI, al desmantelar la capacidad del Estado para combatir la corrupción e impuso récord en la entrega de contratos a modo en lo oscurito. La corrupción de la nueva élite del poder fue alentada desde lo más alto de la pirámide. Cortés Mendoza expresó que van casi cinco años en el gobierno y sigue culpando al pasado de todos los problemas incrementados en el presente. Prometió bajar los homicidios en un 50 por ciento, pero la sangre corrió como nunca. Su sexenio es el más sangriento de la historia. Hoy ya se habla de los muertos de López Obrador. Por ineptitud o complicidad, el gobierno de López Obrador ha favorecido la expansión territorial, el crecimiento económico e incluso la internacionalización de los cárteles del narcotráfico. López Obrador ha dicho que los narcos también son pueblo. Los considera personas buenas víctimas de las circunstancias y ha pedido al Ejército que cuiden la vida de esos delincuentes. El gobierno de López Obrador se rindió ante los cárteles de las drogas y abandonó su deber principal, garantizar la seguridad de los gobernados. Por esas razones, de la mano de la sociedad se está gestando un gran movimiento social, un gran Frente Amplio por México, para corregir el rumbo del país, para alcanzar un cambio de modelo de gobierno para que las y los mexicanos podamos enfrentar con mayor eficacia y responsabilidad los grandes desafíos.

JOE BIDEN; ARRIBA DE DONALD TRUMP EN LAS ENCUESTAS

El presidente Joe Biden, se encuentra arriba de Donald Trump en las encuestas. Donald Trump ganaría las primarias republicanas, pero no lograría vencer al actual presidente. A seis meses del inicio de las elecciones primarias en Estados Unidos, una nueva encuesta de NBC ofreció una buena radiografía sobre el actual momento de la contienda y las preocupaciones de los potenciales votantes. El sondeo muestra que el ex presidente Donald Trump se ha consolidado como el candidato favorito entre los republicanos y está aplastando a sus potenciales rivales. Pero no lograría vencer a Joe Biden en las generales. Trump acumula el 51 por ciento de las preferencias electorales en su partido, seguido por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que suma un 22 por ciento. Los otros rivales, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence, no acumulan más del 6 por ciento. La encuesta muestra cómo Trump se ha venido fortaleciendo desde que un fiscal en Nueva York y luego otro en Florida decidieron radicar cargos criminales en su contra por ocultar el pago a un actriz porno y luego por remover y compartir material clasificado una vez abandonó la Casa Blanca. El escenario se obscurece más para Trump de cara a un potencial enfrentamiento con el presidente Joe Biden en las elecciones generales. Joe Biden lo supera con un 49 por ciento, 45 por ciento para Trump. Lo más diciente en esta revancha son los márgenes que le saca entre públicos específicos: mujeres 55 vs. 38, votantes de 18 a 34 años 65 vs. 30, latinos 66 vs. 26, votantes afroamericanos 73 vs. 20, independientes 47 vs 33. Incluso, entre los que desaprueban actualmente la gestión de Biden, el presidente gana con un 50 por ciento vs. 39 por ciento para Trump.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz