“Tengo normalizada la tristeza; los desencuentros y las decepciones son parte de la vida”, aseguró Daniela Spalla, cuyas letras cargadas de melancolía han cautivado corazones y oídos del público mexicano.

En entrevista con Diario 24 HORAS, la cantante argentina compartió su emoción de cara a su primer concierto en el Auditorio Nacional, agendado para el 8 de febrero de 2024.

“Significa un logro muy grande, que no es solo mío. Es también un logro de la gente que me ha apoyado, del público que ha estado desde que llegué y del que se ha ido sumando”, expresó la intérprete.

En esta ocasión, Daniela Spalla regresará a tierras mexicanas acompañada de sus temas clásicos y las composiciones de su nuevo álbum, Dara, programado para su estreno el 26 de octubre.

“Es muy lindo que la presentación se dé con este disco que reconoce la razón por la que comencé a dedicarme a esto, la música que me hizo tomar esa decisión de que esta iba a ser mi profesión.

“El pop me hizo descubrir eso. Yo veía en MTV todo el pop de los dosmiles, ahí me di cuenta que quería dedicarme a eso. Este disco es un cariño de esa adolescencia y también un reconocimiento a todos esos sueños, a todo ese gusto por el pop”, expresó.

LA INESTABILIDAD COMO PROCESO CREATIVO

Esta cantante forma parte del line up del Festival Tecate Coordenada, que se realizará en Guadalajara el próximo sábado 14 de octubre en el Valle VFG de la perla tapatía, en donde se codeará con artistas como Queens of the Stone Age, Junior H, DLD, Jumbo, Panteón Rococó, Porter, Siddhartha, The Drums, Astronomía Interior, Genitallica, Juanpa Salazar, entre muchos más.

Pero regresando a la parte autoral, “como artista es muy común buscar la inestabilidad para componer”, asegura Spalla. Sin embargo, las composiciones de Dara llegan en un momento personal de mayor madurez y estabilidad para la cantante.

“Me encuentran en un momento mucho más estable, también de menos movimiento, porque nació en pandemia. Pasaba mucho tiempo en casa, viajaba poco. (El nuevo disco) habla mucho desde ese lugar, de cómo esta estabilidad empieza a gustarme.

“Empecé a reconocer que la merecía y a cuidar mi espacio, a no dejar entrar cosas que me podrían hacer repetir errores que quizá me llevaron a componer los discos pasados. Soy un poquito más sabia ahora”, consideró.

Con una carrera en la que suma cada vez más éxitos, Daniela Spalla admitió la existencia de “algo de lo que me arrepiento, que digo ‘si naciera otra vez lo haría diferente”.

“En una época de mi vida, después de la preparatoria, empecé a hacer música con gente mucho más grande que yo. Esa etapa hizo que me alejara mucho de estos sueños que tenía de adolescente. Me nutrió, pero abandoné muchos sueños que ahora estoy retomando”, recordó.

Daniela Spalla regresa a México para presentarse por primera vez en el Auditorio Nacional, el 8 de febrero de 2024.

Antes de eso, la cantante argentina ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan el 22 de septiembre, cuyas entradas ya se encuentran agotadas, para presentar los temas de su nuevo álbum, Dara.

LEG