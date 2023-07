El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su discurso por el quinto aniversario de su triunfo electoral, arremetió contra la oposición. Con un Zócalo abarrotado, declaró que los conservadores pretenden regresar por sus fueros. Como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora. Sus líderes, sus jefes no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos y no sólo en beneficio de una minoría. Siguen hablando en su demagogia, en su retórica, en nombre de la democracia, pero actúan como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios, de manera descarada y hasta ridícula. Acompañado de integrantes de su gabinete, declaró que la oposición se ha constituido en un supremo poder conservador, encabezado por el empresario Claudio X González. López Obrador exigió al bloque opositor que ofrezcan disculpas por todas sus fechorías, y pidió que se comprometan a cambiar. No es sentencia, ni siquiera advertencia ni mucho menos amenaza, pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México: poco lograrán si no abandonan su egoísmo y no aprenden a respetar y amar a sus semejantes, no llegarán lejos si no comprenden que el dinero y lo material es efímero de la felicidad, está asociada a la bondad y fraternidad. Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos. Antes podían imponerse con tramas y el uso de la fuerza y el dinero, pero eso ya no funciona, tampoco le sirve apostar a la propaganda tendenciosa y vulgar.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ESPERAMOS RESPUESTA DE LA SCJN PARA CONFIRMAR ASISTENCIA A CONVERSATORIOS; EL PUEBLO QUIERE UNA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que la población de México ya sabe y está consciente de la necesidad de reformar al Poder Judicial y en ese sentido espera la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para saber si los órganos que integran este Poder participarán en el ejercicio de análisis de la reforma o permitirán que la realidad los rebase. Ignacio Mier consideró que es el tiempo y la oportunidad del Poder Judicial para que participen en la nueva dinámica democrática que tiene México y en este sentido, dijo que su llamado es a que participen de manera voluntaria, libre, convencida, o los va a rebasar la realidad y el pueblo. La democracia ya es del pueblo de México, el Presupuesto ya es una voluntad en beneficio del Pueblo de México, se han reintegrado muchos derechos que se le habían quitado a los ciudadanos y el derecho a la justicia es el que está pendiente. Asimismo refirió que se está en proceso de recuperar lo que dice el 39 Constitucional, que el poder emana del pueblo y se deposita originalmente en beneficio de él y por eso el pueblo es soberano y saludó el llamado del Presidente de la República a un nuevo pacto social, cómo el que él lo hizo en Puebla hace una semana. En el marco de la conmemoración de los 5 años del inicio de la Cuarta Transformación, Mier Velazco destacó que desde la Cámara de Diputados se han impulsado y aprobado las reformas para que ésta sea una realidad. Señaló que sin estas reformas la Cuarta Transformación se hubiese quedado en lo mismo, en la promesa de cambio de Vicente Fox, que todo cambió para que quedara igual; o de Calderón que todo cambió para que quedara peor; y en el caso de Peña, todo cambió para retroceder. Ha sido un privilegio para él coordinar cuatro años de trabajo y el proceso de reformas legales y constitucionales desde la Cámara de Diputados. Ignacio Mier Velazco anunció que en los próximos días se van a presentar dos iniciativas; una en materia de trata de personas, en el marco del Día Mundial contra este flagelo. La segunda iniciativa, es una propuesta para reformar la Constitución, para que se considere a los animales seres vivos sintientes, al tiempo que impulsará que el Senado de la República apruebe la minuta para que el Congreso de la Unión pueda legislar sobre la materia.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; LLAMA AL SECTOR JUVENIL A CUMPLIR SU DEBER CON MÉXICO

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, inauguró el Parlamento Juvenil “Chiapas al Senado”, un encuentro que se llevo a cabo del 30 de junio al 2 de julio, en el que estudiantes tendrán la oportunidad para acercarse al trabajo legislativo. El coordinador parlamentario de Morena invitó a las y los jóvenes a cumplir su deber con México, pues de esta forma tendremos una mejor patria para todos. Además, les sugirió que no dejen trozos de dignidad por llegar a espacios públicos, que honren los acuerdos y su palabra, pero sin romper con sus principios. Estoy cierto de que de aquí van a salir los nuevos legisladores y dirigentes, no solamente de Chiapas, sino también de México. Reveló que cuando llegó a la Cámara se propuso no ser un senador más, sino trabajar por México y esforzarse para hacer que Chiapas estuviera en el centro del debate. He hecho mi trabajo con responsabilidad, con compromiso y con mucha pasión por lo que hago. Esa satisfacción, se la dio el tiempo, el diálogo y los momentos álgidos que se viven en tribuna. Hoy puedo decirles a mis paisanos que Eduardo Ramírez le ha cumplido a Chiapas, yo no le he fallado a Chiapas.

CLAUDIA SHEINBAUM; VISITÓ MÉRIDA, YUCATÁN, ESTE DOMINGO TRAS EL EVENTO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR.

Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, visitó Mérida, Yucatán, tras el evento del presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum aseguró que Morena se encuentra posicionado en la entidad y que el presidente tiene una gran popularidad. Asimismo pidió a los yucatecos seguir a la Cuarta Transformación.

MARCELO EBRARD: LA PAZ ES EL FRUTO DE LA JUSTICIA. HAY QUE PERSEVERAR

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, en Cuernavaca, presumió que, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien sucedió en el gobierno de la Ciudad de México, abatieron la inseguridad en la capital. La paz es el fruto de la justicia. Hay que perseverar, lo hicimos ya en la Ciudad de México, él fue jefe de gobierno y luego yo fui jefe de gobierno y bajó toda la inseguridad. Se acabaron los secuestros. A nivel federal, consideró que con la Guardia Nacional se podrá hacer frente al crimen que aún impera. Ya tenemos la Guardia Nacional, pero eso no quiere decir que ya acabamos, pero ya construimos una institución para hacerle frente al crimen. Ahora sí podemos plantearnos que cada día mejore, antes no podíamos hacerlo. En Cuernavaca, visitó el mercado central Adolfo López Mateos y luego la Academia Benning, donde asistió al concierto Juventud con ritmo, donde dijo que las artes muestran que la cultura y la música pueden derrotar la violencia, la frustración, la desesperanza.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: EN EL EDOMEX CON COORDINACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL SE ACABARÁ LA IMPUNIDAD PARA LOS FEMINICIDAS

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, visitó Ecatepec, Estado de México, ayuntamiento que ocupa el primer lugar en todo el país en materia de feminicidios, ahí ofreció que con la coordinación del Estado de México y el gobierno federal se acabará la impunidad para los feminicidas, pues no tendrán redes de apoyo, no podrán traficar con influencias o tener protección de los jueces. Aunque el ayuntamiento es gobernado por Morena desde hace cinco años, en 2018, Adán Augusto López deslizó una crítica a los servicios municipales, púes dijo que hay tráfico con las pipas de agua y deficientes servicios de alumbrado. No es posible que en zonas de Ecatepec haya un solo foco en 400 u 800 metros y quién sabe si sirva. Cómo no van a asaltar a nuestras hijas. Esto va a cambiar. La transformación llegó a Ecatepec y al Estado de México con Delfina Gómez.

RICARDO MONREAL; ALERTÓ QUE PUEDEN PRESENTARSE QUEJAS Y RECLAMOS ANTE EL GASTO QUE ALGUNAS “CORCHOLATAS” REALIZAN

El senador con licencia, Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, pidió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, cuidar el proceso, pues alertó que pueden presentarse quejas y reclamos ante el gasto que algunas “corcholatas” realizan. Reiteró que no será él quien presente denuncias, pero pidió que sean responsables y auto contenerse. Sobre los temas que se plantearon en el Zócalo, sostuvo que se dialogó sobre mantener la unidad y se tocó el tema de los espectaculares que inundan el país. Sobre todo gastos de difusión que estamos viendo en el país, estamos viendo todas las carreteras, calles, nada se puede ocultar, es muy visible. Simplemente cuidemos el proceso. Si no hay equidad, auto contención, puede haber división, quejas, reclamos. De mi parte no voy a presentar ninguna contra nadie. No voy a afectar al partido. No quiero ser un elemento distorsionador pero cada uno debe asumir su responsabilidad.

MANUEL VELASCO; MINERAS DEBEN PRODUCIR SIN DESTRUIR

Manuel Velasco, aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, de gira informativa en Zacatecas, dijo que es necesaria una industria minera comprometida con el medio ambiente donde las empresas asuman la responsabilidad de sus residuos y paguen por los daños ocasionados al entorno natural y la salud pública. Velasco destacó la importancia histórica que tiene Zacatecas como un estado minero por excelencia, el cual ocupa el segundo lugar a nivel mundial en explotación de oro y el primero en América Latina. Las mineras deben tener presente que son una industria en el país a la que los mexicanos le exigen una mayor responsabilidad social y ambiental, por eso es importante que se transformen para producir sin destruir. El Senador con Licencia lamentó que a pesar de que Zacatecas continúa siendo líder en la producción de plata, plomo, zinc y oro, la contribución de la entidad al Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra rezagada en los últimos lugares. Explicó que la ciudadanía percibe que la minería es una actividad que produce riqueza para unos cuantos y afectaciones para muchos, por lo que, aseguró, es momento para plantear un modelo de aprovechamiento más responsable con la sociedad y la naturaleza.

MAÑANA MARTES 4 DE JULIO; INICIA EL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES A ENCABEZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE AMPLIO OPOSITOR.

Mañana martes 4 de julio inicia el registro de los aspirantes a encabezar la construcción del Frente Amplio Opositor. En este contexto mientras las “corcholatas” de Morena continúan con sus giras, aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición decidieron no seguir con el proceso del PRI, PAN y PRD. Algunos aspirantes presidenciales de la oposición han desistido de buscar la candidatura rumbo al 2024.

SANTIAGO CREEL; ENVIA MENSAJE A MURAT Y DE HOYOS

Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura opositora, envió mensajes a Murat y De Hoyos para desearles éxito y lamentar su decisión. Estimado Alejandro Murat, te deseo el mayor de los éxitos. Coincido contigo que el diálogo es fundamental para el rescate de México, prueba de ello son tus resultados y experiencia de gobierno. ¡Te mando un abrazo!.

ENRIQUE DE LA MADRID; LES QUIERO DECIR QUE YO NO ME BAJO

Enrique de la Madrid, ex secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, anuncio su decisión final sobre participar o no en la contienda del FAM. Uno siempre piensa que el esfuerzo es suficiente para salir adelante, pero a veces hay muchos obstáculos y las cosas se ponen difíciles. El priista informó que decidió que sí se anotará esta semana para contender como responsable de construir el Frente Amplio por México. La vida está llena de obstáculos, pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo. Lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros, pidió superar rencillas personales para salir adelante.

ALEJANDRO MURAT; ESTE MÉTODO DEJA MÁS DUDAS QUE CERTEZAS, NO IRÁ POR CANDIDATURA PRESIDENCIAL

El ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al anunciar que no contenderá por la candidatura a la presidencia por el PRI, declaro que este método deja más dudas que certezas. Por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo a mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar. Murat recordó que él propuso un método democrático, incluyente y transparente mediante el voto directo en las urnas; sin embargo, la coalición Va por México ya aprobó otro tipo de proceso. Es así como la ciudadanía expresa su interés y su voluntad. Quiero agradecer a mi familia y a todas las familias mexicanas que me dieron su confianza. Les reitero que seguiré trabajando por la grandeza de México. Alejandro Murat se suma a la lista de aspirantes que se bajan de la contienda electoral con miras a las elecciones de 2024, junto con las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Lilly Téllez; los senadores Germán Martínez y Damián Zepeda y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

GUSTAVO DE HOYOS; NO PARTICIPARÁ EN PROCESO DE ELECCIÓN DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

El empresario Gustavo de Hoyos dio a conocer que no se inscribirá en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México, para buscar la candidatura presidencial en 2024. De Hoyos destacó que las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos, toda vez que el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargo públicos previos. El empresario lamentó que la exigencia ciudadana para estructurar el proceso con prontitud, ha determinado que el mecanismo tenga imperfecciones, así como riesgos jurídicos y políticos. Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; FIRME PARA CONTENDER POR LA CANDIDATURA DE VA POR MÉXICO A LA PRESIDENCIA

El líder de la fracción del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se encuentra listo y firme para participar en la contienda de la alianza opositora con la intención de convertirse en el candidato a la presidencia en el 2024. En entrevista en mi Programa “Las noticias con el doctor Héctor Muñoz”, donde personajes de gran importancia en el ámbito nacional comparten sus puntos de vista, Mancera Espinosa confirmó su intención de inscribirse, el próximo 4 de julio, en el proceso interno de la Alianza Va por México, porque tiene el compromiso de seguir sirviendo al país. El legislador manifestó su confianza en reunir las 150 mil firmas que forman parte de la primera etapa del proceso y después encabezar los foros para promover los gobiernos de coalición, conocer las demandas ciudadanas y ganarse el respaldo de los electores. Vamos a escribirnos, ese es el compromiso que se ha dado ya con la sociedad civil y con organizaciones de esta, así como con la militancia del PRD. Por eso reitero este llamado para que caminemos juntos, para que vayamos de la mano en este proceso. Mancera explicó que tras los foros que se realizarán por todo el país quedarán tres personas finalistas que contenderán en una elección primaria y, finalmente, el 3 de septiembre la oposición contará con un candidato o candidata a la presidencia. Al hablar de los gobiernos de coalición, el senador Mancera detalló que existe el compromiso de las fuerzas políticas que conforman la Alianza Va por México (PRI-PAN y PRD) de implementarlo en caso de resultar ganadores de las contiendas electorales del 2024. Esta propuesta, añadió, se trata de atender, de abrazar, de impulsar las causas de lo que se diga en cada uno de los territorios para que forme parte de la agenda de gobierno que quedará por escrito para garantizar su cumplimiento. El acuerdo es que se lleve a las dos Cámaras (Senadores y Diputados) para que, en caso de que el frente logre la presidencia, ya sea hombre o mujer; el Senado formaría el gabinete, excepto a los titulares de Marina y de la Defensa Nacional y en la agenda de gobierno se incorporen los compromisos de campaña.

DIPUTADO JORGE ROMERO; A 5 AÑOS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL, NADA QUE CELEBRAR

Jorge Romero Herrera, coordinador de las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, se posicionó respecto al hecho de que este primero de julio de 2023 se cumplieron 5 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El coordinador panista señaló que el saldo, después de que esta gestión está por concluir, es un evidente fracaso, pues afirmó que en el país hoy se presentan enormes retrocesos en todos los indicadores. El diputado recordó que cuando López Obrador triunfó en las elecciones del 2018, éste firmó 100 compromisos por México, entre los que destacó disminuir la inseguridad, contrarrestar el desabasto de medicamentos e implementar un sistema de salud como el de Dinamarca. Hoy la sociedad mexicana claramente vive peor; millones de personas se han quedado sin acceso al sistema de salud, la violencia ha traído más miedo que nunca, y el dinero ya no le rinde a las familias. Señaló que la militarización de este gobierno solamente ha traído una ola de violencia e inseguridad desmedida, denunciando que hay más de 137 mil homicidios en el tiempo que lleva de gobierno, lo que lo convierte ya en la administración más violenta de toda la historia. Nada que celebrar, insistió el coordinador. Finalmente, el diputado mencionó: En Acción Nacional seguiremos combatiendo, como lo hemos hecho, a este gobierno de la destrucción. No hay nada que celebrar, y al contrario, hay mucho por cambiar, porque este Gobierno sólo se dedica a culpar al pasado y no se da cuenta que su gobierno ya va a terminar y siguen responsabilizando a otros de sus errores. Cuentan con Acción Nacional para rescatar a México.

DIPUTADO ALEJANDO ROBLES; PRESENTA INICIATIVA PARA QUITAR FUNDAMENTO DE AMPARO A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, suscribió una iniciativa para reformar el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de disminuir los salarios de los ministros. En su exposición de motivos el diputado federal argumenta que la renuencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por bajarse sus salarios es una muestra más de su falta de compromiso ético y moral con el pueblo de México. Es un acto simbólico que demuestra la conversión de la SCJN en un poder al servicio de intereses personales y de la oligarquía. No responden a los intereses del pueblo. Apunta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia han demostrado deshonestidad y falta de probidad, así como un actuar poco ético y bajo compromiso social al auto otorgarse amparos para dejar de ajustarse a la constitución en un abierto conflicto de intereses. Argumenta que, de acuerdo con diversos medios periodísticos, en 2022 había 5 mil amparos contra la austeridad del presidente, lo cual es una acción poco ética por parte de funcionarios públicos que deberían servir al pueblo de México y no servirse de los impuestos de la gente. Expresó que el gremio del poder judicial tiene la batalla perdida, pues sus ambiciones personales y de grupo no tienen ningún fundamento constitucional, ético, moral ni social. El diputado concluyo diciendo que los funcionarios del poder judicial deben ganar menos que el Presidente de la República, pues nadie trabaja más que él, además, el nivel de responsabilidad del Presidente es mucho mayor al de cualquier funcionario del poder judicial.

DONALD TRUMP; ASISTE A LA REUNIÓN ANUAL DE CONSERVADORES RELIGIOSOS EN WASHINGTON, D.C.

El ex presidente Donald Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence y otros candidatos republicanos asistieron a la Conferencia Camino a la Mayoría. Esta reunión se lleva a cabo después de la acusación contra Donald Trump en el caso de los documentos clasificados y el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Donald Trump dio un discurso de apertura, abordando una amplia gama de temas de interés para sus seguidores, que fueron recibidos con un estruendoso aplauso de una audiencia bien sintonizada con su mensaje. Trump subió al escenario con una gran ovación y cánticos de “USA, USA, USA”. Donald Trump dijo: Mientras nos reunimos hoy, nuestra amada nación se tambalea al borde de la tiranía. Nuestros enemigos están librando la guerra a la fe y la libertad, a la ciencia y la religión, a la historia y la tradición, a la ley y la democracia, al mismo Dios todopoderoso. Estoy orgulloso de ser el presidente más pro-vida en la historia de Estados Unidos, que su administración creó la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y que nombraría jueces conservadores sólidos como una roca si gana en 2024. En el evento de tres días, varios candidatos presidenciales republicanos estuvieron entre los más de 50 oradores, pero ninguno pudo competir ni siquiera con las menciones del nombre de Trump, que cada vez provocaba una reacción vocal de la multitud. Con estas manifestaciones no cabe duda que Trump es el actual líder del Partido Republicano. Una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS a raíz de la acusación de Trump por cargos federales mostró que aunque su posición dominante haya declinado, el ex presidente seguía siendo el favorito: el 47% de los republicanos y los votantes registrados de tendencia republicana dicen que Trump es su primera opción para la nominación del partido. Y aunque es menos que el 53% de apoyo obtenido en mayo, Trump continúa al frente entre los candidatos presidenciales republicanos.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz