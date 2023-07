El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique De la Madrid, aseguró que no se baja de la contienda para la elección de la persona que será la encargada de construir el Frente Amplio por México.

“La vida está llena de obstáculos, pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre, les quiero decir que ¡yo no me bajo!, que seguiré adelante, que venceremos”, declaró en un video publicado en sus redes sociales.

Te podría interesar: MC presenta acción de inconstitucional por vida eterna a partidos políticos

Por la mañana, el ex secretario de Turismo, publicó otro video en el que generó la expectativa de que renunciaría a participar por la candidatura presidencial.

Ante ello, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante el día, “francamente me emociona, gracias en especial a mi familia, a mis amigos, a mis colaboradores y al grupo de seguidores que se han venido sumando a mis redes sociales, me siento muy orgulloso de ser mexicano, siento que he nacido en el mejor país del mundo y al igual que tú creo que el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para salir adelante”, señaló.

Se comprometió a trabajar por construir un México de oportunidades, “para que todos lleguen a ser quien quieren ser. Un México de oportunidades está a nuestro alcance si nos unimos, superamos rencillas personales y ponemos como prioridad el que nuestras familias salgan adelante”.

Te podría interesar: Comprometen aspirantes de Morena, mantener unidad y respeto entre ellos

Reconoció el esfuerzo quienes han trabajado para construir el Frente Amplio por México, y expresó su respeto a las razones por las que algunos han decidido no registrarse, “pero les quiero decir que al encabezar el frente todos tendrán un lugar y una tarea porque todos y todas son personas muy valiosas”.

Por ello, dijo que es momento de bajar “el yo político, para pasar al tú y al nosotros por qué esta lucha no se trata de mí sino de ti y que todas las familias mexicanas salgan adelante”.

Para todos ustedes, un mensaje importante:#ElMejorMéxicoPosible pic.twitter.com/ZfDxe1fZTK — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 3, 2023