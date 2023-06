El mundo del espectáculo está de luto por el fallecimiento de Talina Fernández, una mujer que deja enseñanzas a nivel profesional y como ser humano. Hizo transmisiones en momentos importantes de la historia de México y siempre la caracterizó su sentido del humor.

Nos sorprendió cuando se dio a conocer que llevaba algunos días hospitalizada, ya que le diagnosticaron leucemia terminal. Su hijo Coco Levy cuenta que en un mes se deterioró su salud, pero por fortuna ya está junto a su hermana Mariana.

La familia agradece las muestras de cariño, ya que Talina sembró amor y dio mucho amor; de hecho, hace poco más de un año, se reencontró con un hombre que la hizo muy feliz, José Manuel Fernández, y estuvo presente en sus últimos días.

Otro de los grandes amores de Talina fueron sus nietos: José Emilio, Paula y María, ya que tras la muerte de su hija Mariana, fue una segunda madre para ellos.

Lolita Ayala y Talina se conocieron a los 14 años y siempre estuvieron la una para la otra. Virginia Sendel fue una de sus grandes compañeras de vida, se apoyaron mutuamente porque ambas perdieron a una hija.

En cosas más triviales, compartían una manía: el orden, ya que todo lo metían en bolsas de plástico, lo doblaban, lo guardaban y lo etiquetaban.

Ana Bárbara la conoció a los 11 años, cuando acompañó a su hermana a Televisa y se quedó maravillada al ver su sonrisa; pasaron los años y tuvo la suerte de volver a toparse con ella, su presencia se quedará en su corazón y la extrañará por siempre.

Me quedo como recuerdo, el momento en que me tendió la mano en tiempos difíciles y me dijo: “No te preocupes, vas a estar bien”. Me enseñó que hay que vivir la vida sin arrepentirse de nada, más que de lo que no hemos hecho.

Hasta el cielo, mi cariño y agradecimiento.

Kate del Castillo se pasea por París con su novio Edgar Bahena, confirmando que la relación sigue viento en popa y Kate luce muy sonriente.

Shakira reveló a la revista People que la infidelidad de Gerard Piqué vino en el peor momento, cuando su padre estaba muy enfermo y ella pensaba que no sobreviviría, ya que es su mejor amigo y no pudo darle consejos.

A la cantante se le juntó todo y sintió que su vida se desmoronaba, pero poco a poco se va recuperando.

América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández está muy contenta de haberse casado con su novio Álvaro, llevaban 10 años juntos y se dieron el sí en Jalisco, la boda fue por el civil porque no se ha disuelto su matrimonio religioso con El Potrillo.

Tengo un pendiente: ¿Creen que Alejandro Fernández se case con Karla Laveaga?

