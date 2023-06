El presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien ya se ha destapado de múltiples formas para conseguir la candidatura presidencial de la Coalición “Va por México”. López Obrador dijo sobre Xóchitl Gálvez, que su pensamiento es de la clase oligarca de México y que, por ello, sólo es un aprendiz del ex presidente Vicente Fox. Lopez Obrador sostuvo que los programas sociales, como las ayudas a adultos mayores, no las querían implementar las clases dominantes, como las que representa Fox Quesada y Xóchitl Gálvez. El programa más aceptado por la gente desde hace mucho tiempo, desde que lo iniciamos cuando fui jefe de Gobierno es el programa de apoyo a los adultos mayores, y ahora más. El programa que la gente aprueba más, de todos, es el programa que no querían los conservadores. Decían que había que mejor poner a trabajar a la gente, decía Fox y Xóchitl, que ahora está muy activa como representante de la oligarquía, con el mismo pensamiento de Fox, incluso trabajó con Fox, es de la escuela de Fox.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PROPONDRÁ QUE SE GARANTICE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ASESORES TÉCNICOS QUE SON COPARTÍCIPES DEL PROCESO LEGISLATIVO

El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el marco de la clausura del diplomado “Temas Especializados de Formación para el Asesor Legislativo”, afirmó que antes de que termine la LXV Legislatura, impulsará que se establezca en el Servicio Profesional de Carrera la profesionalización de los asesores técnicos. El legislador señaló que esta propuesta la planteará con los integrantes de la Coalición Juntos Hacemos Historia, para que en nuestro reglamento antes de que dejemos la Legislatura, quede establecido garantizar la profesionalización de nuestros asesores técnicos. Advirtió que se tiene un pendiente en el proceso del Servicio Profesional de Carrera lo digo con toda honestidad, pues a veces influyen más los criterios políticos que los criterios legislativos. Debemos despojarnos de criterios políticos, no necesariamente vinculados a una formación filosófica, política e ideológica, sino más bien a visiones patrimonialistas que no permiten que se garantice la continuidad a través del Servicio Profesional de Carrera de ustedes, ese es un pendiente. Refirió que desde el primer constituyente en el país, se contó con el apoyo de personal que los asesorara y los asistiera; pero en la actualidad son los asesores técnicos quienes cumplen esa muy noble e importante labor. Toda vez que se ha avanzado en la preparación de los asesores y del personal de la Cámara de Diputados y quienes integran los institutos, y en cada una de las áreas. Mier Velazco consideró que esta profesionalización debe ser vinculante y dar certeza laboral, para así, impulsar todo el proceso que conlleve a la formación permanente del equipo técnico. Reconoció a los integrantes que conforman la primera generación del diplomado, el cual tiene como uno de los objetivos, contribuir y optimizar el proceso legislativo. Asimismo, se congratuló por su trabajo y dedicación, porque son ustedes los copartícipes del proceso legislativo aun cuando en las actas de cada sesión, de las mesas directivas o de las comisiones o en la propia discusión en el pleno, de los dictámenes no aparezca su nombre. Estoy convencido de que el espacio en el que uno se desempeña profesionalmente tiene que ser también un espacio que le dé certeza laboral, certeza en su seguridad social, certeza en la posibilidad de empezar a construir una carrera, en cualquier ámbito, especialmente en el ámbito legislativo.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; EQUILIBRIOS DE PODER, FUNDAMENTALES PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA E IGUALITARIA

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente de la Junta de Coordinación Política, en la inauguración del Congreso Nacional de Derecho Parlamentario, destacó que los equilibrios de poder son importantes para construir una sociedad más desarrollada, con mayor justicia e igualdad en la participación de mujeres y jóvenes. Destacó la importancia de garantizar la participación de las mujeres y de los jóvenes en igualdad de condiciones, incorporar a las minorías, a las personas con discapacidad y a la comunidad LGTB en los congresos. De lo que se trata, insistió el senador, es que todos los sectores sociales estén representados en el Parlamento, para que se escuchen todas las voces, expresiones y sentimientos de cada uno de las y los mexicanos. Explicó que en el Congreso Nacional de Derecho Parlamentario les explicarán a los jóvenes las etapas del proceso legislativo, la diferencia entre la Cámara de Diputados y de Senadores, así como los antecedentes del Parlamento en el mundo, pero particularmente de México. Aseveró que es importante que la juventud mexicana se informe respecto a la historia nacional y a los distintos momentos que vive México, pero particularmente sobre los equilibrios del poder, que son importantes para tener una sociedad más desarrollada, justa e igualitaria.

INE; INICIA COORDINACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE CARA A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024

Las Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) y las y los titulares de los 32 Organismos Públicos Locales (OPL), con el objetivo de consolidar al Sistema Nacional Electoral, iniciaron los trabajos de coordinación y planeación de la organización del Proceso Electoral Federal 2023-2024. Se trata del proceso más grande en la historia comicial de México, por el número de votantes y los cargos de elección popular a disputarse en todo el país. Las autoridades electorales del INE y los OPL de las 32 entidades federativas, trabajarán en la identificación de los puntos de convergencia que lleven a la consolidación del Sistema Nacional Electoral. Las consejeras y consejeros presidentes de los OPL de todo el país participaron en mesas de trabajo con las Consejerías del INE, a fin de unir esfuerzos en la coordinación de un trabajo conjunto horizontal. En la “Reunión de Coordinación del Sistema Nacional Electoral, Vocalías Ejecutivas Locales y Presidencias de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales”, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, los conminó a trabajar de la mano y a colocarse por encima de todo el complejo contexto político que vive el país, mediante una cultura de trabajo humanizada, con proyectos y acciones electorales de altura. Taddei Zavala manifestó que el gran reto es replantear algunos temas para crecer desde los detalles, y los convocó a ser ambiciosos en que vamos a sacar el mejor proceso de la historia y que el Sistema Nacional Electoral quedará confirmado en el 2024 por el trabajo de los OPL y el INE.

CLAUDIA SHEINBAUM; VA ADELANTE EN ENCUESTAS, EBRARD CASI A LA PAR

Claudia Sheinbaum Pardo, según con la encuesta de El Financiero se posiciona con 28% de las preferencias y al ex canciller Ebrard con 20%, mientras que GEA-ISA pone a Sheinbaum y Ebrard casi a la par. Por lo que en la competencia interna entre “corcholatas”, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se mantienen en la disputa por el liderato para ser la o el próximo coordinador nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidato presidencial en 2024. De acuerdo con la encuesta Sheinbaum y Ebrard captan casi la mitad de las preferencias ciudadanas para abanderar a Morena y aliados en las elecciones presidenciales de 2024. Por otra parte la encuesta realizada a cargo de GEA (Grupo de Economistas y Asociados) e ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), revela que Sheinbaum y Ebrard están casi a la par con 39% y 38% respectivamente. Asimismo El Universal difundió una encuesta en la que Claudia Sheinbaum registró 34 puntos a favor para ser designada como la abanderada de Morena, mientras que el 22% se inclinó por Marcelo Ebrard, una diferencia de 12 puntos.

MARCELO EBRARD: PIDE QUE ENCUESTA NO SEA UN EJERCICIO CERRADO ENTRE LOS MILITANTES DE MORENA.

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, desde Tlaxcala, adelantó que seguirá insistiendo a su partido para organizar debates entre los aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Aseguró que el pueblo desea conocer y contrastar cuáles son los proyectos que tiene cada aspirante para ayudarles a mejorar sus vidas y salir adelante y subrayó que la encuesta no será un ejercicio cerrado entre los militantes de Morena: Va a ser abierto a todas las personas. Eso les voy a agradecer que lo podamos comunicar, porque a veces las personas no lo saben. Que nos llame la de Comisión de Debate, la de Plan de Gobierno, y nos diga: A ver, señor Ebrard, ¿usted qué propone para la siguiente etapa de la Cuarta Transformación para que sea esto más interesante?. Porque yo me estoy imaginando a las personas que nos siguen ahorita en Tlaxcala. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué se va a hacer en Tlaxcala entre 2024 y 2030?. Sobre la muestra con que se definirá a quien coordine los comités de defensa de la Cuarta Transformación, dijo que tampoco puede limitarse a la capital del país y a los municipios conurbados del Estado de México. Tlaxcala es parte de la nación mexicana y tienen que venir aquí y también preguntar a ver qué es lo que opinan Tlaxcala, la capital y las otras ciudades. Entonces, ¿a quién hay que convencer?, pues a las personas que van a dar su opinión. Por eso estoy haciendo este recorrido.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, DIJO QUE SE ACABÓ EL TIEMPO DE LA EXPLOTACIÓN A LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, en su visita a San Quintín, Baja California, ante integrantes de los pueblos originarios mixtecos, triquis, nahuas, tarascos, mayos y zapotecos, donde laboran en su mayoría como jornaleros agrícolas, aseguró que se acabó el tiempo de la explotación a los trabajadores agrícolas. Advirtió que los acaparadores de tierra aquí se van a topar con pared. Va a haber justicia para los jornaleros en todo el país. No ha terminado esta batalla porque no es fácil, los grandes acaparadores de tierra todavía piensan que México sigue siendo de ellos y que pueden seguir abusando del oprimido y el olvidado, pero se van a topar con pared porque este México ya cambió y ahora manda el pueblo de México, mandan ustedes. Adán Augusto anunció que en dos o tres semanas enviará a San Quintín un equipo de abogados especialistas para ayudarlos en sus trámites de regularización de sus tierras, así como a un abogado laboral que los asesore en lo relativo al cobro de sus utilidades, porque son de los pocos trabajadores en el país que no reciben este beneficio. Por otra parte adelantó que el próximo lunes 3 de julio presentará públicamente su reporte de gastos correspondientes a la segunda semana de recorrido nacional para difundir qué es la Cuarta Transformación, y recordó que el gasto en los primeros siete días fue de 395 mil 683 pesos, recursos que salieron de sus propios ahorros. Asimismo en la Asamblea informativa, calificó de mentirosos a los opositores que aseguran que los Programas Sociales se van a terminar cuando llegue a su conclusión el gobierno del presidente López Obrador. Dijo: Que esperen sentados. Van a seguir y serán fortalecidos, la Pensión Universal para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro. Indico que por el contrario habrá más becas para los jóvenes, Sembrando Vida, porque se va a poyar más a la gente del campo. No se van a acabar porque gracias al presidente López Obrador, ahora todos ellos son una obligación constitucional.

RICARDO MONREAL; NO ESTOY DERROCHANDO RECURSOS PARA PROMOCIONAR MI IMAGEN, HE GASTADO 569 MIL PESOS EN PRIMERAS GIRAS POR EL PAÍS

El senador con licencia, Ricardo Monreal, reportó gastos los gastos que ha tenido en los primeros días de recorridos por el país. El senador con licencia afirma que ha gastado 5 mil 657 en hospedajes durante su visita a otros estados. Según el reporte del senador con licencia del 19 al 28 de junio ha gastado 569 mil 432.81 pesos en logística, transporte, hospedaje, alimentos, gasolina y casetas. Destacó al compartir los detalles de los gastos en este proceso interno que la rendición de cuentas es indispensable. Por logística, que abarca el templete, sonido, sillas, carpas, salones y entre otros, he gastado 444,659.06 pesos; por transporte 88,338.72 pesos; de hospedaje 5,657 pesos; alimentos 5,197.28 pesos; gasolina 21,110.75 pesos y por casetas 4,470.00 pesos. En el reporte en promedio lleva 11.38% de los 5’000,000.00 de pesos que les otorga Morena para los recorridos acordados en el Consejo Nacional de Morena. Ricardo Monreal presumió que a comparación de sus adversarios, él no está derrochando recursos para promocionar su imagen de cara al proceso electoral 2024 y explicó que su objetivo es tener un acercamiento más personal con los simpatizantes de Morena. Nosotros no estamos exagerando, no estamos derrochando, no estamos generando actos de miles y miles de gentes, sino, estamos haciendo asambleas modestas, con líderes como ustedes, con mujeres conscientes como ustedes, para que nos conozcan, para que transmitan de voz en voz, de boca en boca.

CLAUDIA RUIZ MASSIEU; UNA MAS QUE DECLINA PARA PARTICIPAR EN PROCESO DEL FRENTE AMPLIO

Claudia Ruiz Massieu, dio a conocer que no participará en el proceso opositor para la contienda electoral presidencial de 2024. He decidido no registrarme al proceso del Frente Amplio por México. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Agregó que con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por México. Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones he defendido a las instituciones con determinación. En el método presentado he visto una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña que ha iniciado Morena, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación.

DOCTOR ALFREDO INZUNZA; ENCABEZA PREFERENCIAS PARA SER EL PROXIMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE EN SINALOA

La rectora doctora Sylvia Paz Diaz Camacho, de la universidad autónoma de Occidente, la segunda institución pública autónoma en importancia por su tamaño en el estado de Sinaloa, informo que ya optó por su reelección en un segundo periodo al frente de la universidad, ya que se acerca el proceso de sucesión rectoral. Pero ya no puede reelegirse legalmente. En este tenor ya se escuchan nombres para sucederla en el máximo cargo de la UAdeO. En una encuesta elaborada por prestigiados académicos de la misma universidad, encabezan los sondeos de opinión el Dr. José Alfredo Inzunza Valenzuela con un 36 % de aceptación, en segundo lugar aparece el Dr. Juan Cayetano Niebla Zatarain con un 16 % de aceptación y en tercer lugar el Dr. Ezequiel Aviles Ochoa con un 14 % de aceptación, sin duda todos son buenos académicos, sin embargo han comentado algunos maestros y alumnos de la universidad que para ellos el más indicado sería el Dr. José Alfredo Inzunza Valenzuela a quien aparte de su capacidad académica y su experiencia en la gestión universitaria, fue director de Planeación y Evaluación y Director de construcción y mantenimiento, lo caracteriza su don de gente y su sencillez con la base académica y de alumnos de la universidad. Por su parte el segundo lugar en las preferencias el Dr. Juan Cayetano Niebla Zatarain en los próximos días declinará sus aspiraciones por la rectoría a favor del Dr. José Alfredo Inzunza Valenzuela, lo que hace que aumenten sus posibilidades de llegar al máximo cargo de la UAdeO.

ALEJANDRO MORENO; PIDE QUE EL GOBIERNO SAQUE LAS MANOS DEL FRENTE AMPLIO

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmo, que están avanzando con pasos firmes en el proceso que han definido para la elección de quien será responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Cada organización y cada causa representada fortalecen este proyecto y será crucial para la construcción de la plataforma política del Frente Amplio por México. Las verdaderas fuerzas de oposición de este país, unidas con la ciudadanía, formaremos un frente político para atender los grandes problemas que aquejan a la nación. En compañía de los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, y de liderazgos de organizaciones ciudadanas, con quienes instaló el Comité Organizador del Frente Amplio por México, Alejandro Moreno subrayó que estamos hablando de la construcción de un frente político. Una figura prevista en la ley, porque este es un proceso que ha sido diseñado, principalmente, para respetar y hacer valer las leyes electorales, a diferencia de Morena, que están haciendo una campaña ilegal, con una movilización grotesca de recursos públicos, violando todas las leyes posibles. El líder nacional del PRI hizo un enérgico llamado al Ejecutivo federal para que desista en sus intentos de intervenir en el proceso interno del Frente Amplio por México. Cada uno de los señalamientos que se han hecho sobre nuestro proceso desde las plataformas del gobierno claramente desempareja la contienda y es algo que tenemos que señalar y denunciar con toda claridad. Al referirse a los integrantes del Comité Organizador, sostuvo que son personas con una trayectoria destacada, con prestigio, honorabilidad y reputación intachable y que representan un factor de legitimidad para este proceso. Agradeció a Rubén Moreira, Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y a Rolando Zapata, Secretario de Acción Electoral del CEN, su representación en el Comité Organizador del Frente Amplio por México, el cual tiene como objetivo que el proceso sea lo más abierto, plural, transparente e imparcial posible. Alejandro Moreno aseveró que han establecido reglas sencillas y procedimientos claros. Nuestro método incluye percepción de la opinión pública, debate de ideas y consulta a la ciudadanía, todo dentro de los parámetros que permite la ley.

DIPUTADO JORGE TRIANA; EL PODER JUDICIAL PODRÍA MULTAR A LEGISLADORES POR DESACATO RESPECTO A NOMBRAMIENTOS EN EL INAI

El diputado Jorge Triana Tena (PAN) afirmó que el tema de las designaciones de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recaerá en el Poder Judicial, el cual, sancionará al Senado y a las y los legisladores de Morena, PVEM y PT que integran la Comisión Permanente, porque no ha procesado los nombramientos. Están en desacato, porque, simplemente, le dieron la vuelta al tema. No cumplieron con el mandato del Poder Judicial, que era convocar a un periodo extraordinario y va a venir una multa. Yo sé que no les importa, porque la multa la pagan los impuestos de los ciudadanos, son la indolencia absoluta. Aseguró que las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Morena por el proceso interno para elegir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T) se quedaron cortas, ya que le puso reglas a algo que nació ilegal. Dijo que ahora será responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echar atrás el proceso interno de Morena, el cual calificó de despropósito. Triana Tena señaló que el INE se quedó corto, no en la sanción, sino en la tutela preventiva que dictó en contra del proceso interno de Morena, porque es una violación flagrante a la legislación y lo que se hizo fue ponerle reglas a algo que nació ilegal, lo que debió haber hecho era anular todo este proceso. Comentó que su bancada solicitó que se cuantifique cada peso y centavo que se está gastando Morena en mítines, reuniones, bardas, gallardetes, espectaculares por todo el país, para que se abonen al techo de campaña de quien vaya a ser la “corcholata” preferida del presidente, López Obrador. No tengo ninguna duda, que ya ha rebasado el tope de campaña y la campaña ni siquiera ha iniciado. Señalo que su partido acudirá al Tribunal, de hecho ya hay en firme un proceso en el Tribunal, porque no estamos conformes con esta tutela que se dictó creemos, que se tuvo que ir mucho más allá.

MARÍA ELENA CORNEJO; ES DESIGNADA COMO SECRETARIA EJECUTIVA PROVISIONAL DEL INE

María Elena Cornejo Esparza fue nombrada secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), función que tomará el próximo 1° de julio. La funcionaria fue votada por unanimidad en el Consejo General del INE para este cargo del instituto de manera provisional el pasado 21 de junio y no se estableció el tiempo en que ocupará esa posición. El nombramiento sucede tras el rechazo en el pleno del Consejo General de las propuestas de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien postuló a la ex consejera Adriana Favela y a Flavio Cienfuegos. María Elena Cornejo Esparza cuenta con más de 35 años en el sector público y 30 en el sector electoral, ha participado en 11 procesos electorales federales y 16 locales, así como en la organización de la elección del constituyente para la Ciudad de México en 2016. Cornejo Esparza suplirá a Miguel Ángel Patiño, quien la semana pasada fue designado como director ejecutivo de Organización Electoral. La importancia de la Secretaría Ejecutiva radica en que tiene por ley una veintena de facultades relacionadas con el control administrativo y jurídico del INE, la persona responsable de esta área firma las credenciales para votar, y tiene el manejo de todas las oficinas centrales, locales y distritales, así como la representación legal del organismo.

DONALD TRUMP; PROPONE BLOQUEAR PUERTOS MEXICANOS Y NEGAR ACCESO A COMUNISTAS

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva propuesta de campaña en su búsqueda de ser candidato a la presidencia del país norteamericano en 2024, la cual consiste en promover medidas antimigrantes para defender al país de narcotraficantes, incluyendo un bloqueo naval de los puertos mexicanos. Donald Trump, quien sigue haciendo campaña para intentar regresar a la Casa Blanca, dijo que de ser presidente utilizaría la sección 212 F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para ordenar al Gobierno que niegue la entrada a todos los comunistas y a todos los marxistas que quieran llegar a Estados Unidos. Enfatizó que quienes viajan a disfrutar de Estados Unidos deben amar al país y añadió que van a mantener fuera de esta nación a los comunistas, marxistas y socialistas extranjeros porque odian a los cristianos. Cabe señalar que la ley migratoria de Estados Unidos prohíbe que los miembros de algún Partido Comunista u otro partido totalitario, ya sea nacional o extranjero se conviertan en ciudadanos naturalizados o tengan residencia permanente. Trump señaló que dicha ley se ha visto vulnerada.

