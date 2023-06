El reality show de “La Casa de los Famosos México” sigue dando de que hablar, ahora los fans no dudaron en lanzarse en contra de Paul Stanley luego de que este explotara en contra de Wendy Guevara por no ayudar en la limpieza de la casa.

Mientras algunos miembros de la casa se encontraban realizando ejercicio, la integrante de “las perdidas” estaba recostada descansando, cosa que molesto a Paul y que dijo “Luego que estos culeros que no ayudan”.

Momentos después, vemos a Wendy hablarle al público que estaba viendo la transmisión en vivo y aprovechó el momento para dar unas palabras.

“La gente que me verá aquí, acostada en la casa, dirá: ‘¿Por qué Wendy no hace nada?’, porque me recetó el doctor que ahorita, tengo que descansar, tener mucho reposo y pensar cosas bonitas”, dijo la influencer.

Tras este comentario, Paul Stanley no dudo en mostrar su molestia y le recriminó que supuestamente ya llevaba mucho tiempo sin hacer labores en la casa, a lo que Wendy contestó.

“A veces limpio, tú no me has visto y no es necesario que tú me veas mientras la gente me vea“.

Inmediatamente, la gente se lanzó en redes sociales en contra del conductor, pues le dan la razón a Wendy y señalan que él solo sigue ahí por el presunto apoyo de la producción, además de tacharlo de falso, hipócrita y doble cara.

“Con la niña no”

“De acuerdo que se largue Paul, le falta muy feo al respeto a Wendy, me cayó pésimo”

“Ella es la reina, como pueden unos mortales exigirle alguien quiere largarse, verdad Paul”

“Dice Paul que se quiere ir, que lo saquemos, que porque extraña HOY”

“Wendy ya lo dijiste… fuera Paul”

