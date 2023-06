La diferencia de Xóchitl Gálvez con el resto de los participantes en el proceso para elegir al responsable del Frente Amplio por México, afirmó la senadora, es que ella nunca va a hablar desde el privilegio, a la par de señalar que le pondrá más sal y pimienta a la contienda por la candidatura presidencial opositora.

“La característica que yo tengo es que nunca voy a hablar desde el privilegio y eso creo que en política pública es muy importante, ponerte en los zapatos de la gente”, declaró en entrevista con 24 HORAS.

Enfatizó que desde su posición como comisionada de los pueblos indígenas, como jefa delegacional de Miguel Hidalgo y como senadora, su experiencia personal la ha llevado a marcar una política pública distinta, “mi agenda han sido las trabajadoras del hogar, los ganaderos, agrícolas, los trabajadores digitales, porque siempre pienso desde una visión de cómo puede salir la gente adelante”.

Recordó que ella llevó electricidad para que las mujeres dejaran de acarrear agua, “para que pudieran tener un molino de nixtamal, para que pudieran emprender, impulsé mucho los proyectos productivos en las comunidades indígenas para que la gente produjera, entonces en ese sentido creo que mi sensibilidad social quizá tenga una historia que contar de lucha, de éxito personal, en el sentido de haber logrado ser ingeniera desde donde venía”, señaló.

-¿Por qué decidió participar en la contienda presidencial?

-Me cansé de escuchar de gente que me decía: tú puedes, inténtalo, de verdad que tienes la posibilidad, tienes carisma, conoces este país, te has caracterizado por tu lucha hacia los que menos tienen ya sea desde la sociedad civil o desde el gobierno.

La senadora dijo que la gente está estaba muy deprimida entonces, cuando estaba en la reflexión de participar o no en la contienda presidencial, ganó el amparo para ser recibida en la Mañanera, fue a Palacio Nacional “y cuando no me abre el Presidente, pues yo recibí un mensaje muy poderoso, me di cuenta que esa puerta se abre de adentro hacia afuera, que esa puerta no se va a abrir para los mexicanos que no piensan como el Presidente”.

Dicho amparo fue otorgado a la aspirante presidencial, luego de declaraciones del presidente López Obrador sobre ella que resultaron falsas, por lo que un juez le otorgó derecho de réplica.

Por ello, después de una reflexión espiritual, tomó la decisión de contender por la Presidencia de la República y cambiar a este país que, dijo, el presidente López Obrador “está desangrando, sabiendo que la gente está sin medicamentos, que los niños están sin estancias infantiles, sin escuelas de tiempo completo, sin vacunas, que los jóvenes se están yendo a Estados Unidos en busca de oportunidades. Entonces, yo decidí que lo iba a intentar”.

Cuestionada sobre la manera en que financiará sus actividades una vez que se registre para participar en el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez dijo que lo que a ella menos le importa es el financiamiento.

“A mí el financiamiento es el que menos me preocupa porque no pienso financiarme. Yo lo que pienso que debo de hacer, es que la sociedad civil se mueva, todos esos que estuvieron chingue y chingue que fuera, pues ahora que salgan a buscar firmas con sus zapatos, con su coche; y yo voy a ver si realmente provoco esa emoción”, señaló.

Xóchitl Gálvez, saludó que este método sea ciudadano, que no sean las cúpulas de los partidos las que se pongan a juntar firmas.

“Nunca en mi vida he hecho una campaña con dinero, entonces esa parte no me preocupa pero eso sí, estoy peleando que el voto sea digital para evitar el acarreo, porque entonces sí es una desventaja para uno, porque eso eso cambiaría”, declaró.

FRASE

“Gracias a una beca de la Facultad de ingeniería yo pude aprender a programar y conseguir un mejor empleo; cómo creen que podría quitar la beca Benito Juárez para los niños, si a esa edad yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia”

Xóchitl Gálvez

Senadora

