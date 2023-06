El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que enviará, a través de la Secretaría de Gobernación, un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de cuestionar a los ministros sobre la violación al artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir una remuneración mayor a la del Ejecutivo federal. Mediante este escrito, se busca que los integrantes de la SCJN expliquen sus altas percepciones, las cuales alcanzan hasta 600 mil pesos mensuales, cuatro veces más de lo recibido por el primer mandatario. Para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento, por qué ellos violan la Constitución. Ya lo estudiaron los abogados y procede hacer el escrito; en cinco días me tienen que dar una respuesta, nos tienen que dar una respuesta los ministros de la Corte. Agregó que la Secretaría de Gobernación puede solicitar legalmente un informe a cualquier autoridad sobre el buen desempeño de la institución. Estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de, cuando menos, recibir una explicación, que nos informen. Quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Llamó a las y los representantes de la SCJN a rectificar respecto a sus salarios y ajustarse a la austeridad en beneficio del pueblo. Es una violación flagrante a la Constitución lo que están haciendo. López Obrador después de que la coalición Va por México presentará su plataforma para elegir a su candidato presidencial, indicó que el empresario Claudio X. González será el gran elector y quien dará el dedazo en la oposición. Ya hablé de eso, son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara, el representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González hijo, pero desde luego detrás está Salinas y otros, y él es el que opera y está muy activo Fox, Quadri, Xóchitl, Lilly Téllez, Gustavo de Hoyos, Creel. Ya vamos a dar a conocer porque todo es una faramalla. Los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González, ese es el gran elector, aunque ese nada más señala, es el del dedazo, pero atrás le están diciendo quién. Eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, por eso yo les voy a decir antes. López Obrador reiteró que en unos días él mismo dará a conocer quién será el candidato de la oposición, pero pidió esperar unos días más. El presidente López Obrador descartó que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral sancionen a los partidos políticos por sus procesos de elección internos, de cara a las elecciones presidenciales de 2024. No creo yo que el INE ni el Tribunal Electoral prohíba o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos, del movimiento de transformación y conservador.

DIPUTADO IGNACIO MIER; FRENTE AMPLIO POR MÉXICO ES EL MISMO DE SIEMPRE

El presidente de Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señalo que el Frente Amplio por México es el mismo de siempre, sólo lo aderezaron con algunas cosas. Los mismos, quiénes están, Claudio X. González, como líder; Vicente Fox; Alejandro Moreno; Marko Cortés, y Jesús Zambrano; ese es el equipo, nada más le cambiaron de nombre, pero es el mismo. El legislador señaló que critican a su partido, pero días después dijeron no, mejor sí hay que seguir a Morena, señalando que es el mal ordinario de la oposición aliada en el antes llamado Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, donde un día dicen una mentira y al otro, una tontería. Respecto a las quejas que presentará ante el partido el candidato a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, sobre que los otros postulantes han llevado a acarreados a sus mítines y derrochado dinero, Mier Velazco dijo que es un tema exclusivamente de los participantes: Yo no puedo emitir ninguna opinión, salvo que le tengo un gran cariño y un gran aprecio a todos y a ella. El coordinador aclaró que en el tema de sí es legal o no la manera en cómo la oposición escogerá a su candidato para la Presidencia de la República en 2024, es exclusivamente de los partidos y les corresponde a los dirigentes de los miembros. Yo no quiero hacer comentario, no porque no tenga elementos, sino porque creo que le corresponde a Mario Delgado dar respuesta a ello y nosotros atender aquí solamente los asuntos legislativos.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; REUNION CON LA OCDE; NECESARIO DESARROLLO ECONÓMICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, durante una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, subrayó que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es una prioridad en la agenda legislativa del Senado. Destacó que, de acuerdo con datos de la OCDE, la tasa de participación laboral de las mujeres en México es de 48 por ciento, con una percepción económica, 23 por ciento menor que la de los hombres. Agregó que las mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan representan 33 por ciento del sector. Ramírez Aguilar, dijo que los desafíos más apremiantes de la región requieren de la cooperación internacional para enfrentarlos, de ahí el origen y la importancia de la OCDE. Reconoció que este organismo dejó de ser un espacio exclusivo de los países con los ingresos más altos del mundo, para ser un facilitador de la discusión de los temas que aquejan a la mayor parte de la población. En México, la mayoría de las y los legisladores coinciden con el movimiento que está al frente del Ejecutivo, al que han acompañado al poner el interés público sobre el individual, en favor de quienes menos tienen. Aprender de los casos de éxito y las lecciones de vanguardia nos ayuda a mejorar nuestra tarea en la elaboración y revisión de dictámenes y normas; para ello, la OCDE es un aliado fundamental. En ese tenor, dijo que el organismo provee información para actuar de la mejor manera ante los retos que se avecinan como el cambio climático, la innovación digital, la inteligencia artificial, el envejecimiento poblacional, la equidad de género, la necesidad de una nueva estructura financiera, la transparencia, entre otros temas.

LUISA MARÍA ALCALDE; EXIGE A NORMA PIÑA INFORME SOBRE SALARIOS DE LOS MINISTROS DE LA CORTE

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, solicitó a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández, un informe sobre las acciones que ha realizado la SCJN para cumplir con el mandato del artículo 127 de nuestra Constitución Federal, que a la letra señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República. Esta solicitud se realizó conforme al artículo 27, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la SEGOB para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, dando un plazo de cinco días para responder en qué medida la SCJN ha cumplido con nuestro texto constitucional.

UNAM; VUELVE AL SELECTO GRUPO DE LAS 100 MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO

La Universidad Nacional Autónoma de México vuelve al selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo, de acuerdo con el más reciente ranking de la prestigiada firma inglesa QS 2024. En la clasificación mundial, la UNAM se ubica en la posición número 93, por encima de todas las universidades de Hispanoamérica. La Universidad Nacional avanzó 11 posiciones en este ranking, ya que en el del año pasado se encontraba en el sitio 104. Entre los índices de la evaluación que provocaron esta escalada de la Universidad Nacional están su gran reputación entre empleadores y académicos de otras latitudes, así como sus índices de sustentabilidad, se señala en el ranking. La UNAM fue clasificada por encima de prestigiadas universidades de Estados Unidos, Europa y Asia, en el sondeo que se practica a 240 mil académicos y empleadores de todo el mundo. Cabe destacarse el ascenso sostenido de la UNAM en los siete últimos años, ya que en el ranking 2017 ocupaba la posición 128. El QS World University Ranking 2024 es liderado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de EU, y por las británicas Cambridge y Oxford, en segundo y tercer puestos, respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM; ESTUVO CON JÓVENES DE MORELOS

Claudia Sheinbaum, aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que no hay derroche de recursos y que informará sobre los 5 millones de pesos que el partido le designó para sus recorridos por la república, esto luego de que Marcelo Ebrard cuestionó a las demás “corcholatas” si existe derroche de recursos. En la asamblea informativa con alumnos, Sheinbaum señaló: Vamos a estar dando informes. Lo vamos a hacer público. Nosotros no establecemos nada que sea ilegal. No hay derroche de recursos. Dijo que está de acuerdo con cumplir con la indicación de Morena, sin embargo dijo que ella no calcula los espectaculares. Yo creo que está bien, lo que pasa es que yo no cálculo los espectaculares que hay, verdad. De unos y de otros, hay que ser consistentes.

MARCELO EBRARD: PIDE DEFINIR MÉTODO DE ENCUESTA PARA ELEGIR CANDIDATO PRESIDENCIAL EN 2024

El ex canciller Marcelo Ebrard, urgió a Morena a definir ya el método de la encuesta que determinará la candidatura del partido a las elecciones presidenciales de 2024, y de entrada denunció que la dirigencia nacional haya rechazado su petición de que participen mexicanos que residen en el extranjero. Se me hizo mala onda, se me hace injusto que los hayan excluido. Y no estoy llevando agua a mi molino. Recordó que la comunidad mexicana en Estados Unidos envía 50 mil millones de dólares a México cada año, por lo que llamó a tomarlos en cuenta. Ebrard reiteró sus críticas a sus rivales en la contienda interna de Morena, respecto al uso de recursos excesivos para sus campañas, o a la manipulación de encuestas. Aseveró que hay una gran desproporción de recursos, me doy cuenta de eso; y me doy cuenta también que el pueblo no se deja. Aunque no se refirió a ellos por sus nombres, es evidente que los aludidos son Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández, quienes han encabezado mítines con más logística que Ebrard.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: EL GASTO DE MIS RECORRIDOS LOS CUBRÓ CON MIS AHORROS

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, al encabezar una asamblea informativa en Navojoa, Sonora, informó que en la primera semana de recorridos por el país gastó 395 mil 683 pesos, un promedio de 56 mil 526 pesos diarios, dinero que puso de su bolsa y de sus propios ahorros. Detalló que de ese total, la mayor parte, 293 mil 235 pesos, se utilizaron para solventar pagos relacionados con la logística de los eventos en los que se ha reunido con miles de personas. Por concepto de transporte, en el que está incluido el pago de combustibles, vehículos y casetas, se han erogado 83 mil 234 pesos, mientras que en hospedaje ha gastado 13 mil 279 pesos. Adán Augusto López informó que en alimentos ha pagado 4 mil 185 pesos, en tanto que para gastos menores ha destinado mil 750 pesos. Anunció que aunque no está obligado, al no haber aceptado el financiamiento de su partido, ya entregó a la dirigencia de Morena el comprobante de los gastos que han salido de los recursos propios del ahorro de toda mi vida, eso es lo que yo me he comprometido a hacer y voy a informar puntualmente cada semana.

RICARDO MONREAL; MI SUEÑO ES MANTENER EL CAMBIO QUE HA IMPLEMENTADO LÓPEZ OBRADOR

El senador con licencia, Ricardo Monreal, en Bachajón, Chiapas, aseguró que se siente en comunión con la gente de esta comunidad, debido a que él también viene de una tierra desértica en la que es difícil cultivar por la falta de agua. Solo desierto, solo arena. Ustedes viven en un paraíso, pero ustedes necesitan muchos apoyos para los campesinos. Aseguró que en 26 años en lucha en conjunto con Andrés Manuel López Obrador, pero que solo hasta que el tabasqueño llegó al poder en 2018, se comenzó a brindar apoyos a las personas de estas comunidades. Aseguró que también se vieron beneficiados de estas políticas de AMLO las personas con discapacidad y los adultos de la tercera edad. En el Congreso de la Unión se logró que la gente tenga garantizados estos derechos como parte de la Constitución, a fin de que las personas que menos tienen tengan cada vez más recursos. Pidió a la gente tener confianza en que la 4T dará mayor libertad, recursos, equidad y justicia social para los pueblos. Aseguró que es necesario luchar junto con el presidente para lograr la continuidad de la transformación en el país. Son ustedes los que tienen la llama de la esperanza. Mi sueño es mantener el cambio que ha implementado el presidente López Obrador para favorecer a la gente, por lo que prometió que no les fallaría.

XÓCHITL GÁLVEZ; CONOZCO MÁS ESTE PAÍS Y SÉ DÓNDE ATENDERLO

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN, y aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, respondió a Claudia Sheinbaum, sobre su destape para la Presidencia para 2024. Señalo que ella conoce más el país que la ex jefa de Gobierno y la invitó a debatir con ideas. Yo lo que le diría a Claudia, es que ella sabe que no soy corrupta porque ella me quiso invitar al gobierno de AMLO y estuvo en mi casa. Ella pertenece a la cúpula de corruptos de Bartlett, está con ella Nacho Valle y no por eso voy a creer que es corrupta. Claudia no es una mujer corrupta, y lo digo abiertamente, me parece que sus incapacidades sí llevaron a que se cayera el Metro y a veces la ineptitud si es corrupción. Llamó a Claudia Sheinbaum a debatir ideas y con talentos; al tiempo que admitió que sí le gustaría llegar con la ex jefa de Gobierno a la competencia final de las elecciones de 2024. Adelantó que de llegar a ser la abanderada de Va por México y ganar la contienda en 2024 va a sostener todo los programas sociales y más; así como adelantó que no le gustaría vivir en Palacio Nacional. Si yo pudiera vivir en mi casa, me quedaba en mi casa y me iba en mi bici a trabajar.

DANTE DELGADO; EN EL PRI HAY GENTE RESPETABLE

Dante Delgado, líder del Movimiento Ciudadano, no descartó que pudiese haber una alianza con los partidos de oposición para las elecciones del 2024, ya que tenía más amigos en el PRI que el mismo dirigente, Alejandro ‘Alito’ Moreno. El dirigente de MC habló sobre el papel de la alianza Va por México, de quienes dijo ser iguales que Morena al violar los tiempos electorales y de solo tener en mente sacar a Morena del poder sin un proyecto. Sus formas están ancladas en el pasado. Sobre los candidatos, aseguró que varios de los perfiles, como Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, eran personas respetables, pero que la postulación de Xóchitl Gálvez era una simulación. Sobre si MC va ir solo rumbo al 2024, se le cuestionó si estaría dispuesto a realizar una alianza con algún otro partido, a lo que señaló que siempre se tenía que hacer acuerdos con otras fuerzas políticas por otros mecanismos, aseguró que en el partido había gente respetable fuera de ‘Alito’ Moreno. Tengo más amigos en el PRI, que quede claro, una cosa es que Alito le esté fallando al PRI y otra cosa que es el PRI le esté fallando a México. Añadió que estos personajes destacados, respetados y respetables que han sido incluso agraviados y ofendidos de manera directa por ‘Alito’” son sus amigos.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; ASF DEBE INVESTIGAR Y EXPLICAR SITUACIÓN FINANCIERA DE NOTIMEX

El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar e informar sobre la situación financiera que guarda la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). Estamos haciendo este llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que, en ejercicio de sus facultades, investigue las deudas que tiene Notimex con los empleados, así como para que revise el estado de las finanzas en general y sobre el presunto uso inadecuado de recursos públicos que se han hecho desde la Agencia de Noticias. Expuso que, a Notimex, a pesar de llevar tres años en huelga, se le ha mantenido un presupuesto asignado, el cual en su totalidad es gasto corriente; tan solo para 2023 se destinaron 237 millones 644 mil 317 pesos. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó la desaparición de la Agencia, lo que despertó la preocupación de los trabajadores que desde 2020 se encuentran en huelga. Es necesario que se garanticen en todo momento los derechos laborales de los trabajadores, por las exigencias legítimas que representa su lucha. Y ante los señalamientos de deudas con los trabajadores y presunto desvío de recursos, se vuelve necesaria la intervención de la ASF para conocer el estado financiero de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, bajo la dirección de Sanjuana Martínez. Mendoza Acevedo afirmó que la situación de Notimex es crítica, no ha podido resolver los temas laborales y hay diversos señalamientos que apuntan a desvíos de recursos; es urgente se analice la situación financiera que guarda la Agencia y, de ser necesario, se finquen responsabilidades administrativas o penales a quien resulte responsable de cualquier anomalía, deuda o mal manejo de los recursos públicos.

JOE BIDEN; NI OCCIDENTE NI LA OTAN HAN ESTADO IMPLICADOS EN EL INTENTO DE SUBLEVACIÓN EN RUSIA

El presidente Joe Biden, reitero nuevamente que ni Occidente ni la OTAN estuvieron involucrados en el intento de sublevación del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar y política rusa. Biden explicó que estuvo siguiendo los hechos hora a hora con su equipo de seguridad nacional y que habló con los aliados clave para estar seguros de que el presidente ruso, Vladímir Putin, no los culpara de lo sucedido. Es crucial que estemos coordinados en nuestra respuesta y en lo que hacemos para anticiparnos. Acordamos asegurarnos de que no le damos ningún pretexto a Putin para que culpe ni a Occidente ni a la OTAN.

