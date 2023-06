Con el inicio de la primera mesa de negociación entre el Sindicato 7 de Mayo y la Secretaría de Gobierno (Segob) de Tlaxcala, Sindicalizados y empleados que terminaron su servicio en 2021 y 2022 en el Gobierno de Tlaxcala, se manifestaron frente al palacio de Gobierno en la capital, para exigir el respeto a sus derechos y prestaciones, pues las autoridades estatales les han negado su jubilación.

Entre pancartas con consignas, los trabajadores que concluyeron su servicio después de 33 años de servicio al frente de una responsabilidad en las diferentes dependencias tlaxcaltecas, demandaron pago de canasta básica, quinquenio, además de sueldo base complementario. Pidieron que se cubra a la brevedad.

Hasta el momento son 88 personas las afectadas, entre aquellas a las que no se ha cumplido con el pago de sus prestaciones laborales como jubilados, y quienes el Gobierno local mantiene sin otorgar la jubilación correspondiente después de más de 30 años de servicio y tramitar formalmente este derecho.

SIN RESPUESTA

En este primer día de las mesas de negociación entre el secretario general electo del Sindicato 7 de Mayo, Enrique Escobar Cortés, y un grupo de representantes, con el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, una veintena de personas solicitaron el pago de prestaciones y que se respete el derecho de jubilación.

Teresa Meléndez Morales, una de las jubiladas afirmó: “Yo le pido a la gobernadora que sea sensible a nuestro tema, que ya resuelva la situación”.

Una mujer, quien laboró 32 años en el gobierno estatal, expuso que se jubiló en junio de 2021 y que a la fecha no le han pagado absolutamente nada: “Creo que es un derecho que me corresponde que me paguen mi pensión, sabe qué es no tener dinero”, dijo entre lágrimas.

“La gobernadora es mujer, dice que es sensible y hasta la fecha no se ha visto accesibilidad y espero que resuelva mi petición porque sí me urge mi pensión, además me lo gane, es un derecho que me corresponde”.

CITA

La gobernadora es mujer, dice que es sensible y hasta la fecha no se ha visto accesibilidad y espero que resuelva mi petición porque sí me urge mi pensión, además me lo gane”

Teresa Meléndez

Jubilada

LEG