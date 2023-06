El presidente Andrés Manuel López Obrador, confía en los avances de inversión en infraestructura en el sur del país. Los 10 parques industriales que México licita en un corredor interoceánico en el sur del país quedarán asignados en noviembre o diciembre. El presidente López Obrador anunció a fines de mayo que el Gobierno iba a lanzar en 15 días una licitación para la construcción de los parques industriales para el proyecto ubicado en el Istmo de Tehuantepec, que separa el océano Pacífico del Atlántico. Ya inició y va muy bien ese programa, yo creo que para noviembre, diciembre, ya están asignados los 10 parques industriales. Ya tienen agua, garantía de luz y de gas. A principios de junio, la Secretaría de Hacienda dijo que las firmas que inviertan en el corredor estarán exentas del impuesto sobre la renta durante sus primeros tres años de operación. Los inversionistas podrían estar sujetos a un descuento de hasta un 90% si cumplen con ciertos objetivos de creación de empleos. Los estímulos también incluyen la depreciación acelerada de las inversiones durante los primeros seis años de operación. Los 10 parques industriales son parte de los esfuerzos de López Obrador para desarrollar la economía del sur mexicano e incluyen la construcción de más de 300 kilómetros de vías férreas y la rehabilitación de puertos en ambos océanos. Para ese mismo proyecto el Gobierno decretó a mediados de mayo la ocupación de un tramo ferroviario operado por una subsidiaria de Grupo México, alarmando a inversionistas, pero finalmente, las partes llegaron a un acuerdo sobre el tramo en disputa.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; PRIMERA COMISIÓN DE LA PERMANENTE; RECHAZA CONVOCAR A PERIODO EXTRAORDINARIO PARA NOMBRAR COMISIONADO DEL INAI

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, informo que la Primera Comisión de la Comisión Permanente, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, no aprobó el dictamen con proyecto de decreto para convocar a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario de sesiones para atender la vacante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Con seis votos a favor, siete en contra y una abstención, se rechazó el dictamen por el que la Comisión Permanente convocaría a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura, para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas en el juicio de amparo y cubrir la vacante generada por el ciudadano Francisco Javier Acuña Llamas como comisionado del Inai. Se turnó a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La presidenta de esta instancia, senadora Mónica Fernández Balboa (Morena), explicó que el pasado 22 de junio recibió, de la Mesa Directiva, un oficio sobre el juicio de amparo, del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que vincula a la Primera Comisión al cumplimiento de la suspensión decretada en el incidente correlativo. En él se establece el requerimiento de que en tres días, contados a partir de la legal notificación, remita el dictamen correspondiente por el cual se logre convocar a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias, con la finalidad de que se someta a su conocimiento la propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, respecto de los candidatos al puesto de comisionado del Inai, apercibidas que en caso de ser omisas, se les impondrá una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil UMA. Añadió que los tres días ya vencieron, por lo que se debe responder el resultado de esta reunión.

MARCELO EBRARD: MÉTODO DEL FRENTE AMPLIO ES UNA COPIA DE LO QUE HACE MORENA

El ex canciller Marcelo Ebrard criticó al Frente Amplio por México y se lanzó en contra de las otras “corcholatas”. Ebrard adelantó que aunque no desea entrar en confrontación, la senadora Malú Micher presentará una queja ante la dirigencia de Morena, pues algunos de sus compañeros “corcholatas” se están excediéndose en sus gastos. Tras una semana de recorridos por el país, Ebrard apuntó que con austeridad, sin derroche de dinero y sin promover el acarreo, continuará escuchado los sueños, aspiraciones y propuestas de los ciudadanos, como la que recientemente recibió en Jalisco de hacer una Ley General de las Juventudes. Sobre la conformación del Frente Amplio por México y el método de selección del candidato de oposición, expreso que es una copia de lo que Morena hace, van tarde y no tienen ideas propias. Ebrard señaló que el recorrido de estos días ha sido alegre y optimista todo el tiempo y destacó que no ha habido derroche de recursos, como lo prometió, además de que ha estado en contacto con la población. Señaló que acudirá con la comunidad mexicana en Miami porque así lo prometió, pues se están defendiendo de iniciativas que son racistas y discriminatorias, impulsadas principalmente por el gobernador del estado de Florida Ron DeSantis.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: ES UNA FARSA EL MÉTODO DE SELECCIÓN DE CANDIDATO OPOSITOR

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, estuvo en Mazatlán, Sinaloa. Ante la selección del candidato presidencial de la oposición, afirmó que el método de elección es una farsa, pues ni siquiera cuenta con perfiles fuertes. No tienen ni siquiera un candidato opositor. Lo que tendrían que hacer, como en la época de Pancho Villa, es poner un letrero de “Se busca candidato”, a ver si así lo encuentran”. El ex secretario de Gobernación descartó que Morena tenga miedo de perder las elecciones presidenciales de 2024 y por eso haya iniciado una campaña en el país para promover la Cuarta Transformación. Los recorridos son con el objeto de mantener esas asambleas informativas que fortalecen el trabajo del partido, no es un concurso de belleza ni de oratoria, es un trabajo político profesional. Agregó que 62% de la población mexicana está de acuerdo en que Morena continúe gobernando el país y, por ello, se dijo orgulloso de ser elegido delegado nacional de la Cuarta Transformación. No hay campañas ni precampañas. Estamos en la tarea de fortalecimiento de nuestro movimiento, de la Cuarta Transformación, y ya que inicie el proceso electoral, en septiembre próximo, hablaremos de ello. Adán Augusto cumple ocho días recorriendo el país para promoverse como aspirante presidencial. Realizó una asamblea informativa en Mazatlán y viajará a Culiacán, donde sostendrá un encuentro con empresarios.

RICARDO MONREAL; SE REÚNE CON MUJERES QUE TOMARON PROTESTA EN COMITÉ DE DEFENSA DE LA “4T”

El senador con licencia, Ricardo Monreal, se reunió con mujeres en la Ciudad de México que tomaron protesta como parte del Comité de Defensa de la “4T”. Muchas gracias por ayudarnos, va a ser un trabajo que les va a gustar y va a ser un trabajo en el que se sientan en familia, integradas en un proyecto. El aspirante a coordinador nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, se mostró optimista sobre la gira que ha emprendido por el país. En donde quiera que vamos la gente acude, los hombres y las mujeres van conmigo y con mi esposa y tratamos de transmitirles nuestro mensaje, la esperanza y la actitud positiva de salir adelante. Monreal aprovechó para visitar a Martí Batres, jefe de Gobierno interino, quien quedó al frente de la capital tras la salida de Claudia Sheinbaum, también aspirante a la candidatura presidencial.

MANUEL VELASCO: ESTARA EN EL ZÓCALO CON AMLO EL 1 DE JULIO

Manuel Velasco Coello en Chiautempan, Tlaxcala, confirmó su asistencia a la celebración del quinto aniversario del triunfo electoral de la llamada “Cuarta Transformación”, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aclaró que lo hará como ciudadano. El presidente ha sido claro que no quiere que se utilice esta plataforma del aniversario, vamos a ser respetuosos, si vamos a estar presentes con ciudadanas y ciudadanos que celebraremos ese día. Velasco Coello se pronunció por integrar gobiernos de coalición. Consideró que deberán sumarse a las mejores mujeres y hombres. Resaltó que quien gana una elección no la gana con el 100% de los votos: Existen diferentes expresiones y por eso es importante que, ya una vez pasadas las elecciones, generemos un gobierno de coalición y de unidad nacional.

CLAUDIA SHEINBAUM; LIDEREA ENCUESTAS COMO LA MEJOR EVALUADA

Claudia Sheinbaum, aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, es la aspirante de Morena mejor evaluada entre la población, de acuerdo a las encuestas que se han publicado en los últimos meses. La ex jefa de Gobierno de Ciudad de México aparece a la cabeza en criterios como la honestidad, la cercanía a la gente, el cumplimiento de sus promesas de campaña y como la que mejor representa a la Cuarta Transformación frente a quienes aspiran a hacerse con la candidatura.

MARKO CORTÉS, ALEJANDRO MORENO Y JESÚS ZAMBRANO; PAN, PRI, PRD BUSCAN TOMAR DELANTERA, TENDRÁN CANDIDATO EL 3 DE SEPTIEMBRE

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, anunciaron la unión partidaria con organizaciones civiles acompañados de representantes de 250 de ellas, como el vocero del Congreso Ciudadano, Amado Avendaño, y Ana Lucía Medína, de Marea Rosa. Asimismo dieron a conocer que los partidos PAN, PRI, PRD y 250 organizaciones ciudadanas acordaron ir juntos en 2024, y anunciaron un proceso que tendrá listo el domingo 3 de septiembre el nombre de la persona que disputará la presidencia al representante de Morena y sus aliados, aunque mediante la figura de responsable de construir un frente político. La última palabra sobre quién será ese responsable la tendrán las organizaciones civiles, se anticipó en la presentación de la inédita alianza que unirá a tres partidos, antes adversarios, en lo que será una alianza electoral presidencial para 2024. La unión será por ahora política, pues se apeló a la Constitución y la Ley General de Partidos, que prevén la formación de frentes políticos con objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, pero que a partir de noviembre ya evolucionará a un frente electoral. A la cabeza de ese frente estará el responsable de su construcción y cuyo nombre resultará de un procedimiento de dos meses de duración en cinco etapas, que incluirá recaudación de firmas, filtros, pasarelas, mediciones intermedias y una gran final de encuesta y elección primaria, con valor de 50-50 para la decisión. Cortés Mendoza destacó que, a diferencia de Morena, la oposición sí respetará la ley, pues la Constitución permite crear frentes políticos que eventualmente puedan convertirse en frente electoral, por lo que pueden sumarse más participantes este es el primer paso para poder cambiar México. A partir de noviembre será el tiempo para los frentes electorales, mientras que la figura de coordinador de la destrucción de cuarta no tiene fundamento legal, detalló que en el frente habrá contraste de ideas y discusión con la sociedad no encerrados en Palacio Nacional. Explicó que la decisión es histórica para su partido pero las circunstancias del país apremian por eso decidimos construir un amplio frente por la defensa de México, un proyecto que frene la destrucción. Al anuncio acudieron personajes como el ex presidente Vicente Fox, Claudio X. González, los coordinadores parlamentarios de los tres partidos. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que México requiere soluciones, no pretextos y sumar con la sociedad por un México mejor. El dirigente perredista destacó que informarán al INE de los recursos que se utilicen en esta consulta interna.

MARIO DELGADO; CRITICA MÉTODO DE VA POR MÉXICO PARA ELEGIR CANDIDATO.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó el método de elección de Va por México para elegir a su candidata o candidato presidencial para las elecciones de 2024, asegurando que es una simulación y que por ello algunos perfiles han preferido bajarse. Empezaron mal porque ya el primer día se les fueron varios aspirantes, varios ciudadanos distinguidos que iba acompañar este proceso. Ellos mismo lo dicen, es una simulación, todo este proceso es para disfrazar la decisión que ya tomó Claudio X. González, nadie quiere ir a una farsa de este tamaño. Delgado Carrillo dijo que Va por México argumenta que su proceso es ciudadano pero que el Frente Amplio es un convenio que firman los 3 dirigentes de los partidos: ellos van a hacer este proceso de encuestas, aparentemente una primaria para consumar el frente. Para construir un Frente, deberá de celebrarse un convenio en el que habrán de contrastar su duración. Yo creo que le van a poner hasta el 2024, porque yo creo que nadie apostaría porque el PRI y el PRD mantengan su registro después del 24. Va a ser un frente no tan largo, de poca duración. El líder morenista bromeó sobre que uno de los requisitos para crear un frente es explicar los propósitos que persiguen y sugirió ponerlos testados porque sus propósitos son que regrese la corrupción, y puedan seguir robando al pueblo y saqueando los bienes de la nación. Delgado Carrillo prevé que habrá un pleito por el dinero, que va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo y criticó que los líderes de Va por México no hayan explicado cómo se van a financiar.

HÉCTOR MELESIO CUEN: SEGUIMOS APOYANDO A ADÁN AUGUSTO, SOMOS GENTE DE PALABRA, Y LO APOYAMOS DESDE JULIO DEL AÑO PASADO

El dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, habló sobre las posibles alianzas que se pueden dar a nivel nacional para las próximas elecciones del 2024, ya que viene una mega elección, donde dijo, como Partido Sinaloense se le dará seguimiento al candidato que el PAS ha venido apoyando de hace ya más de 10 meses, que es Adán Augusto López Hernández, sin embargo, no descartó otras posibles coaliciones. Claro que seguimos apoyando a Adán Augusto, somos gente de palabra, y lo apoyamos desde Julio del año pasado, y a ellos les consta que no hay simulación. En las encuestas se ha demostrado nuestro apoyo. Nosotros como partido local lo apoyamos de facto, porque no podemos tener candidatos a nivel federal. Aseguró, que trabajar para la ciudadanía es una prioridad para el Partido Sinaloense, y un ejemplo de ello, son las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión sin embargo lamentó que los legisladores han hecho caso omiso, pues dijo, ellos solo se acercan a la gente cuando quieren pedir el voto pero a la hora de trabajar se esconden. Yo me acuerdo que en la última iniciativa ciudadana que nosotros presentamos, fueron más de 284 mil firmas que tiene que ver, para que un partido político mantenga su registro transite del 3 al 5%, esa es la propuesta que nosotros hicimos y está en el Congreso de la Unión y les ha valido un comino, no les importan los ciudadanos. El dirigente estatal aprovecho para agradecer a la gente las atenciones que recibe en sus recorridos diarios por todo el estado, en donde se ha logrado llevar información de importancia, como lo es, el no tirar basura en las calles para evitar los estancamientos de agua a la hora de las lluvias y de este modo evitar los problemas de inundaciones que se vienen con la temporada de lluvias. En otro tema, hizo un llamado a la administración estatal a voltear a ver el tema de la infraestructura escolar, ya que es una burla el estado en que se encuentran algunas aulas, poniendo como claro ejemplo, el suceso de la semana pasada, donde un techo colapso en una primaria, por lo que es urgente atender esta problemática.

DIPUTADO JORGE ROMERO; CELEBRAMOS CON LA CIUDADANÍA INVALIDACIÓN DEL “PLAN B” ELECTORAL

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó sin efectos la segunda parte del llamado “Plan B”, y con ello, la totalidad del proyecto de reforma electoral del Presidente. El legislador indicó que desde el inicio las y los legisladores de Acción Nacional señalaron las irregularidades y violaciones graves al procedimiento legislativo que caracterizaban a las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Desde que presentaron estas reformas tóxicas, regresivas y autoritarias señalamos que era evidente que no procederían porque, más allá de ser un atentado a las libertades y derechos democráticos, violaban las reglas establecidas de nuestra orden constitucional. Sin duda, con esta decisión que la Suprema Corte tomó en su autonomía, ganó México y ganó nuestra democracia. Por último, afirmó que Acción Nacional seguirá trabajando por la defensa de la democracia, frenando cualquier acto ilegal o inconstitucional por parte del oficialismo. Asimismo, defendiendo la división de poderes y la libertad de las y los mexicanos para elegir a sus gobernantes. Ante el anuncio del ‘Plan C’, que sin duda expresa el profundo autoritarismo con el que el oficialismo se conduce, nos queda claro que el siguiente paso será defender a la Suprema Corte y la división de poderes en nuestro país. No obstante, así venga un plan ‘d’, ‘x’ o ‘z’, pueden contar con las mujeres y los hombres de Acción Nacional para frenar cualquier acto inconstitucional del oficialismo y defender a México, para que nuestra voz y la de todas y todos continúe libre y siendo respetada.

DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ; EVITAR QUE GOBERNADORES SEAN DESIGNADOS INMEDIATAMENTE COMO DIPLOMÁTICOS TRAS CONCLUIR SU ENCARGO

El diputado Jorge Álvarez Máynez, informo que diputadas y diputados del grupo parlamentario de MC propusieron reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que no puedan designarse como embajadores o cónsules a las o los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, de manera inmediata posterior a la conclusión de su encargo, en un periodo no menor de dos años posteriores a ésta. Mediante una iniciativa, realizada por el diputado Álvarez Máynez, y turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su dictaminación, se busca modificar el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, también para incorporar la paridad de género para dicha designación. Plantea modificar el primer párrafo del artículo 20 para incluir entre los requisitos para ser designado embajador o cónsul general que sea, preferentemente, entre los miembros del Servicio Exterior de Carrera, respetando la paridad de género para dicha designación. Quedando exceptuada la designación conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la presente ley. En el documento se expresa que la ley vigente establece requisitos para garantizar el debido ejercicio de un cargo público que exige un alto grado de especialización, pero en la práctica se siguen diversos intereses, nombrando a personas sin experiencia o formación diplomática. En la argumentación se indica que el nombramiento de diplomáticos mexicanos no debe darse bajo actos de nepotismo y corrupción, que violen la libre competencia profesional entre quienes realmente cubren los requerimientos legales y de preparación diplomática que se necesita para ocupar esos cargos. Se pronunció por que exista mayor transparencia en esos procesos de designación e impulsar ordenamientos que fortalezcan la política exterior mexicana y contar con representantes capacitados para fomentar las relaciones internacionales con otros Estados.

ALEJANDRO MORENO; SE BAJA DE LA CONTIENDA A LA CANDIDATURA AL 2024

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que se abstendrá de participar de la contienda electoral del próximo año. Alejandro Moreno confirmó que está fuera del proceso y afirmó que se dedicará a buscar al mejor perfil que encabece la candidatura presidencial de la coalición “Va por México”. Yo no voy a participar, hoy mi responsabilidad es ser el dirigente nacional del partido, de convocar a la unidad, de fortalecer este frente amplio por México. Yo soy una gente responsable con este país y estoy concentrado en fortalecer este frente amplio opositor y en construir verdaderamente la propuesta que necesita México. No es el tiempo ni es el momento. Mi responsabilidad es fortalecer el trabajo de nuestra alianza y de impulsar al mejor o la mejor que sea el responsable de conducir la construcción de éste frente amplio por México. Respecto a la elección del político que abanderará a la coalición “Va por México” en 2024, “Alito” recordó que los líderes del PRI, PAN y PRD presentarán el método de la selección y darán también a conocer un cronograma con las actividades a seguir para este proceso. Durante el fin de semana se dio a conocer que el proceso de la oposición para definir su candidatura presidencial requerirá de la recolección de unas 150,000 firmas, la elaboración de encuestas para definir la rentabilidad y la capacidad de los aspirantes, así como una elección interna. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán por el PAN, y el senador Germán Martínez, desistieron ya de mantener sus aspiraciones para obtener la candidatura presidencial de “Va por México”.

GUSTAVO DE HOYOS; SUMAR A MC A VA POR MÉXICO PARA DEFINIR CANDIDATO PRESIDENCIAL

El empresario y aspirante a la Presidencia, Gustavo de Hoyos analizará la viabilidad de integrar a la alianza Va por México al partido Movimiento Ciudadano (MC), el cual ha mantenido relaciones ríspidas con el PRI. Después de que la coalición opositora anunciara el proceso interno de elección de candidato presidencial, el líder de la agrupación Sí por México emitió un pronunciamiento sobre el asunto. En este anunció que reflexionará sobre los requisitos señalados en el método, así como la viabilidad jurídica del mismo. Entre las consideraciones, en relación con sus aspiraciones para participar como candidato presidencial, se encuentran: La viabilidad jurídica del procedimiento acorde a la letra y espíritu de la legislación electoral en vigor para asegurarse de que no se esté violando la misma. Estimar la viabilidad para los participantes que no se encuentran en algún partido para el cumplimiento de los requisitos del proceso, especialmente lo relacionado con juntar las 150 mil firmas. También las alternativas para participar en la elección. Pero el punto que más destacó, fue sobre la posibilidad de la integración de otras formaciones políticas en el Frente Amplio Opositor, esto en referencia a Movimiento Ciudadano. Dichas consideraciones serán dadas a conocer el próximo 3 de julio, así como lo conducente a su participación. Dejo testimonio de mi determinación para empeñar el mayor esfuerzo en la apertura de espacios reales de participación a los ciudadanos sin filiación partidista.

JOE BIDEN; ASEGUREMONOS DE NO DAR A PUTIN NINGUNA EXCUSA PARA CULPAR A LA OTAN

El presidente Joe Biden, ha declarado sobre la revuelta del Grupo Wagner en Rusia. El presidente estadounidense hablo sobre la inversión en infraestructuras, haciendo primero una breve declaración en la que reitero su apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa, en pedir coordinación a los aliados y en desvincular a Occidente y la OTAN de lo ocurrido. No hemos tenido nada que ver. Joe Biden había evitado los comentarios de forma intencionada. Por una parte, no había mucha claridad sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia. Por otra, consideraba que cualquier declaración suya podría ser malinterpretada como una especie de injerencia. El secretario de Estado, Antony Blinken, fue el que dio cuatro entrevistas a diferentes canales de televisión y señaló cómo la rebelión muestra las grietas en el régimen de Vladímir Putin. Por fin, en la Casa Blanca, Joe Biden se ha pronunciado. Cuando la situación comenzó a desarrollarse, ordené a mi equipo de seguridad nacional que siguiera de cerca y me informara, hora a hora. Les ordené que se prepararan para una serie de escenarios. También convoqué a nuestros principales aliados mediante una llamada por Zoom para asegurarme de que todos estábamos en la misma sintonía. Es fundamental que estemos coordinados en nuestra respuesta. Estuvimos de acuerdo en que tenemos que asegurarnos de no dar a Putin ninguna excusa para culpar de esto a Occidente o la OTAN. Dejamos claro que no estábamos involucrados. No hemos tenido nada que ver con ello. Esto ha sido parte de una lucha dentro del sistema ruso. El presidente de Estados Unidos ha recordado que ha hablado con el de Ucrania, Volodimir Zelenski, con quien seguirá en contacto, y que le ha asegurado que no importa lo que ha pasado en Rusia para que Estados Unidos continúe apoyando la defensa de Ucrania y su soberanía e integridad territorial.

