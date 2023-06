Aquí te explicamos el motivo por el cual se volvió viral el hashtag #RipJeremyRenner; sus fans estallaron en las redes sociales.

El mundo del entretenimiento se alborotó después de que dentro de las redes sociales se viralizara el hashtag #RipJeremyRenner, sin embargo, ¿sabes que significa? aquí te contamos todo lo relacionado con él.

Esta tendencia está relacionada con el famoso y reconocido actor Jeremy Renner, artista que le dio vida al personaje de los Vengadores de Marvel, “Ojo de Halcón”.

Este hashtag comenzó a tomar fuerza durante el fin de semana debido a que estaban especulando su presunta muerte, sin embargo, después se detalló que se trataba nada más y nada menos que de una “fake news”.

Cabe resaltar que su supuesto fallecimiento lo estaban determinando por el accidente que tuvo en el mes de enero a principios de este 2023 cuando durante las tormentas invernales intentó quitar la nieve con una maquina en su casa.

Posteriormente fue aplastado sufriendo varias lesiones graves lo que hizo que tuviera que ser trasladado en helicóptero al hospital.

Días después el actor compartió una fotografía en el hospital agradeciéndole a todos sus fans por el apoyo que le estaban brindando mientras se recuperaba.

Además Jeremy se encuentra bien pues apenas el 18 de junio, que fue el día del padre compartió otra fotografía en su Instagram, sin embargo, pese a esto el hashtag se viralizó en redes he hizo creer a muchos que el actor realmente había perdido la vida.

Dentro del internet algunos usuarios comenzaron a compartir mensajes de aliento asi como también fotografías y videos dedicando algunas palabras a Renner.

Finalmente otros cuantos se encargaron de tratar de frenar la información falsa para que las demás personas no creyeran que había ocurrido dicha muerte.

Algunos de los tuits que circularon fueron los siguiente:

That this #RIPJeremyRenner is a trend just proves to show what a cesspool Twitter has become. pic.twitter.com/Aax4X91p7L — Exelixium (@darwinsf) June 23, 2023

The escalator that killed Jeremy Renner will forever be known as the stairway to the stars

#RIPJeremyRenner — Cornpop A Baddude 🇺🇸☝️💥𝟏𝟕𝟕𝟔💥 MAGA (@MarvelMaskless) June 23, 2023

Hicieron tendencia #RIPJeremyRenner y el tipo ESTA VIVO. Si hay algo que no me dio nunca risa son este tipo de cosas 🙄 — Juanito Say (@JuanitoSay) June 23, 2023

i can’t believe i wasn’t able to hear about this through an app dedicated to jeremy renner #ripjeremyrenner — I, The Twinkfucker (@mentlelchilness) June 23, 2023

