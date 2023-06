Este día la cantante Ariana Grande se encuentra de festejo pues llegó a los 30 años de edad. La también actriz en el último año ha estado ausente en la música debido a que se encuentra realizando otros proyectos como Wicked.

Un día como hoy pero de 1993, Ariana Grande Butera nació en Florida y cuyo rango vocal ha sorprendido en los últimos años.

A lo largo de su carrera ha lanzado diversos materiales como Yours Truly (2013), My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) y Positions (2020).

Para festejar su cumpleaños, Ariana posteó una fotografía de cuando era niña y escribió el mensaje. “Confío en ti implícitamente y nunca he estado más orgulloso de ti”, como haciendo ese llamado a su niña interior por los logros que ha obtenido.

Pero Ariana no solamente se ha dedicado a la música ya que también la hemos conocido en series televisivas como Victorious, Sam & Cat, entre otros.

Además de que ha sido jueza del Reality Show, RuPaul’s Drag Race.

LDAV