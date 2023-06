La senadora Lilly Téllez (PAN) y el empresario Gustavo de Hoyos expresaron sus dudas acerca del proceso que anunciaron hoy organizaciones civiles y la coalición PAN-PRI-PRD para seleccionar a quien será la persona “constructora” del Frente Amplio por México y eventualmente el precandidato a la Presidencia en 2024.

Entrevistada luego de la presentación del método de selección, la legisladora dijo que consultará con expertos en la materia si no se violenta la legislación electoral y eso provocaría su inhabilitación para inscribirse a la contienda electoral.

“Necesito asegurarme de que no corro riesgos de que me inhabiliten para ser candidata. Todavía no estoy segura de inscribirme; estoy segura de buscar la Presidencia, pero tengo que analizar si en este método no hay un detalle por ahí, un resquicio con el cual el Gobierno me inhabilite”, expresó.

Detalló que le preocupan el asunto de la fiscalización de recursos y de que Morena encuentre la manea de “reventar” el proceso o le ponga trampas a través de las cuales se le aplique la inhabilitación como candidata a la Presidencia, “es muy delicado el tema y eso lo tengo que verificar con expertos”.

En tanto, De Hoyos emitió un pronunciamiento en el que también señaló que analizará la sustentabilidad jurídica del procedimiento para tener certeza de que no implica la violación de la normatividad “como ocurre en el oficialismo”.

“Estimaré con responsabilidad, la viabilidad para los participantes de origen extra partidario, como es mi caso, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso referido, especialmente por cuanto se refiere a las 150 mil adhesiones digitales requeridas para acceder a la segunda etapa”, indicó.

Además, dijo que reflexionará acerca de las distintas alternativas para participar en la elección presidencial de 2024, por lo que el 3 de julio dará a conocer su posición definitiva.

Por su parte, el experredista Demetrio Sodi, se quejó de su exclusión en la presentación del proceso de selección ya que no fue invitado al evento en un hotel de la zona de la Alameda en la capital del país.

“Fui el único que no invitaron, porque todas y todos los demás son candidatos de los partidos y yo soy el único independiente. Ya empezó la exclusión”, escribió en su cuenta de Twitter.