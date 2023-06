El Presidente indicó que propondrá a los jóvenes 10 rolas “muy buenas” para escuchen además de los corridos de moda.

“Para que no me digan los jóvenes, tú nomás censuras ¿qué porpones? les voy a presentar una selección, unas 10 rolas buenas, buenas, buenas, y que sigan escuchando todo”.

Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al retomar sus críticas a los corridos que esuchan los jóvenes en la actualidad.

El mandatario federal destacó que dichas composiciones en los que se ensalza un estilo de vida relacionado con la delincuencia para él no fomentan la cohesión social, además de que:

“Y a lo mejor no le va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, y no me importa que no les guste (…) pueden cantar lo que quieran pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, y que tienen una arma calibre 50”.

Incluso -enfatizó- que él es muy “mal pensado” y/o precavido, y por ello en temas como este siempre preguntará:

“¿Y de parte de quién? ¿quiénes promueven todo eso?”

Pese a esto, no señaló que los autores de esos corridos estén relacionados con los grupos de la delincuencia organizada pero destacó que esta música se puso de moda mientras su gobierno impulsa una campaña en contra del consumo de drogas.

