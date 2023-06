El presidente Andrés Manuel López Obrador, al encabezar la inauguración del camino rural Coatecas Altas a San Juan Lachigalla, en Oaxaca, reconoció el humanismo de las comunidades indígenas; sostuvo que es fundamental aplicar su experiencia y principios en la sociedad actual. Cómo trabajan unidos, lo que es la organización social, lo que es el servicio a la comunidad, lo que es la ayuda mutua, lo que es el amor al prójimo. Acompañado de integrantes del Gabinete, el jefe del Ejecutivo indicó que en las personas, independientemente de su ocupación, debe prevalecer el humanismo y ese es uno de los objetivos del Gobierno de la Cuarta Transformación. López Obrador se dijo muy seguro de que después de 2024 seguirá la transformación y recomendó a todos los que están anotados para sustituirlo. Los que pueden sustituirse son gentes de confianza. Yo los recomiendo. Ustedes van a decidir porque ya también se acabó el dedazo, la imposición. Antes era el presidente el que nombraba al sustituto, por eso había tapado y destape y cargada. Ya no, ahora va a ser el pueblo el que va a decidir, porque esa es la verdadera democracia. Va a haber un relevo y estoy muy seguro de que va a seguir la transformación, porque la gente lo quiere en todo México. Yo no puedo continuar porque tenemos que ser respetuosos del principio sufragio efectivo no reelección.

El diputado Ignacio Mier Velazco se reunió con importantes líderes y empresarios locales y nacionales, con quienes reafirmó su compromiso de garantizar un crecimiento económico en el Presupuesto federal 2024. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena señaló que la economía de México vive la estabilidad que no vivió en los últimos 25 años y agregó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció que el país va por el camino correcto. Puntualizó que la inflación está por debajo de lo que pronosticó el Banco de México y no se ha tenido que recurrir al financiamiento artificial o plástico para el desarrollo de toda la política social y de la política de inversión pública que tiene el estado mexicano. Aseguró que las y los mexicanos tendrán un Paquete Económico para 2024 sin aumento de impuestos, sin deuda ni inflación y que mantendrá los programas sociales y un buen escenario para el año electoral. Espero que mis compañeras y mis compañeros de la coalición y de Morena me hagan caso y que tenga yo todavía la fuerza política, la ascendencia moral y su comprensión para lograr que tejemos un Paquete Económico que no considere incremento en ninguno de los impuestos, en ninguno de los servicios públicos que ofrece el estado, la generación de ningún nuevo impuesto y que se garantice el incremento a los programas sociales. De esta manera, sostuvo que al mantener los indicadores macroeconómicos no se deprime el consumo y si existe consumo en las comunidades, en los pequeños pueblos, en las ciudades, si la gente tiene recursos y no se deprime el consumo, la economía sale adelante.

Los senadores Eduardo Ramírez Aguilar, en el Senado se tiene el compromiso de sacar adelante la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias al inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseveró que trabajar en una nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es positivo para el país, pues ayudará a reducir la gran carga de trabajo que existe en los tribunales. Subrayó que en grandes estados de la República, con gran carga laboral, esta será una salida para avanzar, pues ya está la reforma constitucional, y si desprendemos una norma jurídica que aplique para todo el país, vamos a dar un paso significativo. El coordinador parlamentario de Morena se comprometió a buscar los consensos necesarios para iniciar el Próximo Periodo de Sesiones con la discusión de este asunto: ganémosle tiempo al tiempo y nos arranquemos los primeros días de septiembre con la discusión de esta Ley.

Claudia Sheinbaum, aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, con recorridos en Tecámac, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, visitó el Estado de México. Resaltó el reciente triunfo de Delfina Gómez en las elecciones de la entidad al derrotar al prianismo y aseguró que con la nueva gobernadora, llegarán nuevas obras de infraestructura. Conocemos bien Neza y el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México y ahora, con Delfina, se nos va a dar para trabajar juntas para sacar adelante a la zona oriente del Valle de México y con ello a Ciudad Neza, eso es el futuro del Estado de México con la Cuarta Transformación de la vida pública. Dijo que la unidad es la principal base en el proceso rumbo a la definición de la Coordinación de la Defensa de la Transformación. Entre nosotros no debe de haber división, todos deben caminar el país para hablar del momento histórico que estamos viviendo. Vamos formando unidad, lo que siempre hemos llamado en el movimiento: la revolución de las conciencias.

Ricardo Monreal, senador con licencia en el estado de San Luis Potosí, aseguró que no presentará quejas contra sus compañeros que aspiran a la candidatura presidencial de Morena por usar la imagen del presidente López Obrador para promocionarse. El senador habló acerca de varios aspectos de la contienda interna de Morena para la definición de candidato presidencial. Dentro de las cuestiones, se le preguntó sobre las ‘corcholatas’ que han usado la imagen de AMLO dentro de sus promocionales a pesar de que entre los acuerdos de Morena firmados por los aspirantes, se establecía que no debía hacerse. Se estableció en el compromiso que firmamos: no hacer uso del presidente, no le gusta eso, sin embargo, dijo que quién lo use allá ellos pese a los acuerdos. Aseguró que no quería pleitos: quiero llevar la fiesta en paz y quiero que Morena tenga unidad, por eso de mi parte no presentaré ninguna denuncia, ninguna queja ni ningún tipo de motivo para que el partido pueda tener diferencias. Sobre la encuesta que se harán dijo que se realizarán cinco, una del partido y las otras cuatro de las casas encuestadoras propuestas por los aspirantes, serán las encuestas espejo. De estas, si alguna indica que un candidato salió vencedor pero las demás difieren, la decisión se tomará por mayoría. En ese caso la decisión se toma por mayoría, los que sostengan tres que el que gana es determinada persona es la que va a tener validez, aunque no sea la del partido. Aseguró que el partido guinda no les ha entregado los 5 millones de pesos, ya que será la institución es la que se encarga de los gastos directamente: El partido se encarga de los gastos que se originan con motivo de este recorrido.

Marcelo Ebrard, desde Puerto Vallarta, hizo un llamado al resto de los aspirantes presidenciales de Morena a no superar los cinco millones de pesos de financiamiento para realizar sus giras. Aseguró que va a empezar a rendir un informe semanal y que él se va a sujetar a esos gastos, aunque mencionó que Morena no aclaró si ese dinero será un tope de lo que podrán recibir los aspirantes. Yo creo que valdrá la pena que nos sujetemos a esa cifra, y cuando menos de nuestra parte yo creo que estaríamos conformes. El acuerdo dice no derroche de recursos publicitarios ni en los recorridos, entonces, pues cumplamos lo que ya firmamos. Sin templetes, Marcelo Ebrard y su esposa, Rosalinda Bueso, tuvieron un dialogo con jóvenes y recorrieron el tianguis de Las Mojonera, de donde obtuvo dos propuestas: la creación de un programa nacional para apoyar colonias populares o una auditoría de los despidos de trabajadores turísticos durante la pandemia de COVID-19.

Adán Augusto López, el aspirante presidencial de Morena visitará Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Navojoa y Obregón hoy lunes y martes para dar seguimiento al proyecto de la 4T. El ex secretario de Gobernación, dijo en su discurso en San Pedro Pochutla, Oaxaca, que para consolidarse, la Cuarta Transformación requiere estar los próximos 2, 18 o 30 años más. Una revolución de conciencias no se consolida en seis años, necesitamos trascender en el tiempo. Esta revolución seguramente va a durar 12, 18, 24, 30, muchísimos años más, porque es lo que necesita México, que haya un gobierno cercano a su pueblo, cercano a su gente, que haya programas sociales, que haya más apoyo para los jóvenes, que se apoye a los hombres del campo, a los pescadores, a los trabajadores. Estamos sentando las bases y ese es el mérito del presidente de la República, se están sentando las bases para que no haya desigualdades en el país. López Hernández prometió a los pobladores que en caso de llegar a la presidencia, tendrán acceso a medicamentos y a servicios de salud de manera universal y gratuita.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, después de darse a conocer los acuerdos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, con quienes se ha forjado una de las alianzas electorales más exitosas de las que ha habido registro destacó que, mientras la oposición está en la lona, derrotada y sin liderazgos, Morena y sus aliados han conseguido organizarse con miras a darle continuidad a la Cuarta Transformación en 2024 en unidad, lo que muestra la fortaleza de nuestro movimiento, que es más cercano al pueblo y que en 23 entidades ha demostrado que tiene el apoyo de los ciudadanos. El dirigente morenista exhibió los intentos infructuosos de la alianza opositora por mostrar un proyecto congruente, pues sólo tiene como objetivo que regrese la corrupción, que regrese el saqueo de los bienes nacionales y que regrese el privilegio de unos cuantos sobre la mayoría. Hoy la oposición está en la lona, está derrotada, no tienen liderazgos, no tienen idea y, por supuesto, no tienen proyecto de país. La suya es una alianza de intereses y de complicidad, pues son responsables de la degradación que han sufrido varias generaciones, pero afortunadamente esta coalición ha venido quedando en el pasado. Nosotros seguimos reafirmando este movimiento para ganar el 2024. Añadió que la alianza Morena-PT-PVEM sabe que el problema fundamental de México es la corrupción e impunidad de sus élites, y contrastó el proceso que está llevando a cabo la coalición Juntos Haremos Historia, con equidad y reglas claras. Nuestra encuesta será un instrumento que garantice el tener de manera fiel y sin interferencias la decisión de la gente, de quien debe darle continuidad a este proceso de transformación. Reiteró que Morena y sus aliados impulsarán el Plan C, es decir, la continuidad del cambio, llevando la Transformación a los espacios de la vida pública donde todavía prevalecen los intereses de la derecha por encima de las necesidades del pueblo. Vamos a ganar el futuro ganando el 2024, por eso vamos por 33 millones de votos, para ganar la presidencia de la República, ganar la mayoría en el Congreso y poder seguir impulsando las reformas constitucionales que nos faltan, para terminar con esos reductos del conservadurismo que todavía siguen promoviendo la corrupción y los privilegios y podamos llevar la transformación a fondo también al Poder Judicial.

Xóchitl Gálvez, la senadora panista, de visita en Jalisco para participar en la conferencia denominada “Derecho de réplica” organizado por la agrupación política, Confió en México, aseguró que el objetivo de esta reunión fue para externar la necesidad de que los programas sociales y el apoyo a la educación, incluyendo la continuidad del programa escuelas de tiempo completo. Agregó que contrario a los señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aseguró que ella promueve la desaparición de estos programas, lo que busca es ampliarlos y sobre todo generar una estrategia para eficientar estos recursos. El presidente dice que yo dije que había que quitar los programas sociales, que había que quitar el programa de apoyo a adultos mayores, yo no dije eso, entonces le di una carta al presidente y le dije señor presidente yo dije que había que darles a los jóvenes habilidades digitales y en lugar del presidente disculparse de decir haber recibido una carta de la senadora Xóchitl que dijo, ah no que vayan y echen cuentos a otro lado. Xóchitl Gálvez, detalló que la agenda que requiere el país para el desarrollo, sin duda deben de incluirse temas ambientales, la utilización de energías renovables, la atención para el saneamiento del agua, y regresar la seguridad a los habitantes del país. Detalló que a lo largo de su trayectoria ha buscado rodearse de gente capaz y que pueda brindar un trabajo honesto para poder dar atención a los sectores que lo requieren y no buscar beneficiarse del gobierno.

El académico Sergio Aguayo renunció al Comité Electoral Ciudadano que se estaba preparando para trabajar con la oposición para determinar su candidatura presidencial. Explicó que el comité estaba planeado para actuar con independencia y sin contacto con los partidos. Afirmó que la coalición PAN-PRD-PRI ya decidió su método de selección y que el Comité Electoral Ciudadano estaría sometido a sus reglas y voluntad. El académico dijo que estas condiciones son inaceptables y afirmó que la partidocracia está monopolizando y empobreciendo la vida pública. El 4 de junio un emisario del Frente Cívico Nacional me invitó a formar parte de un Comité Electoral Ciudadano (CEC) que organizaría una consulta abierta para seleccionar al ciudadano/ ciudadana que buscaría ser candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. El CEC estaría integrado por once personas con experiencia en elecciones y consultas. Tendríamos autonomía para decidir sobre las modalidades y no participaríamos en las negociaciones con los partidos. Esas discusiones las conduciría el FCN. Acepté porque siempre he considerado indispensable la participación ciudadana en los asuntos públicos y el CEC abría un resquicio a la participación social. Nunca lo hicieron. En las tres semanas transcurridas fueron cambiando los términos. Comparto estas explicaciones porque en los últimos días salieron interpretaciones y afirmaciones imprecisas. Rechazo la partidocracia que monopoliza y empobrece la vida pública, pero estamos forzados a tratar con ella. Ser de izquierda supone, entre otras cosas, defender a una democracia en peligro y promover la participación social en asuntos públicos. Seguiré haciéndolo.

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, dio a conocer sus aspiraciones por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones 2024. Entre gritos de Jefa de Gobierno, Jefa de gobierno, Clara Brugada se destapó como aspirante a la jefatura de Gobierno en un evento celebrado en la Puerta de los Leones en Chapultepec al indicar que buscará defender los avances conseguidos por Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a defender los avances y logros del presidente López Obrador, vamos a defender el enorme trabajo de Claudia Sheinbaum. Brugada manifestó su voluntad de defender y luchar por la CDMX para que continúe siendo progresista y el lugar donde nadie sobra. Nos une el objetivo de acabar con las desigualdades económicas, sociales, territoriales y de género. Anunció que realizará recorridos por todas las colonias de la CDMX para recoger los sentimientos de la gente. El pasado jueves 22 de junio, Clara Brugada se reunión con Lopez Obrador en Palacio Nacional. Clara Brugada destacó que llegó el tiempo de las mujeres no sólo para estar en puestos de gobierno, sino también para lograr la igualdad.

Silvano Aureoles, expreso su reconocimiento al esfuerzo al trabajo que han realizado los diferentes partidarios, de los partidos de la coalición “Va Por México” así como de la representación de la sociedad civil organizada, de construir un método abierto, democrático, transparente, donde participe la ciudadanía para construir la coordinación del frente político que permita construir la base y las condiciones para en el 2024 ganarle a Morena en las urnas, para sacar a Morena del Palacio Nacional, que tanta falta nos urge a la ciudadanía ante el evidente fracaso de la mal llamada 4ta transformación. Indico que por eso, es de reconocer la apertura, la madurez de los dirigentes partidarios así como el interés y el compromiso de los representantes de un sector muy amplio de la sociedad civil organizada, yo voy a seguir atento, he escuchado un avance muy significativo que seguramente mañana lunes lo darán a conocer los dirigentes de los partidos a quienes deberemos acompañar en este anuncio, ya lo dije y lo repito, “Por Amor a México” yo voy a participar en el método que se está construyendo, siempre dije que se necesitaba un método abierto, democrático, dónde participe la sociedad mexicana en definir la figura que pueda representar al gran frente opositor en el proceso electoral del 2024 por eso también con el método que construyan yo voy a participar, “Por Amor a México” vamos con todo.

Según un reporte de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD), al primer trimestre de 2023, la deuda de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos ascendió a 680,933.8 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 3.5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior pero inferior en 0.5% respecto del cuarto trimestre de 2022. El reporte elaborado por el investigador Vladimir Herrera González señala que, al primer trimestre de 2023, las entidades federativas que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto del total fueron: Nuevo León con 16,539.1 pesos, Chihuahua con 13,206.2 pesos, Quintana Roo con 11,874.5 pesos, Coahuila con 11,811.6 pesos, Ciudad de México con 10,429.5 pesos y Sonora con 9,672.2 pesos. Por el contrario, las menos endeudadas fueron: Puebla con 878.3 pesos, Guerrero con 859.9 pesos, Querétaro con 12.4 pesos y Tlaxcala con 6.1 pesos. En este periodo, los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron: Tijuana con 2,331.9 mdp, Hermosillo con 1,735.6 mdp, Monterrey con 1,618.0 mdp, Guadalajara con 1,229.3 mdp, Zapopan con 1,048.4 mdp, Mexicali con 930.0 mdp, Benito Juárez con 890.7 mdp, León con 873.3 mdp y San Nicolás de los Garza con 843.0 mdp. El reporte del IBD apunta que, de acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, 29 entidades federativas muestran un nivel de endeudamiento sostenible; dos estados presentan un nivel de endeudamiento en observación: Coahuila y Chihuahua, mientras que Tlaxcala reporta endeudamiento de 0.0 mdp, por lo que no fue incluido en la medición.

La diputada Ana Lilia Herrera, ante las altas temperaturas registradas en el país, en donde 22 estados han superado los 40 grados en los últimos días, solicitó a la Comisión Permanente exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas de las 32 entidades, a implementar acciones dentro de los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria, para garantizar la salud de los infantes. A través de un Punto de Acuerdo, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI propuso que para ejecutar estas medidas se recurra a los recursos asignados al programa La Escuela es Nuestra, a fin de mejorar la infraestructura escolar con la instalación de bebederos y condiciones adecuadas en los sanitarios, que aseguren la higiene para los alumnos y el personal docente y administrativo. Sostuvo que estas medidas deben aplicarse tanto en los centros educativos del sector público como del sector privado, para prevenir cuadros de deshidratación y enfermedades gastrointestinales. La también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia señaló que ante la ola de calor que se vive en el país, la SEP decidió cambiar el horario de clases de educación básica en los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Durango, en los cuales se han registrado temperaturas entre 40 y 45 grados. Con estas consideraciones, recalcó que es prioritario que las autoridades educativas de los estados verifiquen las condiciones de los planteles para garantizar la salud de los menores.

En Hidalgo el PRI se ha hecho más pequeño con la renuncia al partido de 15 presidentes municipales, 70 regidores y síndicos y 27 integrantes de comités municipales. La desbandada se da como respuesta a presuntas imposiciones dentro del Revolucionario Institucional por parte de su dirigente nacional, Alejandro Moreno “Alito”, y la secretaria general, Carolina Viggiano. Sergio Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca, encabezó el anunció de la renuncia. No se puede hablar de dignidad y unidad cuando se cierran las puertas; no toleramos actitudes mezquinas y señalamientos de que entregamos el estado. Nosotros los alcaldes no podemos ni queremos ser parte de un partido que promueve desde su dirigencia muchos abusos. Además de Baños Rubio, renunciaron al Revolucionario Institucional los presidentes municipales de Ajacuba, Atitalquia, Mineral del Monte, Molango, Omitlán, Pisaflores, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, Tepeji del Río, Tlahuiltepa, Villa de Tezontepec, Yahualica, Zapotlán y Zempoala. Se suman a la desbandada ocho diputados locales en el Poder Legislativo de Hidalgo, quienes decidieron convertirse en un grupo independiente.

PRI, PAN y PRD implementarán los mecanismos consultivos conjuntos que resulten necesarios para la construcción de una agenda política basada en las coincidencias. El Consejo Nacional panista facultó la asignación de los recursos mínimos indispensables para su desarrollo. El perfil que resulte postulado por dicho método deberá contar con solvencia moral y buena fama pública, así como capacidad de gobernar bien, generar condiciones para la existencia de gobiernos de coalición, compromiso con el fortalecimiento democrático, el federalismo y la separación de poderes, colocando a la ciudadanía como la primera beneficiada. Los consejeros nacionales panistas aprobaron la Comisión Redactora de la Plataforma Electoral 2024, donde el presidente será Julio Castillo López. Además, estará conformada por Cecilia Patrón, Cecilia Romero, Josefina Vázquez Mota, Kathia Bolio, Kenia López Rabadán, Laura Esquivel, Margarita Martínez Fisher, Mariana Gómez del Campo, Marissa Ortiz, María González Azcárraga, Teresa Gómez Mont, Teresita Herrera Maldonado, Verónica Sobrado. Antonio Rangel, Éctor Jaime, Fernando Canales, Fernando Rodríguez Doval, Gustavo Madero, Jordy Herrera, Jorge Lara, José Luis Luege, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Clouthier Carrillo y Paulo Martínez.

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalo que ofrecerá un evento político conjunto, con los dirigentes nacionales de los partidos: PRI, Alejandro Moreno; PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano, y asociaciones de la sociedad civil. La cita es hoy lunes 26 de junio a las 10:30 horas, en el salón Don Alberto, en el Hotel Hilton Reforma México City.

China pidió a Estados Unidos dejar de utilizar cuestiones relacionadas con el fentanilo como pretexto para sancionar a sus empresas y condenó la imputación de cuatro compañías y ocho ciudadanos chinos por el tráfico de precursores químicos usados para fabricar esa sustancia. Un portavoz del Ministerio chino de Exteriores se pronunció así tras el anuncio de EE.UU. de que ha presentado cargos contra cuatro empresas químicas con sede en China y ocho ciudadanos del país asiático por los citados cargos. China condena firmemente esta actuación y ha presentado una protesta ante la parte estadounidense, que consideró que se trata de detenciones arbitrarias y sanciones unilaterales algo completamente ilegal. De acuerdo a Exteriores, la operación vulnera seriamente los derechos humanos de los ciudadanos chinos y los intereses de las empresas chinas implicadas. Beijing urgió a Washington a que deje de desplazar las culpas y de atacar a China, además de exigir el levantamiento inmediato de las sanciones que pesan sobre instituciones chinas de lucha antidroga y la liberación de sus nacionales bajo arresto ilegal.

