La Policía de Sierra Leona lanzó gas lacrimógeno a la sede del principal partido de oposición la noche de este domingo, mientras los votantes aguardaban los resultados de las disputadas elecciones generales, informaron las autoridades.

El candidato del opositor Congreso de todo el Pueblo (APC), Samura Kamara, afirmó en Twitter que también se dispararon balas a su oficina en la sede partidaria en la capital Freetown.

I have been barricaded in my APC party headquarters during my live press conference. Live bullets and tear gassed fires at my offices by government forces. @USEmbFreetown @UKinSierraLeone @UN @_AfricanUnion

What is my country defending into. Is this an assignation attempt on… pic.twitter.com/fobnToKWpt

— SamuraKamara2023 (@samurakamara201) June 25, 2023