La Polar entró a la lista de los 150 restaurantes “más legendarios” del mundo tras ser colocada por TasteAtlas en la cuarta posición.

150 legendary restaurants dedicated to taste, not gimmicks. 150 dishes you must try in this lifetime.

View all:https://t.co/EKfjkgj1Ss@KatzsDeli @DaMicheleNapoli @hymansseafood @carucubere @zehnders @TheBrazenHead_ @SchwartzsDeli @ElPimpiMalaga pic.twitter.com/h87ClUFyJt

— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 23, 2023