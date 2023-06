A pesar de que Morena le ganó a la oposición en estrategia y actuó con mayor inteligencia, ésta no debe ser minimizada ni darla por muerta, advirtió el senador con licencia, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa en Zacatecas, donde realizó recorridos en busca de ganar la encuesta que definirá al coordinador nacional de defensa de la cuarta transformación señaló que en su partido no se debe pensar en que ya todo está resuelto.

“No creo que la oposición esté muerta, no lo creo, y ya lo veremos. Pero siento que si el exceso de confianza nos gana podríamos tener sorpresas y riesgos”, advirtió y señaló que la oposición está haciendo su trabajo.

Sobre la competencia interna en la que está para convertirse en el coordinador nacional de defensa de la cuarta transformación, sostuvo que no es una forma de burla la ley haciendo actos anticipados de campaña.

A pesar de que todos los morenistas que han ganado las encuestas para ser coordinadores estatales se han convertido en precandidatos a las gubernaturas, dijo que el cargo que pelea sí puede ser vinculante en la sucesión presidencial, pero no es obligatorio para Morena que resulte ganador sea quien a tener la candidatura, “, hipotéticamente no; o hipotéticamente sí”.

Por eso “creo que se actuó con habilidad jurídica para no vulnerar la ley en este sentido. Si fuera precandidato a la presidencia, si fuera aspirante a la presidencia, si fuera ya una institución formada al Partido como candidato a la presidencia, le diría tajantemente: se está violando la ley.

“Por eso hablo de la habilidad y el ingenio del partido para crear esta figura política interna y esta contienda política interna que es muy restrictiva. No puedes hablar de compromisos, no puedes hablar de plataforma, no puedes hablar de votos, no puedes hablade simpatías, no puedes hablar de promoción. No puedes hablar de nada, es muy restrictivo, y el margen de la legalidad es muy delgada, es mucho muy delgada”, expresó.

Cuestionado por la situación de inseguridad en el país, “que no lo podemos soslayar y no lo podemos ocultar” dijo que tiene pensada una estrategia en la que destaquen las labores de inteligencia, el reforzamiento presupuestal, la capacitación de los policías preventivos, municipales y la revisión de las policías estatales.

RM