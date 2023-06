Gabriel Soto asegura que no se casará este año con Irina Baeva, no tienen problemas de pareja, asegura que están bien pero aún no es el momento de llevar a cabo la ceremonia.

Gabriel es de los actores que más suerte tiene en las telenovelas, porque está en una tras otra, actualmente en Vencer la culpa de Rosy Ocampo.

En Twitter, Alan Estrada habló de la desaparición del sumergible y corrobora que es la misma empresa con quien hizo el viaje, revela que tuvo patrocinadores para poder pagar 125 mil dólares, en aquel entonces.

Alan lamenta lo sucedido con el sumergible, cuenta que no se puede salir desde adentro ya que deben abrir por fuera y por eso era tan compleja la operación y aunque eran muy cuidadosos con la seguridad, lamentablemente algo salió mal.

Alan reconoce que era un riesgo subirse, para ello firmas responsivas de todo tipo, así que es difícil que proceda una demanda, su peor castigo será que seguramente no podrán seguir ofreciendo ese servicio. Lo único que puede decir, es que fue un viaje increíble y uno de los pocos afortunados que pudo vivirlo.

Alguien debe asesorar a Ángela Aguilar, aún no le perdonan que haya dicho que es 25% argentina y ha vuelto a generar polémica en redes sociales.

A fines del año pasado, se convirtió en tendencia, pues tras el triunfo de la Selección de Argentina en la Copa del Mundo, la cantante dijo que estaba muy orgullosa de su país, puesto que es descendiente de argentinos.

Subió varias fotografías arriba de un avión y con la playera de Argentina.

En esta ocasión declaró que se siente dividida entre dos culturas: la mexicana y la estadounidense, relata que fue complicado en su infancia porque ella se sentía parte de los dos países, pero era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos, entonces no encontraba su identidad. Estás declaraciones no hacen otra cosa, más que perjudicarla, ya que la gente cree que no tiene suficiente amor por México.

Federica cuenta que aún es muy doloroso recordar el abandono de su padre y el maltrato del que fue víctima durante su infancia, ya que no fue un buen ser humano, pues nunca se hizo cargo de sus hijos.

La cantante confiesa que le da coraje tener que pagar la casa de reposo donde vive su papá y sufragar sus gastos, ya que es dinero que les está quitando a sus hijos, porque a diferencia de él, Federica prometió que nunca los abandonaría o descuidaría, no los dejaría por nadie, ni por nada, ya que no quiere repetir la misma historia.

No sabe por qué su hermano (El Apio) está contando sus intimidades familiares, entiende que en La Casa de los Famosos los sentimientos están a flor de piel y siempre lo apoyará.

Federica asegura que El Apio no juega con estrategias dentro del reality, ya que juega con el corazón.

Tengo un pendiente: Si un padre te abandona durante tu infancia y no se hace cargo de ti, ¿debes ayudarlo en su vejez, pagarle sus gastos y darle todo lo que necesita?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

FACEBOOK y YOUTUBE Ana María Alvarado

IG y TW @anamaalvarado