¿Alguna vez has oído hablar de los streamers y del impacto que tiene Twitch? ¿De cómo las comunidades que llegan a crear se entregan de manera intensa debido al vínculo que pueden llegar a generar?

Una de esas streamers que se ha ganado el cariño del público es Cristal Molly, una chica trans con relevancia dentro del medio y que hoy forma parte del top 6 de creadoras de contenido más vistas dentro de toda la comunidad hispana, esto de acuerdo con datos de la página “Stream Charts”.

A través de la cercanía y convivencia diaria, se forman las comunidades, una especie de familia virtual dónde hay cariño. Los nombran sus ‘casitas’, porque es donde los streamers y sus seguidores tienen un lugar seguro y a través de su contenido pasan un muy buen rato.

¿Qué contenido crea Molly en Twitch?

En Twitch el contenido que se transmite es en vivo y en un inicio fue pensado en la comunidad ‘gamer’ pero que con el paso del tiempo se abrió a un público más en general

Cristal Molly llegó al mundo de los streams y las redes sociales hace aproximadamente 4 años.

“Gracias a una amiga me metí al mundo de los streams. Yo no empecé aquí pensando que viviría de ello, lo hice porque me gusta mucho y por un pasatiempo”.

En todo este tiempo, Molly ha colaborado con diferentes streamers de distintas plataformas, no solo de Twitch, sino también de YouTube o Facebook Gaming. La cercanía que mantiene con su público es lo que genera el cariño de la gente.

“La gente está tomándole más aprecio o apego a los streamers porque están conviviendo contigo en tiempo real, están hablando contigo en tiempo real, a diferencia de un youtuber que sube su video a YouTube y a ver si tienes suerte de que te conteste”.

Mucho se habla de que Twitch es contenido únicamente hecho para la comunidad gamer y la realidad es otra.

“No todos los streamers juegan videojuegos, hay gente que está pintando en vivo, que está cocinando, que está haciendo ejercicio en vivo”.

Twitch ofrece grandes eventos en vivo, por ejemplo “La Velada del Año”, la “Kings League”, los “Squid Craft Games”, la entrega de los “Eslands” entre otros, en los que, así como Molly, participan varios streamers.

“Yo creo que sería el sueño de todos los streamers ser una participante de un evento así (La Velada del año), aparte de que convives con otros creadores de contenido, es divertido, me divertiría bastante”.

“La pelea que más me emociona es la de Rivers (rivers_gg) contra la Rivers (Marina Rivers), yo le voy a la Rivers mexicana, es mi amiga y es la que yo quiero ver, también la de Amouranth contra Mayichi, en esa no tengo favorita porque las dos están fuertes y las dos se han esforzado mucho”.

Un gran reto: lidiar con el hate

Al volverse figuras públicas, el tema del hate es desgraciadamente un tema común para los streamers. Para Molly el reto es mayor, no solo por ser creadora de contenido, también por ser parte de la comunidad LGBTTIQ+; le afecta, pero también ha aprendido a sobrellevarlo

“No existe creador de contenido que no reciban hate, algunos en mayor cantidad que otros, pero todos están expuestos, se les hace fácil llegar a comentarte cualquier tipo de cosas. Yo personalmente, al ser parte de la comunidad LGBT, a nosotros desde pequeños nos tiran hate diciéndonos un buen de cosas”.

“Conforme vas creciendo, este tipo de cosas ya no te afectan y te das cuenta de que esas personas son las que están mal. La gente me ve en un video y no falta que me digan que hermosa se ve y abajo le respondan. hermoso, piensan que eso me va a molestar, yo en ningún momento le digo a la gente que no fui un chico o que no soy una chica trans, es lo que soy, la verdad es que esos comentarios me dan igual”.

A pesar de ser una chica trans que ha impactado de manera mediática dentro de Twitch, ella está aterrizada y prefiere apoyarse en su comunidad.

“Yo soy una persona que no se cree lo que hace, me considero una persona normal, pero me llegan muchos mensajes bonitos de la comunidad (LGBT) y me dicen que he sido un apoyo muy fuerte para ellos, si muchas personas me lo dicen puede que sea cierto”.

Molly aprovechó para darle un consejo a los consumidores de este contenido, no solo a los que están, sino también a los que puedan llegar y se enamoren de este mundo.

“Cada vez que entras a ver a un streamer, él o ella tiene sus reglas y su estilo de transmisión, que no se casen con un solo estilo de convivencia, ya que cuando puedan llegar a otro canal, piensen que debe haber la misma dinámica, cada uno tenemos nuestra forma de hacer en stream siempre manteniendo el respeto”.

Sin lugar a dudas, el mundo de Twitch y de los streamers tiene aún mucho que dar, veremos cómo sigue innovando la forma de ofrecer nuevos contenidos.

MC