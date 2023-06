El presidente Andrés Manuel López Obrador, nombró nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México al general de división diplomado de Estado Mayor retirado, André Georges Foullon Van Lissum, en sustitución de Rafael Marín Mollinedo. Para que tengan antecedentes, cuando me tocó decidir sobre quién podía hacerse cargo de la Secretaría de la Defensa, él estuvo en la terna, fue de los que dejé al final por ser una gente recta, honesta, preparada. Necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y no haya evasión fiscal. El mandatario destacó que el ingreso de las aduanas es superior a un billón de pesos y constituye alrededor del 15 por ciento del presupuesto nacional, por lo que es necesario proteger estos recursos que se destinan en acciones para beneficio del pueblo. El presidente López Obrador aseguró que no hay problema en el sistema eléctrico del país, luego de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitiera un “Estado Operativo de Alerta” por las altas temperaturas de los últimos días. En este sentido, acusó que hay una campaña sensacionalista por parte de medios de comunicación. Que no hay ningún problema ellos, ellos lo saben, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones. Entonces sí, si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo entonces además de que es nuestra responsabilidad de que no falte la energía eléctrica, entonces no hay problema. El presidente calificó el aviso de la Cenace como de rutina, por lo que pidió tranquilidad en torno al suministro de energía eléctrica. Es de rutina la alerta del Cenace, porque hay un margen de reserva siempre, y se reduce porque hay más consumo pero no tenemos dificultad en nada, claro, sin problema. A lo que voy es esto, porque esto no es información, no es periodismo en sentido estricto, esto es manipulación porque este periódico representa a el grupo conservador, al grupo reaccionario de este país y tiene muchos lectores, pero nos ayuda bastante porque nos dan la oportunidad de mostrar como exageran y como mienten. Y aunque parece increíble, hay millones de mexicanos, bueno no todos tienen oportunidad de leer este periódico, pero los que lo leen sí le creen. El primer mandatario aseguró que la mayoría en México apoya la Cuarta Transformación, movimiento dedicado a atender las necesidades del pueblo y desterrar la corrupción. La mayoría de los mexicanos apoya la transformación, porque hicimos un compromiso con el pueblo de que su gobierno iba a atender a todos, iba a respetar a todos, pero se le iba a dar preferencia a los pobres, a los más necesitados y eso es lo que se ha venido logrando.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; LE DAN LA BIENVENIDA EN LA PERMANENTE COMO PRESIDENTE DE JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Jucopo en el senado, fue bienvenido por Alejandro Armenta, presidente de la Comisión Permanente. Alejandro Armenta, dio la bienvenida al senador Eduardo Ramírez, nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. A nombre de la Mesa Directiva, felicitó a Ramírez Aguilar por la encomienda que acaba de asumir como Presidente de ese órgano de gobierno de la Cámara de Senadores. Le deseamos éxito en la encomienda que tiene, de lograr los consensos, los acuerdos, la conciliación natural, que debe haber entre los Grupos Parlamentarios que integran el Senado de la República. Además, se informó que el senador Alejandro Rojas Diaz Durán se incorporó al Grupo Parlamentario de Morena, como suplente del senador Ricardo Monreal Ávila, quien se encuentra de licencia por tiempo indefinido.

CLAUDIA SHEINBAUM; DURANTE VISITA EN TLAXCALA DEFENDIÓ LAS PENSIONES A ADULTOS MAYORES COMO CREACIÓN DE AMLO

Claudia Sheinbaum en su visita a Zacatelco, Tlaxcala, como parte de sus recorridos para perseguir la candidatura presidencial de Morena para las elecciones de 2024, presumió las acciones de gobierno que implementó cuando estaba al frente de la Ciudad de México. Hicimos dos nuevas universidades públicas, todos los niños y niñas de la ciudad, todos sin excepción, tienen una beca universal mensual que les ayuda a sus familias; hicimos los transportes más modernos del país; el teleférico urbano, que le llamamos cablebús, pero no es para el turismo. Invertimos en parques públicos, en salud pública, por eso hablamos de una ciudad de derechos. Sheinbaum defendió la creación de la pensión de adultos mayores como creación de Lopez Obrador y como responsable de establecerla como un derecho en la Constitución mexicana cuando los gobiernos de los ex presidentes se robaban el dinero público:

RICARDO MONREAL; SEÑALA QUE LA LÍNEA ENTRE LO QUE SE PUEDE HACER Y DECIR EN EL PROCESO INTERNO PARA ELEGIR AL COORDINADOR DE LOS COMITÉS ES MUY DELGADA

Ricardo Monreal, desde Puebla, después de que la dirigencia nacional de Morena alertó a Marcelo Ebrard que no puede ofrecer cargos y el ex canciller respondió que no hacer propuestas convierte las giras en meras visitas turísticas, admitió que la línea de esa conducción política es muy delgada, puedes caer en cualquier momento en afectación a los principios jurídicos. Es muy delgada la línea, incluso en los gastos. Ellos en la dirigencia nacional de Morena, manejan directamente, cubren sonido, templete, rentas de salones, no crean que nos den el dinero en efectivo. A partir del acuerdo del INE y los lineamientos que les dio el partido, Monreal Ávila explicó que lo que no puedes es ofertar políticamente posiciones o programas partidistas, lo que no puedes hacer es financiamiento ilegal. Qué si puedes hacer, informar sobre lo que se ha hecho en estos cinco años y proponer cómo mejorarlas. Dijo que las corcholatas deben mantener y convocar a la unidad, además de promover los logros de la 4T. Monreal encabezo una asamblea informativa en el tercer día de actividades internas de cara a la encuesta que se realizará el próximo 6 de septiembre.

MARCELO EBRARD; PROPUESTA SOBRE HIJO DE AMLO NO FUE PARA GANARME EL FAVOR CON LÓPEZ OBRADOR

Marcelo Ebrard tras su visita en el estado de Sinaloa, aseguró que la propuesta de poner a Andrés Manuel López Beltrán en una secretaría no tenía el propósito de ganar el favor del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador. El aspirante a la candidatura presidencial, dijo que el hijo de AMLO era una persona capaz y sensata, razón por la que lo había invitado a encabezar la Secretaría de la Cuarta Transformación. Yo tengo esa idea que puede ocupar el cargo, puesto que veo que es una persona capaz, competente. Justificó la creación de la nueva Secretaría, la cual estaría encargada de gestionar las obras claves del gobierno de AMLO y sus programas, argumentando que fue durante los recorridos realizados por Ebrard en donde salió la propuesta. Y sobre López Beltrán dijo él es mi amigo, yo veo que el joven lleva cinco años sin participar en nada y es una persona sensata. La propuesta fue altamente criticada tanto por la oposición como algunos de los miembros del partido de Morena. Santiago Creel dijo que se trataba de una abyección y era una clara forma de quedar bien con AMLO: No es posible que un precandidato esté promoviendo al hijo del presidente para una secretaría de estado.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; QUIERO APORTAR MI GRANITO DE ARENA PARA SEGUIR CONSOLIDANDO A LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Adán Augusto López, en Salamanca, Guanajuato, dijo: ¡Aquí en Guanajuato va haber transformación!. Hay que seguir apoyando hasta que se consolide en Guanajuato la cuarta transformación de la vida pública nacional, exhortó a los ciudadanos y a los integrantes del sindicato de Pemex que asistieron a la asamblea en Salamanca. ¡Si se puede!, corearon en respuesta los ciudadanos. Aquí en Guanajuato va haber transformación, y yo sí sé que un nativo de Guanajuato va conducir los destinos de la cuarta transformación, otro día vendré y les diré su nombre, ayuden a los que sean originarios de Salamanca. Recordó que ha recorrido Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y en Guanajuato estuvo en los municipios de Irapuato, León y San Luis de la Paz. Me anima verlos comprometidos, echados para adelante, va llegar la cuarta transformación a Guanajuato, va haber un mejor gobierno, de eso no tengan duda. Va haber salud para todos, ayuda social para los jóvenes, va haber apoyo para los agricultores y más empleos, desde luego seguridad. El ex secretario de Gobernación manifestó que quiere aportar su granito de arena para seguir consolidando a la cuarta transformación.

MANUEL VELASCO; SUSPENDE SU GIRA POR COMPLICACIÓN DE SALUD DE SU ESPOSA

Manuel Velasco, aspirante del Partido Verde a la Coordinación de Defensa de la Transformación, informó que suspenderá hoy jueves su gira por el país para acompañar a la cantante Anahí Puente tras un percance que sufrió en su oído. El día martes, mientras me encontraba de gira en la ciudad de Monterrey, mi esposa Anahí sufrió un percance en el oído que le provocó una afectación en el tímpano. El senador con licencia informó que acompañará a su esposa a una evaluación médica profunda, por lo que este jueves no haré recorridos por el país para dedicarme de lleno a estar con ella. Velasco confió en que saldrán adelante con el apoyo, amor y cariño de nuestra familia y amigos.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; ESTABLECER NORMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y DE BIENESTAR ANIMAL

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, derivado de las altas temperaturas que se han registrado en el país desde los primeros días de junio, hizo un llamado para que se legisle a nivel federal en beneficio de los animales de compañía. Hay facultades para establecer reglas y para establecer normas, incluso les estamos hablando de las famosas NOMS, estas que cancelaron, porque se pueden establecer en materia de protección y de bienestar animal. Acompañado de representantes de Xollin, un refugio de animales y centro de adopción responsable, Mancera Espinosa insistió en que, dadas las olas de calor, se vuelve una exigencia gubernamental legislar en dicha materia, así como difundir campañas sobre la prevención y atención de golpes de calor. Vamos a insistir en las iniciativas que ya tenemos y que parten de lo que ya se estableció en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, donde ya se protege y obliga a proteger a los seres sintientes. Asimismo, insistió en que es urgente seguir impulsando y buscando que se sancione con mayor severidad el maltrato hacia los animales. En tanto, el diputado perredista, Marcelino Castañeda, agregó que conocer los síntomas de golpes de calor y cómo tratarlo es relevante para garantizar que perros y gatos se encuentren a salvo durante esta temporada. Entre las recomendaciones emitidas por la institución destaca: No dejarlos en el sol por mucho tiempo. Evitar salir a pasear con ellos entre las 12 y 17 horas. Evitar dejarlos en el coche. Evitar cortarles el pelo porque, a diferencia de nosotros, a ellos el pelo les ayuda a regular su temperatura. No envolverlo con toallas húmedas. Cabe señalar que el procedimiento correcto para atender los golpes de calor es: Colocar agua fresca a temperatura ambiente en orejas, patitas, pancita y darle agua poco a poco en su hociquito hasta que ellos ya puedan estar mucho mejor y más tranquilos. Una vez que se regule su temperatura, ir al veterinario para que pueda ser evaluado.

FERNANDO RODRÍGUEZ; EL INE DEBE ACTUAR FRENTE A LA ANTICIPADA CAMPAÑA DE MORENA POR LA PRESIDENCIA DE MÉXICO

El secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Doval, aseveró que es una auténtica vergüenza que hoy en México un partido y un presidente aprendiz de dictador actúen al margen de la ley sin ninguna consecuencia, al exigir al Instituto Nacional Electoral (INE) resolver, con la ley en la mano, las quejas y denuncias interpuestas en contra de la anticipada campaña de las “corcholatas”. No hay ninguna duda de que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y el resto de los que se dicen aspirantes a ser ‘Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030’ son hoy, con todas sus letras, aspirantes a la Presidencia de la República. El proceso para la sucesión presidencial empieza con el pie izquierdo, con la anuencia de un árbitro que en vez de poner un alto aplicando la ley da luz verde con unas medidas cautelares que alientan la inequidad de la contienda del próximo año. Rodríguez Doval urgió a la recién nombrada consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a trabajar por el fortalecimiento del INE y no en su debilitamiento, a no dejarse intimidar por López Obrador, quien ha sabido proyectarse como un mandatario caprichoso y vengativo, capaz de movilizar hordas de acosadores que ponen en riesgo a cualquiera que decida actuar con autonomía o criticar lo más mínimo de él y sus proyectos.

ALEJANDRO MORENO; EL FRENTE POLÍTICO OPOSITOR QUE LA CIUDADANÍA DEMANDA CORREGIRÁ EL RUMBO DE MÉXICO

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Afirmo que la construcción de la plataforma electoral de la coalición del PRI con el PAN y el PRD lleva un gran avance, porque sabemos que hoy lo más importante es ofrecer propuestas y una alternativa viable y sólida para resolver los problemas de México. Mientras las ‘corcholatitas’ siguen en su campaña ilegal, violando todas las reglas electorales, nosotros tenemos especial atención en la consolidación de la oferta política de la alianza opositora. En compañía de integrantes de la dirigencia nacional y legisladores tricolores, el Presidente Alejandro Moreno subrayó que la gente está esperando que vayamos juntos en este esfuerzo. La gente apoya a la coalición opositora. El 58 por ciento de las personas encuestadas estarían dispuestos a votar por un candidato de la alianza y esto es claro porque la oposición junta tiene fuerza y es competitiva. El líder nacional del PRI destacó que el frente político opositor que la ciudadanía está pidiendo es el que formamos PRI, PAN y PRD, y las puertas están abiertas para la ciudadanía y para todas las voces de verdadera vocación opositora para corregir el rumbo de la nación. Hoy las encuestas, o por lo menos muchas de ellas, están sirviendo simplemente como mecanismo de campaña, promoción y propaganda de las llamadas ‘corcholatas’”. Se están usando encuestas patito claramente pagadas por estos personajes para generar ruido, confundir y desinformar. Al referirse a la situación de Omar Fayad y los diputados locales del PRI de Hidalgo, el también diputado federal del tricolor sostuvo que Fayad se mostró complaciente y cercano con el gobierno federal y en la pasada elección por la gubernatura abandonó por completo a nuestra candidata Carolina Viggiano y entregó el estado. El Presidente del CEN del PRI sostuvo que en el PRI siempre seremos respetuosos y tolerantes con la pluralidad, pero nunca aceptaremos la deslealtad. Asimismo expresó el respaldo absoluto de la dirigencia nacional a sus bancadas en el Congreso de la Unión, en su posicionamiento frente a la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con los servicios de salud. La política en materia de salud de este gobierno es un desastre y un fracaso rotundo. Con la vida de las familias mexicanas no se juega.

DIPUTADA FEDERAL YADIRA MARCOS Y LILIANA RODRÍGUEZ ZAYAS; APOYAN “CON TODO” A CLAUDIA SHEINBAUM EN SINALOA

Claudia Sheinbaum es la única de los aspirantes de Morena que garantiza la continuidad y el fortalecimiento del proyecto de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador, aseguró la diputada federal Yadira Santiago Marcos. Yadira Marcos destacó que la ex Jefa de Gobierno es una persona preparada, con valores, principios y que ha demostrado que la honestidad también da resultados. Además, de ser una de las mujeres que desde sus inicios acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre ha militado en partidos de izquierda. En entrevista en el programa “Las Noticias con el Dr. Muñoz”, la legisladora aseguró que es tiempo de las mujeres y muestra de ello es que López Obrador ha colocado en puestos clave en su gabinete a políticas destacadas como Luisa María Alcalde Luján, en la Secretaría de Gobernación y Alicia Bárcena como nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Claudia Sheinbaum es la mejor opción para fortalecer y darle continuidad a este proyecto. Es tiempo de las mujeres. Andrés Manuel nos ha dado lecciones muy importantes, porque en su gabinete siempre ha incluido mujeres y hoy que se fueron dos compañeros a participar en el proceso, nos ha demostrado que él confía en las mujeres”. Consideró que, si bien hay relevo generacional, también hay cambio de visión, al tomar en cuenta a este género, por lo que confió que esto sirva de ejemplo para los gobiernos locales a fin de que cada vez sea más común la práctica de colocar a las mujeres en los puestos de toma de decisiones. Destacó que Claudia Sheinbaum es la mejor posicionada en las encuestas, a pesar de que algunos aspirantes han dado a conocer sondeos que los colocan arriba de la ex funcionaria, ya que todos los estudios demoscópicos la colocan con 10 puntos de ventaja, como mínimo. Sin embargo, aseguró que quienes la apoyan no se van a confiar y seguirán en contacto con sus simpatizantes para que se convierta en la candidata de Morena y después en la próxima presidenta. Por su parte, Liliana Rodríguez Zayas, coordinadora ciudadana en Sinaloa de Claudia Sheinbaum, coincidió en que la ex Jefa de Gobierno es la mejor opción pues su carrera política es impecable y durante su administración en la Ciudad de México se lograron grandes avances. Explicó que una vez que los aspirantes a la candidatura presidencial se inscribieron en el proceso interno, han comenzado sus recorridos por el país para encabezar asambleas informativas donde se destacan los logros de gobierno de la 4T y donde dan a conocer sus propuestas. Agregó que los aspirantes tienen 70 días para realizar estas asambleas, mismas que concluirán el 27 de agosto y el 28 de agosto comenzarán las encuestas. Finalmente, tanto Yadira Marcos como Liliana Rodríguez, dejaron en claro que, si las encuestas que se realizarán para elegir al candidato presidencial no favorecen a Sheinbaum Pardo, apoyarán al vencedor porque solo la unidad podrá garantizar la continuidad del proyecto transformador de la 4T en el 2024.

MAO NING; CHINA TACHA A BIDEN DE IRRESPONSABLE POR LLAMAR DICTADOR A XI

China criticó las palabras del presidente estadounidense, Joe Biden, como extremadamente irresponsables y una provocación política. Así ha calificado las palabras de Joe Biden donde llamó dictador a su homólogo chino, Xi Jinping. Esos comentarios son absurdos y completamente irresponsables. Violan los hechos, el protocolo diplomático y la dignidad política de China. Es una provocación política, realizada de forma pública. Así lo manifestó la portavoz de Exteriores Mao Ning. China está fuertemente insatisfecha y se opone firmemente a estas palabras.

