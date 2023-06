La escena musical está a punto de estallar luego de que por medio de un video publicado en redes sociales, el grupo de K-Pop, Tomorrow X Together (TXT) y los “Jonas Brothers” anunciaran una próxima colaboración.

Así es, los y las kpopers al igual que las jonatics rompieron el internet tras anunciarse esta colaboración, bajo el audio de TikTok de la película de “Zoolander”, vemos como Joe Jonas “Choca” cuando está caminando contra los integrantes de TXT.

Luego de esto, vemos a ambas agrupaciones a punto de “confrontarse” por este suceso y al final vemos a Nick Jonas del lado de la agrupación asiática, como si se hubiera cambiado de bando.

Tras este video, que ya cuenta con más de 450 mil reproducciones en Twitter, se dio a conocer que el sencillo de esta colaboración tendrá por nombre “Do It Like That”.

Con esto, Yeonjun, Huening Kai, Taehyun, Beomgyu y Soobin, integrantes de TXT, buscan seguir triunfando en la escena musical, de acuerdo con información publicada por “Big Hit Music”, disquera encargada de llevar a la agrupación, el próximo 28 de junio veremos la foto de ambos artistas juntos promocionando el sencillo.

Para el 5 de julio de 2023, saldrá el primer avance en todas las plataformas musicales y ya el 9 de julio de este año se podrá escuchar la canción completa junco con el video musical.

Expertos aseguran que esta colaboración puede convertirse en el éxito del verano, esto debido al enorme talento y producción con la que suelen trabajar ambas bandas, así que de momento toca esperar pacientemente para este lanzamiento.

TOMORROW X TOGETHER, Jonas Brothers – 'Do It Like That' – Track Poster @jonasbrothers#투모로우바이투게더 #TOMORROW_X_TOGETHER #TXT #JonasBrothers #DoItLikeThat pic.twitter.com/DM308pcbIy

— BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) June 21, 2023