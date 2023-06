El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Luisa María Alcalde Luján, la actual secretaria del Trabajo y Previsión Social, (STPS), será la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, esto tras la renuncia de Adán Augusto López, presentada el viernes 16 de junio al mandatario. Luisa María Alcalde Luján es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley California. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, posteriormente en 2011 fue coordinadora nacional de Jóvenes del Movimiento de Regeneración Nacional; diputada federal; profesora de Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad Ponciano Arriaga; coordinadora distrital de Morena y, actualmente, Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. De 2012 a 2015 fue Diputada Federal en la 62 legislatura, en la que participó como secretaria en la comisión de Trabajo y Previsión Social. Ha participado en diversas publicaciones entre las que destaca “Del salario mínimo al salario digno”, y ha colaborado en diversos medios impresos y audiovisuales. Ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ENHORABUENA Y EL MAYOR DE LOS ÉXITOS A LUISA MARÍA ALCALDE COMO SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, deseó el mayor de los éxitos a Luisa María Alcalde Luján, designada por el Presidente de la República como secretaria de Gobernación. Aprovecho especialmente la oportunidad para enviarle un abrazo muy cariñoso, mi mayor felicitación, éxito en la importante responsabilidad que tiene a su muy corta, pero muy experimentada edad, mi queridísima amiga Luisa María Alcalde. El líder parlamentario expresó que le corresponderá mantener una estrecha relación con la secretaria. Vamos a seguir fortaleciendo los vínculos de colaboración entre poderes, desearle el mayor de los éxitos, tanto como coordinadora del gabinete del presidente López Obrador como responsable de la política interior y de la relación con los otros poderes. Mier Velazco subrayó la gran formación académica y profesional de Alcalde Luján, a quien recordó en su papel de diputada federal, secretaria del Trabajo y fundadora de Morena. Es una persona confeccionada 100 por ciento al interior del Movimiento de Regeneración Nacional y del partido Morena, así que enhorabuena y el mayor de los éxitos a nuestra secretaria de Gobernación.

RICARDO MONREAL; MI ESTRATEGIA VA A SER TIERRA, TIERRA, TIERRA Y NO VIOLAR LA LEY

Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, rechazó que vaya a igualar la propuesta que lanzó el ex canciller Marcelo Ebrard, y que vaya a ofrecerles un cargo a los hijos del presidente López Obrador, al considerar que no lo necesitan. No los necesitan ellos, siempre serán mis amigos, no tengo ningún problema con ellos, conozco a los tres desde hace muchos años, a José Ramón; conozco a Andy, trabajó conmigo en el Senado, y a Gonzalo, los conozco a los tres, y son jóvenes austeros y modestos y no me atrevería en este momento, al calor de este movimiento y al calor de este proceso interno, ofrecerles. No quiero caer en eso, quiero salir bien y quiero ser una gente austero, y espero que ahí estamos. Al encabezar su primer evento de asamblea informativa de cara a su aspiración presidencial, destacó que se encuentra en otra etapa, en la que no se atrevería a hacer ofrecimientos. Subrayó que su estrategia va a ser tierra, tierra, tierra y no violar la ley; recorrer la mayor parte del país en los 70 días que duran los recorridos, platicar con la gente y caminar, caminar, caminar.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; DESDE GUADALAJARA FELICITA A LUISA MARÍA ALCALDE NUEVA TITULAR DE SEGOB

Adán Augusto López, desde el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara (UdeG) deseó éxito a Luisa María Alcalde, quien fue designada como nueva titular de Gobernación (Segob). Calificó a Alcalde como una digna representante del relevo generacional en Morena: Aprovechar y felicitar a una joven universitaria egresada de la escuela pública, Luisa María Alcalde Luján, que acaba de ser designada como secretaria de gobernación. Luis María es una digna representante de esta generación de jóvenes mexicanos, talentosa, formada y yo sí quiero con toda franqueza desde este hermoso espacio, desearle el mayor de los éxitos al frente de la Segob, que si ella aplica su talento a construir y a conservar la gobernabilidad en este país, pues sigue ganando México. Eso es lo que imponen estos tiempos, son tiempos de unidad, tiempos de reconciliación, de trabajar todos juntos en la búsqueda de un objetivo común que es la construcción de un mejor país.

MARCELO EBRARD; INICIA SUS ACTIVIDADES COMO ASPIRANTE OFRECIENDO INTEGRAR A SU GABINETE AL HIJO DE LOPEZ OBRADOR; LOPEZ BELTRAN RECHAZA ESTA PROPUESTA

Marcelo Ebrard Casaubon, en el arranque oficial de sus actividades como aspirante a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, propuso crear la Secretaría de la Cuarta Transformación en 2024. Anunció que para encabezar esta Secretaría de Estado tiene como propuesta al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán: Un joven muy destacado, brillante qué es Andrés Manuel López Beltrán a dirigir la Secretaría en caso de que él acepte, él sería en quien estaría yo pensando. Las funciones de la nueva Secretaría de la Cuarta Transformación serían: Consolidar y potenciar las obras de infraestructura iniciadas en esta administración, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Proteger los programas sociales y promover su expansión. Evitar el regreso de malos funcionarios y prácticas como el derroche. Avanzar hacia un sistema de salud universal. Garantizar la seguridad de las personas para lo cual se mantendría la Guardia Nacional. Trabajar para duplicar la tasa de crecimiento económico de México para que el país no crezca al 2 sino al 4%. Andrés Manuel López Beltrán, rechazo la propuesta hecha por Marcelo Ebrard. El ex secretario reconoció qué continuar y consolidar la Cuarta Transformación qué inició el presidente López Obrador no tomará seis años, sino al menos 10, para lo cual propone la creación de una secretaría de Estado. Desde ayer lunes y hasta el próximo 27 de agosto Ebrard Casaubon, como los otros cinco aspirantes, recorrerá el país en busca de posicionarse entre la opinión pública y ganar la encuesta con la que Morena elegirá a su coordinador nacional de Defensa de la Cuarta Transformación y que se perfila se convertirá en su candidato presidencial.

MARIO DELGADO; ES MI DESEO PARTICIPAR EN UNA CONTIENDA POR LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dice que es su deseo participar en una contienda por la jefatura de Gobierno, pero antes esperará a concluir el proceso del coordinador nacional en defensa de la transformación. Mario Delgado en dos ocasiones, ha intentado competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pero se ha quedado en el camino y el 2024, podría ser la tercera vez que, el hoy dirigente nacional de Morena, compita por estar en la boleta. Siempre he querido participar en una elección para jefe de Gobierno. Delgado condiciona su aspiración a que concluya bien el proceso interno de su partido para elegir al que será el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que de facto, se convertirá en el candidato de Morena a la Presidencia de la República. Puede ser que ésta sea la tercera, no sabemos. Por lo pronto, hay que sacar la selección del coordinador en unidad. Si esto nos sale bien, yo creo que se puede abrir alguna coyuntura donde podamos participar. Con 20 años en política y por lo menos 17 en cargos públicos, Delgado ha hecho buena parte de su carrera en el sector gubernamental en la Ciudad. En el 2012 buscó la candidatura a la Jefatura de Gobierno con el PRD en competencia con Miguel Ángel Mancera y en el 2018 volvió a intentarlo ya con Morena en una interna frente a Claudia Sheinbaum y el senador Ricardo Monreal, por lo que considera que en 2024 puede ser su oportunidad. Mario Delgado tiene buenas cartas: durante su periodo al frente de Morena ha logrado estabilizar e institucionalizar al partido y ha ganado 16 gubernaturas de las 23 que tiene el partido fundado por el presidente López Obrador. Pero el ex diputado dice que hoy está concentrado en llevar a buen puerto el proceso interno de Morena que será clave para la sucesión presidencial por lo que será en octubre, cuando se tenga ya al perfil y se lance el proceso interno local, cuando tome una decisión.

SENADORA KENIA LÓPEZ; URGE A SENADO NOMBRAR A COMISIONADOS DEL INAI

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán urgió a que se cite al Senado para que se nombre a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues subrayó que se cumplen 80 días de que no pueden sesionar. La legisladora indicó que existen más de 6 mil recursos de revisión que se encuentran pendientes de resolverse debido a que no se han podido reanudar los trabajos en el INAI. El Senado no debe seguir incumpliendo con sus responsabilidades, es urgente que esta representación parlamentaria deje de hacerle el trabajo sucio a López Obrador y nombre ya a los comisionados del INAI, para que este instituto funcione y haya transparencia en nuestro país. Señaló que la mayoría de Morena en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no debe seguir violando el derecho humano de los mexicanos para acceder y tener información y cuestionó el por qué buscan bloquear al INAI, a quién protegen o qué es lo que esconden. Es claro que Morena no quiere que se sepa sobre los contratos a modo para empresas afines a López Obrador. Morena no quiere que el pueblo de México conozca sobre la corrupción que impera en el Gobierno federal. López Rabadán dijo que solamente entre el aeropuerto que no tiene vuelos y la refinería que no refina, se han gastado más de 800 mil millones de pesos, dinero con el que se pudieron construir 535 hospitales de alto nivel y especialidad en México.

DANTE DELGADO; EL 5 DE DICIEMBRE MC TENDRÁ LISTO A SU CANDIDATO PRESIDENCIAL

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que el candidato presidencial del partido se definirá el próximo 5 de diciembre, mientras que a mediados de julio se definirán las fechas clave para el proceso interno. El dirigente nacional del partido sostuvo que: Va a haber dos procesos: la elección presidencial y las elecciones concurrentes más amplias de la historia del país, porque se logró compactar las fechas. Será el próximo 14 de julio el Consejo Nacional de MC en donde se definirá un calendario de actividades para la candidatura por la Presidencia de la República, así como para otros puestos de elección como gobernadores, diputados y senadores. Nos llevará al 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial y en el Consejo de diciembre vamos a establecer las reglas de operación para todas las candidaturas a presidencias municipales, diputados locales, federales, senadores y gobernadores. Dante Delgado descartó que en 2024 repita la estrategia de ir en alianza con otro partido, y es que criticó que pese a los resultados, ellos sigan en alianza, como si nada hubiese pasado. Ya les he dicho que nosotros no nos vamos a subir al Titanic. No es posible imaginar que al otro día de haber tenido la derrota en el Estado de México sin haber consultado con sus órganos de dirección, sin haber realizado el mínimo ejercicio reflexivo, salgan a anunciar que van adelante como si nada hubiera pasado, y pasó mucho.

SILVANO AUREOLES; PONE SOBRE LA MESA UNA PROPUESTA COMBINADA PARA QUE VA POR MÉXICO DESIGNE A CANDIDATO PRESIDENCIAL

El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles urgió a la alianza Va por México a establecer el método para definir al candidato presidencial de oposición para las elecciones de 2024 y puso sobre la mesa una propuesta combinada que se valga de varios procedimientos que ya se han sugerido con anterioridad. Aseguró que las fuerzas políticas opositoras no pueden permitir que la decisión se tome al interior de una cúpula pues podría repetirse lo sucedido en la elección presidencial de 2018, en donde triunfó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El bloque opositor tiene que trabajar y eso yo lo he reiterado hace ya un año en la construcción de un método democrático abierto, transparente en donde las y los ciudadanos decidan. Si cometemos el error de que se decida en las cúpulas partidarias o en un espacio muy interno vamos a cometer un grave error que ya vimos su resultado en el 2018. Silvano Aureoles explico en qué consiste su propuesta. Plantea que haya una combinación de métodos: Cumplir cierto número de firmas a modo de boleto de entrada para ser aspirante. La realización de cinco debates, uno por circunscripción. Una batería de encuestas. Una votación en urnas en los 300 distritos. Para este último punto sugirió la creación de un instituto electoral ciudadano que opere con financiamiento de los partidos políticos y en el que pudieran participar ex consejeros del INE, magistrados del tribunal electoral (TEPJF). Afirmó que fuera como fuese, él estaría dispuesto a participar, incluso adelantó que el 28 de junio anunciará su proyecto de nación titulado “Las 24 para el 24”, con lo que dará banderazo de salida para juntar los requisitos que al establezca Va por México: No tengo problemas si dicen que es un millón de firmas, yo encantado, las junto si me dicen que son dos, las junto; si son menos a lo mejor facilitan más las cosas.

SENADOR JULEN REMENTERIA; ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS SENER NO HA HECHO NADA PARA BAJAR TARIFAS DE LUZ EN VERACRUZ

El senador de la República, Julen Rementería del Puerto, declaro que ante las altas temperaturas que hay en Veracruz, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno federal no ha hecho nada por bajar las tarifas de luz y así apoyar a habitantes de dicha entidad. Esta ola de calor que estamos pasando y que en algunos municipios han tenido temperaturas de hasta 50 grados, está provocando un mayor consumo de energía eléctrica en todos los hogares de la entidad, cómo es posible que ni así la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que se dice veracruzana, pueda apoyar a las familias. Rementería del Puerto, instó al gobierno estatal, a la CFE y Sener a apoyar la economía de miles de familias con la reclasificación de las tarifas de luz. A pesar que hemos pedido en reiteradas ocasiones, y hemos conseguido miles de firmas pidiendo una reclasificación, las tarifas siguen igual, y hay una secretaria de Energía que no se preocupa por los veracruzanos a pesar de que dice ella que quiere gobernar Veracruz, Dios nos libre de eso, porque a final de cuenta si no ha podido construir una refinería no hace nada en el estado de Veracruz y no hace nada en el gobierno para que bajen las tarifas en el estado de Veracruz, como en qué nos podría ayudar a los veracruzanos. Rementería del Puerto destacó que la condición climática de Veracruz hace que sea más necesario un ajuste de tarifas, y tener los beneficios de otros estados del país que cuentan con servicios de energía suficiente, continua y a buen precio. Es urgente que las familias paguen menos en sus recibos. Para que puedan funcionar por lo menos los ventiladores, con las temperaturas que se han venido registrando los últimos días aquí, ya lo decían, 51 grados, quién puede vivir con ese calor, necesitas un abanico, un ventilador, algo que funcione y donde se pueda hasta un aire acondicionado, pero cómo va la gente a pagar lo que vale echar andar un aparato de esos con las tarifas como están.

DIPUTADO JORGE ROMERO; FUNDAMENTAL PARA FAMILIAS MEXICANAS CREACIÓN DE MÁS Y MEJORES EMPLEOS

El coordinador de las y los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó con preocupación que el incremento en retiro de las Afores, haya aumentado en más de 10 por ciento en tan sólo un año, por lo cual, es necesario enfocar la atención en que no solamente se generen más empleos, sino que éstos sean mucho mejor pagados. Se ha hecho público que los retiros voluntarios por desempleo de las Afore, incrementó en 10.3 por ciento entre enero y mayo de este año, en relación con el mismo periodo de 2022. Es inadmisible que las y los trabajadores mexicanos estén teniendo que retirar los ahorros para su vejez debido a que no encuentran un buen empleo. Apuntó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pese a que el desempleo ha bajado, la gran parte de los trabajadores se han visto forzados a migrar a la economía informal, lo cual, evidencia un deterioro en la creación de empleos en nuestro país. De acuerdo con el mismo Inegi, entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 la informalidad en nuestro país registró un aumento de más de 631 mil trabajadoras y trabajadores que no se encuentran protegidos y no cuentan con las prestaciones laborales básicas. Esto nos habla de que se han deteriorado las condiciones para generar empleos en México, y que cada vez más personas en nuestro país se han visto forzadas a caer bajo el yugo de la economía informal para poder alimentar a sus familias. Agregó que dicha situación empeora al hacer la comparación por género, siendo las trabajadoras mexicanas quienes se han visto mayormente afectadas. Al hacer el comparativo por género, lamentablemente son las trabajadoras mexicanas quienes se han visto más perjudicadas por el incremento en la informalidad, ya que la cifra de mujeres que se sumaron a la informalidad es mayor en 2.6 veces que con los hombres. Romero Herrera finalizó asegurando que el PAN seguirá trabajando por generar condiciones que incentiven la generación de más y mejores empleos, así como por impulsar medidas de apoyo para quienes lamentablemente han perdido sus puestos de trabajo.

DIPUTADA ROCÍO CORONA; PLANTEA QUE ESTADOS TENGAN FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DESAPARICIÓN DE PERSONAS

La diputada Rocío Corona Nakamura (PVEM) propuso reformar y enmendar la fracción IV del artículo 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de garantizar que sea obligatorio para todos los estados del país el contar con una fiscalía especializada en materia de desaparición de personas. Explicó que busca corregir el texto de dicha fracción, donde en lugar de fiscalías especializadas, se les menciona como fiscalías especiales. Agregó que con esta redacción equivocada y sin la debida armonización respecto a todo el ordenamiento, algunos estados no se sienten obligados a nombrar a sus fiscalías como especializadas, sino con otro nombre. Lo anterior puede derivar peligrosamente en el desconocimiento deliberado del actuar y las obligaciones a las cuales deben sujetarse en atención a lo establecido en la misma ley. Corona Nakamura señaló que con esta redacción damos pauta a la tentación de permitir y consentir la presencia de la simulación en cuanto a la traza, funcionamiento y operación de estas fiscalías especializadas obligatorias en todos nuestros estados en materia de desaparición de personas. Esto, no es menor, es un error de redacción que lo debemos de asumir como una ausencia de fondo, si es que somos lo suficientemente responsables como para aceptar la situación actual y la gravedad de ésta en cuanto a este lamentable, penoso y condenable delito que daña y destruye la vida no solo de la víctima sino, también, de sus familiares de forma permanente. Es un delito grave ante el cual no podemos rendirnos, bajar la guardia, ni mucho menos, permitir o sobrellevar el más mínimo recoveco en nuestra ley o la menor laxitud en nuestro marco jurídico que lo favorezca, le ofrezca impunidad o la más mínima ventaja, oportunidad o complacencia para que se siga cometiendo en prejuicio de toda la sociedad.

JOE BIDEN; ACEPTA QUE SU PAÍS ENVÍA ARMAS A MÉXICO

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aceptó que su país envía armas de fuego hacia territorio mexicano, lo cual ha generado problemas graves por años. Se sabe que estas armas son utilizadas por los cárteles y otras actividades delictivas. En la Cumbre de Comunidades más Seguras, realizada en Hartford, Connecticut, Joe Biden, aceptó que su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador, le ha solicitado en reiteradas ocasiones abordar los problemas que hay en la frontera entre ambos países con la finalidad de detener el tráfico de armas. Como respuesta a este problema, el mandatario estadounidense hizo un llamado para que los congresistas republicanos se unan a los demócratas en la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad. Amigos, es momento una vez más de prohibir el arma tipo rifle AR-15. Cargadores de alta capacidad, no sólo son un arma de guerra, sino que son el mayor generador de ganancias para esa industria. Por eso los están vendiendo. En Estados Unidos la violencia armada ha cobrado la vida de más de 19 mil personas y se registran más de 11 suicidios por lo que el gobierno de Biden ha entregado 1.5 mil millones de dólares a estados y comunidades con el objetivo de hacer más seguras las escuelas y mejorar los servicios de salud mental.

