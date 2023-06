La tormenta tropical Bret se formó en el océano Atlántico y prevén que podría intensificarse a huracán en un par de días.

Lo anterior se da de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) -por sus siglas en inglés- el cual indica que la tormenta se formó en el Atlántico Central Tropical y presenta vientos máximos sostenidos de más de 64 kilómetros por hora.

El NHC indicó que este jueves Bret podría provocar vientos con fuerza en las Antillas Menores (región ubicada entre Venezuela y República Dominicana) y el viernes por la mañana llegaría a Puerto Rico, todo esto una vez que la tormenta tropical se intensifique y pueda convertirse en un huracán.

Tropical Storm #Bret has formed in the Tropical Central Atlantic with maximum sustained winds of 40mph.

Pictured below is a geocolor satellite image of Bret on the left with the earliest reasonable time of arrival of tropical-storm-force winds along Bret's forecast track on the… pic.twitter.com/16nwOTZpKf

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 19, 2023