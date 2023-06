Alrededor de 150 papás que forman parte de la agrupación Todo por Ti, luchan por ver a sus hijos, por lo que demandaron en una manifestación que se agilicen los procesos judiciales, porque en los juicios de custodia, los progenitores no custodios, solo pueden ver a los menores, dos horas por semana, lo que los pone en un estado de abandono.

La mayoría hombres y algunas mujeres realizaron una manifestación en Paseo Montejo, en Mérida, Yucatán, en el marco del Día del Padre, en la que se destacó que “cuando se hace el juicio se hace una desvinculación en tanto se resuelve, pero, si resultas inocente, quién te devuelve este tiempo”, de acuerdo con Salim Marrufo, representante de la agrupación.

Bajo un intenso sol. aseguró que “estamos tratando que las familias puedan vincularse de una manera correcta; los progenitores no custodios estamos solicitando tener los horarios correctos, no hay una razón por la cual solo podamos ver a nuestros hijos dos horas a la semana o dos horas a la quincena, cuando nos has cometido ningún delito”.

“Puede ser que tengas alguna denuncia, pero todavía no ha terminado la investigación y a uno ya lo ponen como un delincuente y los jueces están tomando las acciones, como si realmente fuéramos delincuentes y no lo somos, somos papás y mamás y esto es algo que no es únicamente de los hombres hay mujeres en la agrupación”, dijo.

Agregó – mientras marchaban por las calles de la Ciudad Blanca que por parte de los progenitores no custodios los desvinculan por completo de sus hijos.

Salim Marufo señaló que “cuando uno se separa se separa de la pareja y no de los hijos y estamos viniendo a solicitar a la autoridad que nos escuche y que en lugares como el Cecofay (Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán) le exigimos al Gobierno que les apoyen, que meta recursos, porque necesitamos psicólogos, ahí porque las infancias no hablan cuando hay negativa, de hablar con sus padres o madres, solo hablan con trabajadores sociales”.

Aseguró que en el grupo hay un registro de 150 papás en su mayoría y también mamás en esta situación, pero se han acercado y les han llamado otras personas, por lo que aseguró que hay unos mil 500 casos en Yucatán.

Expuso que en su caso lleva cinco años en el proceso, y durante cuatro años ocho meses no pudo ver a su hija, en tanto que, ahora la puede ver en el Cecofay, ella sufre de un tema de desapego y abandono, pensado que él la dejó.

No he podido tener ningún psicólogo que hable con ella para explicarle que papá no la abandonó, que sigue peleando por ella”

Salim Marrufo

INTEGRANTE DE TODO POR TI

Balconean a papás que no cumplen

En el marco del Día del Padre, en diversas entidades del país se llevaron a cabo acciones para denunciar a hombres que incumplen su responsabilidad de manutención.

En Puebla, integrantes del Frente Nacional contra Deudores Alimentarios señalaron que existen en el estado al menos 102 casos.

Entre las imágenes de los deudores destacaron la del exsecretario de Desarrollo Urbano, Michel Chaín Carrillo; el regidor del PT, Ángel Rivera Ortega, y el expresidente del PRI municipal, Sebastián Orozco.

Al respecto, Gabriela Rosas, representante del colectivo indicó que en Puebla, Atlixco, Ciudad Serdán, San Pedro y San Andrés Cholula, existe mayor incidencia.

Reconoció que algunos deudores alimentarios han cubierto los montos que por años no habían querido cubrir e indicaron que aquellos que hicieron a través de las denuncias y tendederos han tenido problemas en su vida laboral.

Indicaron que para huir de sus responsabilidades, se detectó que los padres infractores migran de un estado a otro.

